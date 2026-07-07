Khánh Thi cùng học trò quyết tạo bất ngờ tại giải khiêu vũ thể thao châu Á ngay tại sân nhà

30 quốc gia và vùng lãnh thổ tranh tài

Giải vô địch khiêu vũ thể thao châu Á 2026 diễn ra từ ngày 8.7 đến 12.7 tại TP.HCM. Đây là một trong những sự kiện thể thao quốc tế trọng điểm được tổ chức tại Việt Nam trong năm nay, quy tụ những vận động viên hàng đầu khu vực tham gia tranh tài.

Đến thời điểm hiện tại, giải đấu đã ghi nhận sự tham dự của 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, với hàng nghìn vận động viên, cùng đông đảo huấn luyện viên, trọng tài, lãnh đội, chuyên gia và người hâm mộ. Ban tổ chức vẫn đang tiếp tục rà soát và tiếp nhận hồ sơ đăng ký từ các đoàn trong và ngoài nước trước khi chốt danh sách chính thức.

Khánh Thi cùng các học trò tích cực chuẩn bị cho cuộc tranh tài tại giải vô địch khiêu vũ thể thao châu Á 2026 Ảnh: NVCC

Đây được đánh giá là một trong những giải đấu khiêu vũ thể thao có quy mô lớn nhất, góp phần khẳng định năng lực đăng cai các sự kiện thể thao quốc tế, đồng thời quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Theo thông tin từ ê kíp, giải năm nay bao gồm 52 nội dung thi đấu thuộc hệ thống WDSF (Liên đoàn Khiêu vũ thể thao thế giới), trong đó có 35 nội dung vô địch châu Á, nhiều nội dung tính điểm xếp hạng thế giới cùng các nội dung tranh cúp Công an nhân dân.

Các vận động viên sẽ tranh tài ở nhiều nội dung đơn và đôi thuộc hệ thống vô địch châu Á, quy tụ những gương mặt xuất sắc nhất của khu vực. Đây không chỉ là sân chơi của khiêu vũ thể thao châu Á mà còn là cơ hội để các vận động viên tích lũy điểm xếp hạng thế giới, hướng tới các giải đấu lớn của WDSF trong thời gian tới.

Hoàng Ngọc (trái) là thí sinh được nhiều kỳ vọng sau khi giành huy chương đồng tại nội dung đơn nữ Latin người lớn - WDSF World Championship Adult Solo Female Latin tại một giải khiêu vũ quốc tế trước đó Ảnh: NVCC

Giải vô địch khiêu vũ thể thao châu Á 2026 được đánh giá là một trong những mùa giải có chất lượng chuyên môn cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Danh sách đăng ký hiện nay quy tụ nhiều nhà vô địch quốc gia, nhà vô địch châu Á cùng những cặp vận động viên đang có thứ hạng cao trên bảng xếp hạng thế giới.

Đối với Đội tuyển Khiêu vũ Thể thao Quốc gia Việt Nam, đây sẽ là một kỳ tranh tài đầy thử thách khi phải cạnh tranh trực tiếp với các cường quốc của khu vực như Trung Quốc, Kazakhstan, Hàn Quốc... Theo đánh giá, đây đều là những đoàn có truyền thống mạnh, sở hữu nhiều vận động viên đẳng cấp quốc tế và luôn là những ứng cử viên hàng đầu cho các vị trí huy chương.

Phan Hiển và bạn nhảy Thu Hương (phải) đặt mục tiêu cao tại giải vô địch khiêu vũ thể thao châu Á 2026 Ảnh: NVCC

Mục tiêu của Khánh Thi và các học trò

Trong nhiều tháng qua, các vận động viên chủ lực đã liên tục tham gia các đợt tập huấn và thi đấu quốc tế bằng nguồn kinh phí xã hội hóa nhằm tích lũy kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn và hoàn thiện kỹ thuật.

Thi đấu trên sân nhà vừa là lợi thế nhưng cũng tạo nên áp lực rất lớn. Với quyết tâm cao nhất, các vận động viên Việt Nam đang hướng tới mục tiêu giành những thành tích xuất sắc, khẳng định vị thế của khiêu vũ thể thao Việt Nam trên đấu trường châu Á.

Song song với công tác chuyên môn, ban tổ chức đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục kỹ thuật, hậu cần và vận hành để phục vụ giải đấu. Việc tổ chức một giải thể thao quốc tế với quy mô lớn đòi hỏi sự chuẩn bị đồng bộ về hệ thống thi đấu, lưu trú, vận chuyển, an ninh, y tế, truyền thông, lễ tân và điều hành chuyên môn. Với sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị đồng hành cùng đội ngũ ban tổ chức, mọi công tác chuẩn bị đang được triển khai với mục tiêu mang đến một giải đấu chuyên nghiệp, an toàn và đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Trong nhiều tháng qua, các vận động viên chủ lực đã liên tục tham gia các đợt tập huấn và thi đấu quốc tế bằng nguồn kinh phí xã hội hóa nhằm tích lũy kinh nghiệm Ảnh: NVCC

Bên cạnh công tác tổ chức, ban tổ chức cũng mong muốn nhận được sự quan tâm và đồng hành của các doanh nghiệp, tổ chức, các nhà tài trợ và cộng đồng xã hội nhằm tiếp thêm động lực cho các vận động viên Việt Nam.

Khiêu vũ thể thao là môn thể thao có tính xã hội hóa cao. Để có thể theo đuổi con đường thi đấu đỉnh cao, phần lớn các vận động viên phải tự đầu tư kinh phí cho việc tập luyện, thuê chuyên gia quốc tế, tập huấn dài hạn và tham dự các giải đấu quốc tế. Mặc dù các vận động viên đội tuyển quốc gia được hưởng chế độ theo quy định, nhưng mức hỗ trợ hiện nay chủ yếu mới đáp ứng những nhu cầu cơ bản, trong khi chi phí để chinh phục các đấu trường châu Á và thế giới là rất lớn.

Việc thi đấu trên sân nhà được xem là lợi thế, song cũng tạo áp lực đối với các vận động viên Ảnh: NVCC

Giải vô địch khiêu vũ thể thao châu Á năm 2026 được kỳ vọng sẽ góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế; thúc đẩy phong trào khiêu vũ thể thao phát triển mạnh mẽ hơn trong nước; đồng thời tạo động lực để các vận động viên Việt Nam tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới trên đấu trường châu Á và thế giới.

Ban tổ chức mong muốn có thêm nhiều doanh nghiệp, tổ chức và các đơn vị tài trợ đồng hành cùng giải đấu, góp phần xây dựng các chương trình hỗ trợ và tăng thêm giá trị giải thưởng dành cho các vận động viên đạt thành tích xuất sắc.



