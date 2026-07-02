Phan Hiển tiết lộ mục tiêu mới sau loạt thành tích 'khủng'

Sau chuyến “xuất ngoại”, Phan Hiển cùng các đồng đội trở về Việt Nam để tham gia tranh tài tại Giải vô địch Khiêu vũ thể thao châu Á 2026. Đối với anh, đây là một giải đấu lớn trong khu vực do chính người bạn đời là kiện tướng Khánh Thi tổ chức và cũng là năm thứ 2 Việt Nam vinh dự đăng cai. “Đây cũng là dịp để chúng tôi có điều kiện cọ xát với những vận động viên hàng đầu khu vực châu Á”, Phan Hiển chia sẻ.

Kỳ vọng của Phan Hiển tại giải đấu

Khi được hỏi về mục tiêu ở sân chơi này, Phan Hiển cho biết trước đây, anh từng 3 lần vô địch ở khu vực Đông Nam Á, nhưng chưa vô địch châu Á cùng bạn nhảy Thu Hương. “Cho nên lần này, mục tiêu lớn nhất của chúng tôi chắc chắn là vị trí cao nhất rồi”, chồng Khánh Thi chia sẻ.

Ở nội dung WDSF International Latin Adult, Phan Hiển - Thu Hương xuất sắc lọt vào chung kết, xếp hạng 5 chung cuộc tại một giải đấu quốc tế cách đây không lâu ẢNH: NVCC

Thời gian qua, Phan Hiển và Khánh Thi tất bật với công việc thi đấu nên 2 - 3 tháng nay, cả hai gần như không có thời gian nhiều cho gia đình. Cụ thể, Khánh Thi lo về khâu tổ chức, kết nối vận động viên các nước. Trong khi đó, nam vũ công tập trung cho lịch trình tập luyện. Tuy nhiên, sự hỗ trợ của người thân giúp họ yên tâm hơn để hết mình cho giải đấu.

Giải vô địch Khiêu vũ thể thao châu Á 2026 được tổ chức tại Việt Nam từ ngày 8 - 12.7. Đây là một trong những sự kiện thể thao quốc tế trọng điểm được tổ chức tại Việt Nam trong năm nay, quy tụ những vận động viên hàng đầu khu vực châu Á và thế giới tham gia tranh tài.

Theo thông tin từ ban tổ chức, đến thời điểm hiện tại, giải đấu đã ghi nhận sự tham dự của 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hiện tại, ban tổ chức vẫn đang tiếp tục rà soát và tiếp nhận hồ sơ đăng ký từ các đoàn trong và ngoài nước trước khi chốt danh sách chính thức.

Khánh Thi cùng các học trò chuẩn bị bước vào Giải vô địch Khiêu vũ thể thao châu Á 2026 ẢNH: NVCC

Tại giải đấu năm nay, Khánh Thi đảm nhiệm vai trò phụ trách công tác tổ chức. Theo cô, việc thực hiện một giải thể thao quốc tế quy mô lớn đòi hỏi sự chuẩn bị đồng bộ ở tất cả các khâu, từ hệ thống thi đấu, lưu trú, an ninh, y tế... "Với sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị đồng hành cùng đội ngũ ban tổ chức, mọi công tác chuẩn bị đang được triển khai với mục tiêu mang đến một giải đấu chuyên nghiệp, an toàn và đạt tiêu chuẩn quốc tế", Khánh Thi cho biết.

Không chỉ đảm nhận công tác tổ chức, Khánh Thi còn là người lo toàn bộ kinh phí cho giải đấu. Vì vậy, cô mong muốn sự kiện nhận được sự quan tâm, đồng hành của các doanh nghiệp, tổ chức.

"Khiêu vũ thể thao là môn thể thao có tính xã hội hóa cao. Để có thể theo đuổi con đường thi đấu đỉnh cao, phần lớn các vận động viên phải tự đầu tư kinh phí cho việc tập luyện, thuê chuyên gia quốc tế, tập huấn dài hạn và tham dự các giải đấu quốc tế. Mặc dù các vận động viên đội tuyển quốc gia được hưởng chế độ theo quy định, nhưng mức hỗ trợ hiện nay chủ yếu mới đáp ứng những nhu cầu cơ bản, trong khi chi phí để chinh phục các đấu trường châu Á và thế giới là rất lớn", cô chia sẻ.

Đánh giá về đội tuyển, Khánh Thi nhận định việc thi đấu trên sân nhà vừa là lợi thế nhưng cũng tạo nên áp lực rất lớn. "Với quyết tâm cao nhất, các vận động viên Việt Nam đang hướng tới mục tiêu giành những thành tích xuất sắc, khẳng định vị thế của khiêu vũ thể thao Việt Nam trên đấu trường châu Á", cô nói.