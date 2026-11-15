Khánh Thi chia sẻ tin vui trong sự nghiệp

Trong khoảnh khắc nữ kiện tướng đón nhận tin vui này, từ phía dưới sân khấu, Phan Hiển - chồng cô không khỏi tự hào. Nam vũ công tiết lộ: “Như vậy bà xã tôi đã nhận được 4 Huân chương Lao động hạng ba rồi. Tự hào quá”. Phía dưới phần bình luận, nhiều bạn bè, người hâm mộ gửi lời chúc mừng, bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho sự nghiệp của nữ kiện tướng 8X.

Khánh Thi vẫn miệt mài với niềm đam mê dành cho khiêu vũ thể thao Ảnh: NVCC

Trao đổi với chúng tôi, phía Khánh Thi xác nhận thông tin này. Đồng thời, nữ kiện tướng bày tỏ niềm tự hào khi có thêm một cột mốc mới trong sự nghiệp thể thao của mình. Trước đó, cô từng được trao Huân chương Lao động hạng ba vào năm 2009, 2022 và tháng 5.2026.

Khánh Thi từng chia sẻ những kết quả bản thân nhận được không đến từ sự may mắn mà còn là sự bền bỉ suốt hành trình từ năm 2001 đến hiện tại. Dù ở vai trò vận động viên hay huấn luyện viên, nữ kiện tướng vẫn nỗ lực hết mình cho đam mê khiêu vũ. Trong một bài đăng, vợ Phan Hiển cho biết trải qua nhiều giai đoạn khó khăn, cô và người bạn đời vẫn kiên trì theo đuổi sự nghiệp và chưa bao giờ có ý định dừng lại. Hiện tại, cả hai đang tất bật với những vai trò khác nhau tại Đại hội thể thao toàn quốc 2026.

Kiện tướng Khánh Thi ở tuổi 44

Ở tuổi 44, Khánh Thi tất bật với vai trò huấn luyện, đồng thời là nhà tổ chức. Trong hành trình đưa các giải dancesport quốc tế về Việt Nam, nữ kiện tướng đối diện với không ít thách thức. Thậm chí, có những giải cô phải tự bỏ kinh phí thực hiện, xuất phát từ niềm đam mê và mong muốn tạo cơ hội cho các vận động viên trong nước.

Tổ ấm viên mãn của kiện tướng Khánh Thi ở hiện tại Ảnh: NVCC

Ngoài sự nghiệp, Khánh Thi còn có cuộc sống viên mãn bên chồng là Phan Hiển và các con. Trong đó, Minh Cường - con trai lớn của cặp đôi được nhận xét thừa hưởng năng khiếu từ bố mẹ, từng đoạt nhiều thành tích ấn tượng tại các giải đấu.

Trong một bài đăng trên trang cá nhân, khi chia sẻ về cuộc sống hiện tại, Khánh Thi cho biết: “Phụ nữ cần nhất là hiểu mình muốn gì. Thi muốn được yêu thương, được chiều chuộng, được có một người để tựa vào những lúc mệt. Nhưng Thi cũng muốn làm chủ cuộc đời mình, có công việc để hết lòng, có sự nghiệp để tự hào và có những ước mơ mang tên riêng mình. Có những ngày bước ra ngoài mạnh mẽ bao nhiêu, về nhà chỉ mong được ôm vào lòng bấy nhiêu. Có những điều mình đủ sức tự lo, nhưng vẫn thấy ấm lòng khi có người nhớ đến và lo cho mình một chút”.

Sau bao nhiêu cố gắng, Khánh Thi quan niệm điều khiến mình hạnh phúc là được sống cuộc đời mình đã chọn, làm điều bản thân yêu thích hay ở bên người mình thương… mà trong lòng vẫn còn chỗ dành cho chính mình. “Có người cùng mình đi qua cuộc đời là hạnh phúc. Và trên hành trình ấy, vẫn nhận ra mình, vẫn thương mình, cũng quý giá biết bao”, cô bày tỏ quan điểm sống.