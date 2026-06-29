Khánh Thi, Phan Hiển tiếp tục đón tin vui ở giải khiêu vũ quốc tế

Dưới sự dẫn dắt của "nữ hoàng" dancesport Khánh Thi, đội tuyển dancesport quốc gia khu vực phía nam và đội tuyển dancesport Công an nhân dân đã thi đấu ấn tượng tại giải đấu quốc tế thuộc hệ thống Liên đoàn Khiêu vũ thể thao thế giới (WDSF), vừa diễn ra tại thành phố Bremen (Cộng hòa Liên bang Đức). Đây là sân chơi quy tụ nhiều vận động viên hàng đầu thế giới và là một trong những giải có chất lượng chuyên môn cao trong hệ thống thi đấu của WDSF.

Thành tích của dàn học trò Khánh Thi

Phan Hiển - Thu Hương có thành tích tiến bộ tại giải đấu này so với năm ngoái Ảnh: NVCC

Ở nội dung WDSF International Latin Adult, Phan Hiển - Thu Hương xuất sắc lọt vào chung kết, xếp hạng 5 chung cuộc. Đây là bước tiến của cặp đôi khi tại chính giải đấu này năm 2025, cặp vận động viên chỉ dừng bước ở vòng bán kết.

Kết quả năm nay tiếp tục khẳng định sự ổn định, vị thế của Phan Hiển - Thu Hương trong nhóm những cặp vận động viên dancesport hàng đầu Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Cũng ở nội dung này, Ngọc An - Tố Uyên lọt vào tứ kết, xếp hạng 18.

Hoàng Ngọc (đứng ở bục số 3) trong khoảnh khắc nhận huy chương đồng Ảnh: NVCC

Ở nội dung WDSF Rising Star Latin, Ngọc An - Tú Uyên tiếp tục thi đấu ấn tượng khi lọt vào bán kết, xếp hạng 8 chung cuộc, qua đó khẳng định sự trưởng thành mạnh mẽ của cặp vận động viên trẻ đầy triển vọng. Đáng chú ý, tại nội dung đơn nữ Latin người lớn - WDSF World Championship Adult Solo Female Latin, Nguyễn Hoàng Ngọc xuất sắc giành huy chương đồng.

Đây là kết quả vượt ngoài mong đợi của huấn luyện viên Khánh Thi và toàn đội. Trước giải đấu, mục tiêu đặt ra cho Hoàng Ngọc là phấn đấu lọt vào bán kết hoặc chung kết để tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Tuy nhiên, với phong độ ấn tượng, cô gái này đã vượt qua nhiều đối thủ mạnh để bước lên bục nhận huy chương.

Khánh Thi tự hào trước thành tích của đội tại sân chơi quốc tế Ảnh: NVCC

Sinh ra tại Quảng Bình trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn, Nguyễn Hoàng Ngọc sớm bộc lộ niềm đam mê với dancesport. Từ năm học lớp 8, em được huấn luyện viên Khánh Thi nhận về đào tạo, hỗ trợ ăn ở, học văn hóa và huấn luyện chuyên môn để theo đuổi con đường thể thao thành tích cao.

Kết quả này không chỉ khẳng định sự trưởng thành của các vận động viên mà còn tiếp tục ghi dấu ấn của huấn luyện viên Khánh Thi trong công tác đào tạo lực lượng kế cận, góp phần nâng tầm dancesport Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Đây còn là nguồn động viên đối với đội tuyển dancesport Việt Nam trước khi bước vào Giải vô địch Khiêu vũ thể thao châu Á 2026, dự kiến diễn ra từ ngày 8 đến 12.7 tại TP.HCM.