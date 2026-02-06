Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Khánh Thi - Phan Hiển tình tứ tại sự kiện

Thạch Anh
Thạch Anh
06/02/2026 07:06 GMT+7

Đến ủng hộ dự án điện ảnh 'Mùi phở', khoảnh khắc Khánh Thi - Phan Hiển tay trong tay sải bước trên thảm đỏ được nhiều người chú ý.

Tối 5.2, sự kiện ra mắt phim Mùi phở diễn ra tại TP.HCM, quy tụ sự góp mặt của dàn sao Việt gồm nghệ sĩ Xuân Hinh, diễn viên Hà Hương, diễn viên Thu Trang, diễn viên Hải Triều, vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển, Hoa hậu Hà Trúc Linh…

Trong khuôn khổ sự kiện ra mắt phim, ban tổ chức đồng thời giới thiệu chiến dịch Ông Mùi lì xì 111 phút đại gia đình bên nhau – một lời mời thân thương dành cho các gia đình Việt cùng ngồi lại bên nhau trước thềm năm mới. Theo đó, ban tổ chức sẽ thực hiện các suất chiếu đặc biệt hoàn toàn miễn phí vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 10 và 11.2.2026, diễn ra tại 18 cụm rạp dành riêng cho những đại gia đình nhiều thế hệ cùng chia sẻ khoảnh khắc bên nhau.

- Ảnh 1.

Đạo diễn Minh Beta cùng dàn diễn viên phim Mùi phở tại sự kiện ra mắt. Trình làng tác phẩm vào mùng 1 tết, nam đạo diễn sẽ cạnh tranh với loạt phim của Trấn Thành, Trường Giang...

Ảnh: NSX

Chia sẻ về chiến dịch, đạo diễn Minh Beta bộc bạch: “Mùi phở là một bộ phim làm ra để cả gia đình có thể ngồi cạnh nhau mà xem. Khi nghĩ về điều đó, chúng tôi chợt nhận ra: đôi khi mình dành rất nhiều thời gian cho công việc, cho bạn bè, cho các mối quan hệ bên ngoài, nhưng lại ít khi thực sự ngồi lại bên bố mẹ, ông bà. Có thể là vì guồng quay cuộc sống, nhưng cũng đến lúc chúng ta chậm lại một chút, trân trọng hơn sự hiện diện của những người thân yêu nhất – và dành thời gian bên nhau, dù chỉ đơn giản là cùng xem một bộ phim”.

Mùi phở kể câu chuyện xoay quanh những mâu thuẫn đa tầng trong gia đình ông Mùi về việc truyền nghề và giữ gìn bí quyết nấu phở truyền thống giữa bối cảnh Hà Nội đầy hoài niệm. Qua những tranh cãi đời thường, tác phẩm tôn vinh giá trị ẩm thực "quốc hồn quốc túy" và gửi gắm thông điệp sâu sắc về sự thấu hiểu, lòng tha thứ để tìm lại hơi ấm tình thân.

Dàn sao tề tựu tại sự kiện ra mắt phim 'Mùi phở'

- Ảnh 2.

Thu Trang diện áo dài truyền thống, khoe nhan sắc rạng rỡ tại sự kiện ra mắt phim. Ngoài sự nghiệp, nữ diễn viên khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi tổ ấm viên mãn bên chồng là diễn viên Tiến Luật

Ảnh: NSX

- Ảnh 3.

Vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển mặc giản dị, tay trong tay tại sự kiện. Sau quãng thời gian dài đồng hành, họ có tổ ấm viên mãn bên 3 con. Nam vũ công từng chia sẻ anh thăng hoa hơn trong sự nghiệp sau khi lập gia đình

Ảnh: NSX

- Ảnh 4.

Diễn viên Hiếu Nguyễn lịch lãm tại sự kiện. Thời gian qua, anh gây chú ý khi góp mặt trong phim điện ảnh Mưa đỏ - dự án thu về hơn 700 tỉ đồng cùng loạt giải thưởng ấn tượng. Ngoài ra, chuyện tình cảm của nam diễn viên cũng được quan tâm

Ảnh: NSX

- Ảnh 5.

Phan Như Thảo chọn áo dài tông màu nổi bật cho lần xuất hiện này. Dù bận rộn với công việc nghệ thuật lẫn kinh doanh song cô vẫn cố gắng sắp xếp thời gian chu toàn cho tổ ấm nhỏ

Ảnh: NSX

- Ảnh 6.

Vợ chồng Hồ Quang Hiếu diện trang phục đồng điệu tại sự kiện. Tuệ Như bộc bạch sau khi lập gia đình, cả cô và người bạn đời đều có những thay đổi tích cực trong đời sống hôn nhân

Ảnh: NSX

- Ảnh 7.

Hà Trúc Linh duyên dáng trong tà áo dài truyền thống. Thời gian qua, người đẹp tất bật với các hoạt động nghệ thuật lẫn thiện nguyện, hướng đến cộng đồng

Ảnh: NSX

- Ảnh 8.

Chị em Đào Hà - Đào Hiền khoe nhan sắc rạng rỡ trong ngày ra mắt phim Mùi phở

Ảnh: NSX

Tin liên quan

Phan Hiển đăng ảnh cũ bên Khánh Thi, tiết lộ trăn trở sau 3 năm ngày cưới

Phan Hiển đăng ảnh cũ bên Khánh Thi, tiết lộ trăn trở sau 3 năm ngày cưới

Đăng tải hình ảnh bên người bạn đời, vũ công Phan Hiển tiết lộ những trăn trở dành cho cuộc sống gia đình, đặc biệt là sau 3 năm tổ chức đám cưới.

Khám phá thêm chủ đề

mùi phở Phan Hiển khánh thi Minh Beta THU TRANG
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận