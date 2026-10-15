Khánh Thi nóng bỏng bên Phan Hiển, kể chuyện tình yêu bằng dancesport

Sau khi giới thiệu MV Giá như anh là em, ca sĩ Lệ Quyên tiếp tục thực hiện phiên bản dành riêng cho phần trình diễn của Khánh Thi – Phan Hiển. Đây là sự kết hợp đáng chú ý giữa một giọng ca giàu nội lực và cặp đôi đã có nhiều dấu ấn trong làng dancesport Việt Nam.

Hậu trường màn kết hợp giữa Khánh Thi - Phan Hiển

Nhận lời tham gia MV xuất phát từ tình bạn lâu năm với Lệ Quyên, Khánh Thi – Phan Hiển đã thu xếp thời gian giữa lịch trình bận rộn trước ngày lên đường thi đấu quốc tế. Cả hai dành 5 tiếng ghi hình vào tối muộn. Đáng chú ý, bối cảnh trường quay ngập nước khiến cặp đôi phải thay đổi gần như toàn bộ bài nhảy đã chuẩn bị trước đó. Theo tiết lộ, từ cấu trúc bài diễn, cách di chuyển đến các động tác phối hợp, nâng đỡ đều phải điều chỉnh để phù hợp với điều kiện thực tế.

Khánh Thi nhận lời góp mặt trong MV vì mối quan hệ thân thiết với ca sĩ Lệ Quyên Ảnh: NVCC

Việc biểu diễn trên mặt sàn có nước đặt ra không ít thử thách, nhất là với những động tác đòi hỏi sự chính xác về thăng bằng, lực dẫn và điểm tựa. Tuy nhiên, Khánh Thi – Phan Hiển vẫn phải bảo đảm sự mềm mại, liền mạch trong từng chuyển động để truyền tải cảm xúc của ca khúc. Kinh nghiệm thi đấu và biểu diễn lâu năm đã giúp cặp đôi nhanh chóng thích ứng với bối cảnh ghi hình.

Trong MV, Phan Hiển thể hiện thế mạnh của một vận động viên dancesport qua những động tác dẫn dắt, xoay chuyển và nâng đỡ chắc chắn. Trong khi đó, Khánh Thi mang đến nét mềm mại, tinh tế từ kinh nghiệm biểu diễn và sự từng trải. Không chỉ thực hiện những động tác kỹ thuật, họ còn sử dụng ánh mắt, nét mặt và những khoảng dừng để diễn tả tâm trạng nhân vật trong một mối quan hệ, khi yêu thương vẫn còn nhưng sự thấu hiểu đôi lúc chưa trọn vẹn.

Kể chuyện tình yêu qua những bước nhảy

Những khoảnh khắc kết hợp ăn ý của cặp đôi Khánh Thi - Phan Hiển trong MV Ảnh: NVCC

Với Khánh Thi – Phan Hiển, dancesport trong MV lần này không đơn thuần là những bước nhảy đẹp mắt mà còn là phương tiện thể hiện câu chuyện tình yêu. Qua đó, khán giả có dịp thưởng thức một khía cạnh khác của khiêu vũ thể thao khi được đưa vào không gian nghệ thuật của một sản phẩm âm nhạc.

Nếu Khánh Thi – Phan Hiển tạo điểm nhấn bằng nghệ thuật trình diễn thì giọng hát Lệ Quyên chính là yếu tố dẫn dắt cảm xúc xuyên suốt MV Giá như anh là em. Chính những thay đổi trong sắc thái giọng hát đã tạo nên mạch cảm xúc cho phần trình diễn của cặp đôi. Khi tiếng hát chậm rãi, sâu lắng, chuyển động của cặp đôi trở nên mềm mại; ở những đoạn cao trào, các động tác được mở rộng, thể hiện rõ hơn sự giằng co trong cảm xúc.

Chia sẻ về dự án đặc biệt này, Khánh Thi cho biết có những cảm xúc cả hai muốn kể bằng điệu nhảy, đồng thời xem đây là kỷ niệm vài năm nhảy với nhau một lần vì hiện tại, nữ kiện tướng đã lui về làm quản lý. Bà mẹ 3 con cũng gửi lời cảm ơn đến Lệ Quyên vì để cô và người bạn đời được gửi gắm cảm xúc qua từng bước nhảy, từng cái chạm và từng khoảnh khắc bên nhau. “Một kỷ niệm đẹp. Với Thi và Hiển, đây còn là một lần cùng nhau kể câu chuyện tình yêu bằng ngôn ngữ mà cả hai gắn bó suốt bao năm - những điệu nhảy”.