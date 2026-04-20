Phan Hiển cùng bạn nhảy Thu Hương lập 'hat-trick' tại giải vô địch Đông Nam Á

Tại giải Vô địch dancesport Đông Nam Á 2026, vũ công Phan Hiển và bạn nhảy Thu Hương tiếp tục đón tin vui khi giành 3 huy chương vàng ở nội dung toàn năng Latin, điệu đơn Samba và Paso Doble.

Thành tích của Phan Hiển

Thành tích này vừa được Khánh Thi chia sẻ trên trang cá nhân, kèm theo dòng trạng thái đầy tự hào. Nữ kiện tướng cho biết chồng và bạn nhảy đã lập hat-trick đầy thuyết phục, thể hiện phong độ vượt trội với chiến thắng áp đảo ở giải đấu này.

Phan Hiển và bạn nhảy Thu Hương tiếp tục giữ phong độ tốt tại giải Vô địch dancesport Đông Nam Á 2026 Ảnh: NVCC

Cũng tại giải đấu, cặp đôi Anh Minh - Trường Xuân nhận huy chương vàng điệu Waltz, Slow Foxtrot. Trong khi đó, Quốc Bảo - Minh Châu giành chiến thắng ở điệu Viennese Waltz. Đáng chú ý, ở nội dung đôi trẻ, Minh Cường (con trai Phan Hiển) cùng bạn nhảy Linh San giành 2 huy chương vàng nội dung vô địch quốc tế xếp hạng (Juvenile II – Latin và Standard).

Trên trang cá nhân, Khánh Thi bày tỏ: “Ba được 3 huy chương vàng, con được 2 huy chương vàng nhưng người chiến thắng cuối cùng là mẹ”. Dưới phần bình luận, nhiều người bày tỏ sự tự hào trước loạt thành tích mà gia đình Phan Hiển - Khánh Thi vừa đạt được. Không ít khán giả kỳ vọng với khả năng hiện tại, con trai của bộ đôi sẽ tiếp tục nối nghiệp, mang về những thành tích ấn tượng khác cho thể thao Việt Nam trong thời gian tới.

Khánh Thi tự hào trước thành tích của đội tuyển khiêu vũ Việt Nam Ảnh: NVCC

Chia sẻ về thành tích này, vũ công Phan Hiển cho hay: “Khổ luyện trong âm thầm và để Quốc ca vang lên nơi đất khách quê người. Cảm ơn tất cả mọi người”. Trong khi đó, vũ công Thu Hương chia sẻ hình ảnh bên cạnh chiếc huy chương vàng kèm dòng chia sẻ: “Hạnh phúc đến mất ngủ là có thật”.

Phan Hiển và Thu Hương được xem là cặp bạn diễn ăn ý của khiêu vũ Việt Nam, từng giành được nhiều thành tích ấn tượng ở các giải đấu. Song để có được thành quả này là quá trình nỗ lực không ngừng của nam vũ công. Phan Hiển tiết lộ từng có người chê bai khi anh theo đuổi sự nghiệp khiêu vũ, thậm chí khuyên rằng “đến 18 tuổi mà không cao nổi 1,7 m thì nên bỏ nghề đi”. Song thay vì bỏ cuộc, chồng Khánh Thi nỗ lực để có được thành tích đáng tự hào như hiện tại.

Ở giải Vô địch Đông Nam Á, đội tuyển Việt Nam giành 6 huy chương vàng, 6 huy chương bạc và 1 huy chương đồng, qua đó xếp hạng nhất toàn đoàn sau 2 ngày thi đấu (18 và 19.4). Thành công của đội tuyển đến từ sự chuẩn bị chiến lược bài bản dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Khánh Thi và Chí Anh, Quỳnh Trang và Tân Đức. Đồng thời, khiêu vũ Việt Nam tiếp tục khẳng định năng lực chuyên môn với sự góp mặt của các trọng tài quốc tế, cho thấy vị thế toàn diện không chỉ ở thi đấu mà còn ở công tác chuyên môn.