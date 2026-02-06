Khánh Thi - Phan Hiển tình tứ tại sự kiện

Tối 5.2, sự kiện ra mắt phim Mùi phở diễn ra tại TP.HCM, quy tụ sự góp mặt của dàn sao Việt gồm nghệ sĩ Xuân Hinh, diễn viên Hà Hương, diễn viên Thu Trang, diễn viên Hải Triều, vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển, Hoa hậu Hà Trúc Linh…

Trong khuôn khổ sự kiện ra mắt phim, ban tổ chức đồng thời giới thiệu chiến dịch Ông Mùi lì xì 111 phút đại gia đình bên nhau – một lời mời thân thương dành cho các gia đình Việt cùng ngồi lại bên nhau trước thềm năm mới. Theo đó, ban tổ chức sẽ thực hiện các suất chiếu đặc biệt hoàn toàn miễn phí vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 10 và 11.2.2026, diễn ra tại 18 cụm rạp dành riêng cho những đại gia đình nhiều thế hệ cùng chia sẻ khoảnh khắc bên nhau.

Đạo diễn Minh Beta cùng dàn diễn viên phim Mùi phở tại sự kiện ra mắt. Trình làng tác phẩm vào mùng 1 tết, nam đạo diễn sẽ cạnh tranh với loạt phim của Trấn Thành, Trường Giang... Ảnh: NSX

Chia sẻ về chiến dịch, đạo diễn Minh Beta bộc bạch: “Mùi phở là một bộ phim làm ra để cả gia đình có thể ngồi cạnh nhau mà xem. Khi nghĩ về điều đó, chúng tôi chợt nhận ra: đôi khi mình dành rất nhiều thời gian cho công việc, cho bạn bè, cho các mối quan hệ bên ngoài, nhưng lại ít khi thực sự ngồi lại bên bố mẹ, ông bà. Có thể là vì guồng quay cuộc sống, nhưng cũng đến lúc chúng ta chậm lại một chút, trân trọng hơn sự hiện diện của những người thân yêu nhất – và dành thời gian bên nhau, dù chỉ đơn giản là cùng xem một bộ phim”.

Mùi phở kể câu chuyện xoay quanh những mâu thuẫn đa tầng trong gia đình ông Mùi về việc truyền nghề và giữ gìn bí quyết nấu phở truyền thống giữa bối cảnh Hà Nội đầy hoài niệm. Qua những tranh cãi đời thường, tác phẩm tôn vinh giá trị ẩm thực "quốc hồn quốc túy" và gửi gắm thông điệp sâu sắc về sự thấu hiểu, lòng tha thứ để tìm lại hơi ấm tình thân.

Dàn sao tề tựu tại sự kiện ra mắt phim 'Mùi phở'

Thu Trang diện áo dài truyền thống, khoe nhan sắc rạng rỡ tại sự kiện ra mắt phim. Ngoài sự nghiệp, nữ diễn viên khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi tổ ấm viên mãn bên chồng là diễn viên Tiến Luật Ảnh: NSX

Vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển mặc giản dị, tay trong tay tại sự kiện. Sau quãng thời gian dài đồng hành, họ có tổ ấm viên mãn bên 3 con. Nam vũ công từng chia sẻ anh thăng hoa hơn trong sự nghiệp sau khi lập gia đình Ảnh: NSX

Diễn viên Hiếu Nguyễn lịch lãm tại sự kiện. Thời gian qua, anh gây chú ý khi góp mặt trong phim điện ảnh Mưa đỏ - dự án thu về hơn 700 tỉ đồng cùng loạt giải thưởng ấn tượng. Ngoài ra, chuyện tình cảm của nam diễn viên cũng được quan tâm Ảnh: NSX

Phan Như Thảo chọn áo dài tông màu nổi bật cho lần xuất hiện này. Dù bận rộn với công việc nghệ thuật lẫn kinh doanh song cô vẫn cố gắng sắp xếp thời gian chu toàn cho tổ ấm nhỏ Ảnh: NSX

Vợ chồng Hồ Quang Hiếu diện trang phục đồng điệu tại sự kiện. Tuệ Như bộc bạch sau khi lập gia đình, cả cô và người bạn đời đều có những thay đổi tích cực trong đời sống hôn nhân Ảnh: NSX

Hà Trúc Linh duyên dáng trong tà áo dài truyền thống. Thời gian qua, người đẹp tất bật với các hoạt động nghệ thuật lẫn thiện nguyện, hướng đến cộng đồng Ảnh: NSX