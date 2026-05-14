Việt Nam tổ chức chuỗi sự kiện thể thao điện tử The Grand Esports 2026

Sáng 14.5 tại Hà Nội, Cục Thể dục thể thao và Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC đã ký thỏa thuận hợp tác phát triển thể thao điện tử (Esports) giai đoạn 2026 - 2030. Trong khuôn khổ sự kiện, ban tổ chức cũng chính thức công bố lịch trình và cơ cấu của chuỗi giải đấu mang tên The Grand Esports 2026.

Chuỗi sự kiện The Grand Esports 2026 được triển khai với bốn hoạt động chính gồm: Giải thể thao điện tử quốc nội (VENC), Giải đấu quốc tế (EGC), Lễ hội thể thao điện tử (Grand Esports Festival) và Lễ trao giải (Grand Esports Awards). Danh mục các bộ môn đưa vào thi đấu bao gồm Audition, Đột Kích (Crossfire), Epic Seven, Summoners War: Sky Arena và Street Fighter 6...

Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hồ An Phong phát biểu định hướng phát triển Esports thời gian tới Ảnh: Anh Quân

Theo kế hoạch, giải đấu quốc nội VENC sẽ bắt đầu vòng loại trực tuyến từ tháng 6.2026 với tổng quỹ thưởng là 500 triệu đồng. Hoạt động này đóng vai trò cơ sở để tuyển chọn các cá nhân và đội tuyển đại diện Việt Nam tham dự vòng thi đấu quốc tế.

Tiếp đó, vòng chung kết và giải đấu quốc tế EGC sẽ được tổ chức thi đấu trực tiếp từ ngày 9 đến 12.7 tại Cung Điền kinh trong nhà Hà Nội. Giai đoạn này có sự tham gia của các đại diện đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia, Indonesia... và nước chủ nhà Việt Nam. Tổng giá trị giải thưởng cho các nội dung thi đấu quốc tế được ấn định ở mức 1 tỉ đồng.

Song song với lịch thi đấu của các đội tuyển, sự kiện Grand Esports Festival cũng được tổ chức tại cùng địa điểm, bao gồm các hoạt động trình diễn hóa trang (cosplay) và các phiên thảo luận chuyên đề liên quan đến việc vận hành, phát triển lĩnh vực thể thao điện tử. Chuỗi hoạt động của năm 2026 sẽ kết thúc bằng sự kiện tổng kết và trao giải Grand Esports Awards, dự kiến diễn ra trong khoảng tháng 11 đến tháng 12.

Các cơ quan đạt được thỏa thuận hợp tác chiến lược cho chuỗi sự kiện The Grand Esports 2026 tại Việt Nam Ảnh: Anh Quân

Theo nội dung thỏa thuận, việc Cục Thể dục thể thao phối hợp cùng các doanh nghiệp công nghệ trong giai đoạn 2026 - 2030 nhằm mục đích từng bước hệ thống hóa các giải đấu thể thao điện tử trong nước. Hoạt động này được kỳ vọng sẽ thiết lập các tiêu chuẩn tổ chức, thi đấu bài bản hơn, tạo cơ sở pháp lý và chuyên môn để Esports Việt Nam hội nhập với các hệ thống giải đấu quốc tế.

Bên cạnh đó, sự đồng hành của cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực thể thao được xem là tín hiệu tích cực đối với thể thao điện tử trong nước, khi Esports ngày càng được nhìn nhận như một lĩnh vực có tiềm năng phát triển về kinh tế sáng tạo, văn hóa và truyền thông số, góp phần quan trọng trong hành trình nâng tầm vị thế thể thao điện tử Việt Nam trên bản đồ khu vực và quốc tế.