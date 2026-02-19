Tết đặc biệt của Khánh Thi - Phan Hiển

Trên trang cá nhân, Khánh Thi gây chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc đón năm mới của gia đình. Trong ảnh, nữ kiện tướng cùng với Phan Hiển và các con diện áo dài truyền thống, đi chúc tết người thân. Với cô, ngày tết luôn là khoảnh khắc thiêng liêng và tràn đầy cảm xúc.

Khánh Thi - Phan Hiển chọn áo dài truyền thống trong những ngày đầu năm mới Ảnh: FBNV

Khánh Thi tiết lộ thêm năm nay, cô được tuổi đẹp để xông đất nhà ông bà nội bên chồng. Đặc biệt, lần này mẹ ruột của nữ kiện tướng cũng đồng hành với cô. “Mẹ đã 78 tuổi rồi, nên đi đâu Thi cũng chỉ mong được ở gần để chăm mẹ và được bên mẹ nhiều nhất có thể”, cô chia sẻ.

Theo Khánh Thi, không khí ở nhà nội tạo cho cô cảm giác ấm áp, chân tình. Nữ kiện tướng chia sẻ: “Mọi người trao nhau những câu chúc năm mới thật đầy. Ông bà vui, các cháu hớn hở nhận lì xì đỏ thắm… Nhìn từng ánh mắt, từng nụ cười, tôi chỉ thấy lòng mình nhẹ lại. Với tôi, tết chỉ cần như vậy thôi. Gia đình bên nhau, trên dưới thuận hòa, yêu thương đủ đầy là đã trọn vẹn rồi”.

Trước đó, trong bộ ảnh gia đình được chia sẻ trên trang cá nhân, Khánh Thi từng bày tỏ: “Ngắm ảnh, tôi chỉ thấy một chữ đủ. Đủ yêu thương để cùng nắm tay nhau đi qua mọi bận rộn, đủ bình an để mỗi ngày đều thấy lòng mình ấm áp, đủ tin tưởng để biết rằng phía trước luôn là những điều tốt đẹp đang chờ”.

Tổ ấm hạnh phúc của Khánh Thi - Phan Hiển Ảnh: FBNV

Trước tết, Khánh Thi đưa Phan Hiển ra Bắc để cảm nhận không khí đặc trưng nơi đây. Trong quãng thời gian đó, cặp đôi dành thời gian đi dạo, mua sắm và tận hưởng cái se lạnh của những ngày cuối năm. “Nhưng điều làm tôi ấm lòng nhất là khi bên cạnh mình là một người con trai miền Nam rất hiền, rất tình. Tôi yêu sự ấm áp của chồng, yêu cái cách anh háo hức cảm nhận từng điều. Tôi nhận ra có những mùa tết không chỉ để trở về, mà còn là hành trình để yêu thương”, cô bộc bạch.

Hành trình gắn bó của Khánh Thi - Phan Hiển

Xuất phát điểm là thầy - trò, cặp đôi dần nảy sinh tình cảm rồi gắn bó với nhau đến hiện tại. Đi qua những thăng trầm, cả hai có tổ ấm viên mãn bên 3 con, khiến nhiều người ngưỡng mộ. Họ thường xuyên đồng hành cùng nhau trong các sự kiện, hay dành những lời có cánh khi nói về đối phương.

Trong một bài đăng, Phan Hiển từng gây chú ý khi gửi lời cảm ơn đến người bạn đời vì đã đồng hành cùng mình từ thời điểm chưa có gì đến khi anh đạt được những thành tựu trong nghề. Ở thời điểm hiện tại, Phan Hiển không mưu cầu gì hơn ngoài việc Khánh Thi có nhiều sức khỏe để hoàn thành những ước mơ của mình.