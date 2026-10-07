Trăn trở của kiện tướng Khánh Thi ở tuổi 44

Đội tuyển dancesport Việt Nam và khiêu vũ thể thao Công an nhân dân vừa hoàn thành hành trình thi đấu tại Rome (Ý) với nhiều kết quả đáng chú ý. Nổi bật nhất là thành tích của Phan Hiển – Thu Hương khi lần đầu tiên lọt vào vòng tứ kết WDSF GrandSlam, xếp hạng 25 trong tổng số 101 cặp tham dự. Theo Khánh Thi, đây là thành tích GrandSlam tốt nhất của cả hai từ trước tới nay, đồng thời cũng là kết quả nổi bật của dancesport khu vực Đông Nam Á tại bảng đấu này.

Một cặp đôi khác là Ngọc An – Tố Uyên cũng cho thấy những bước tiến tích cực khi giành hạng 52, cho thấy sự trưởng thành và khả năng cạnh tranh quốc tế ngày càng rõ nét của các vận động viên Việt Nam. Đặc biệt, ở nội dung đơn nữ Latin, Nguyễn Hoàng Ngọc tiếp tục ghi dấu ấn với tấm huy chương bạc WDSF World Championship Solo Female Under 21 Latin. Ở nội dung mở rộng Adult, cô tiếp tục giành thêm một huy chương bạc.

Khánh Thi nói về dancesport Việt Nam sau loạt thành tích ấn tượng

Phan Hiển - Thu Hương tiếp tục có thêm cột mốc mới trong sự nghiệp thi đấu Ảnh: NVCC

Với Khánh Thi, những thành tích tại Rome không đơn thuần là những vị trí trên bảng xếp hạng. Điều quan trọng hơn là các vận động viên Việt Nam đang từng bước chứng minh họ hoàn toàn có khả năng cạnh tranh ở châu Á cũng như trên đấu trường thế giới nếu được tạo điều kiện tập luyện, thi đấu và cọ xát thường xuyên. Nữ kiện tướng còn cho rằng đó là những tín hiệu tích cực về lực lượng kế cận của dancesport Việt Nam.

Điều Khánh Thi quan tâm không chỉ là một vài tấm huy chương hay thứ hạng tại một giải đấu, mà là con đường phát triển lâu dài. Nhiều năm gắn bó với bộ môn này trên cả cương vị vận động viên, huấn luyện viên và người tổ chức, cô cho rằng Việt Nam không thiếu tài năng. Điều cần thiết là tạo được môi trường để các tài năng ấy có thể phát triển liên tục từ những năm đầu tiên cho tới khi bước vào đấu trường đỉnh cao.

Theo cô, dancesport là môn thể thao đòi hỏi quá trình đầu tư lâu dài. Vận động viên cần tập luyện chuyên môn, tập huấn, thi đấu quốc tế thường xuyên để tích lũy kinh nghiệm và điểm xếp hạng. Bên cạnh đó là những khoản chi phí không nhỏ dành cho trang phục, vé máy bay, khách sạn, lệ phí thi đấu và nhiều điều kiện phục vụ chuyên môn khác.

Khánh Thi gắn bó với dancesport Việt Nam trong nhiều vai trò như vận động viên, huấn luyện viên, nhà tổ chức... Ảnh: NVCC

Khánh Thi chia sẻ điều đáng lo không phải dancesport Việt Nam không có người kế thừa Phan Hiển – Thu Hương, bởi những vận động viên trẻ tài năng đã và đang xuất hiện. Vấn đề là phải tạo được một con đường đủ bền vững để những tài năng ấy có thể tiếp tục theo đuổi thể thao thành tích cao mà không bị gián đoạn vì những khó khăn ngoài chuyên môn.

Từ suy nghĩ đó, Khánh Thi nhiều năm qua chủ động làm việc, đưa các giải dancesport quốc tế về Việt Nam. Có những giải đấu, cô tự bỏ kinh phí để tổ chức. Tuy nhiên, với nữ kiện tướng, đó trước hết là sự đầu tư xuất phát từ niềm đam mê và mong muốn tạo thêm cơ hội cho vận động viên trong nước.

Thay vì nhiều vận động viên Việt Nam phải liên tục di chuyển sang châu Âu hoặc các quốc gia khác để tìm cơ hội thi đấu, việc đưa những giải đấu lớn về Việt Nam có thể giúp họ được cọ xát ngay trên sân nhà, đồng thời tạo điều kiện cho nhiều tài năng trẻ tiếp cận môi trường thi đấu quốc tế. Không chỉ vận động viên được hưởng lợi, các huấn luyện viên cũng có thêm cơ hội quan sát, học hỏi và khán giả trong nước được thưởng thức dancesport đỉnh cao, còn Việt Nam có thêm cơ hội thể hiện năng lực tổ chức các sự kiện quốc tế.

Thể thao thành tích cao cần tầm nhìn dài hạn

Khánh Thi cho rằng thể thao thành tích cao cần được nhìn bằng một tầm nhìn dài hạn Ảnh: NVCC

Tháng 12 tới, Việt Nam dự kiến đón Giải vô địch thế giới dancesport tại Ninh Bình. Khánh Thi kỳ vọng sự kiện không chỉ là một giải đấu thể thao mà còn là cơ hội để các vận động viên Việt Nam thi đấu với những đối thủ mạnh ngay tại sân nhà, đồng thời giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Sau nhiều năm theo đuổi dancesport, Khánh Thi cho rằng thể thao thành tích cao cần được nhìn bằng một tầm nhìn dài hạn. Không thể chỉ đặt câu hỏi rằng một vận động viên đi thi có chắc chắn giành huy chương hay không, bởi ngay cả những nhà vô địch thế giới cũng có thể thất bại ở một giải đấu cụ thể. Điều quan trọng hơn, theo cô, là nếu được phát hiện đúng, đào tạo đúng, thi đấu đủ và đầu tư đủ lâu, vận động viên Việt Nam hoàn toàn có thể cạnh tranh với những nền dancesport mạnh.

Từ quan điểm đó, điều Khánh Thi mong muốn lúc này là dancesport có thêm sự chung tay, đầu tư bài bản và dài hơi hơn, để những thành tích như tại Rome không chỉ là những điểm sáng đơn lẻ mà trở thành nền tảng cho một thế hệ vận động viên mới. Bởi với thể thao thành tích cao, một tấm huy chương không được tạo nên trong một ngày. Đó có thể là thành quả của 5 năm, 10 năm, thậm chí của cả một thế hệ được chuẩn bị từ rất sớm.

