Khánh Vy: Nội dung của tôi trên TikTok phải có giá trị dù chỉ một người xem

Là một nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng với hơn 1,5 triệu người theo dõi trên TikTok, Khánh Vy được khán giả yêu mến bởi thành tích học tập ấn tượng, ngoại hình xinh đẹp và luôn mang đến những video cung cấp kiến thức bổ ích.

Sau 2 năm đồng hành cùng #LearnOnTikTok trong mảng giáo dục, Khánh Vy chính thức trở thành đại sứ của chiến dịch Play2Learn, nhằm đem đến nhiều hơn nữa những nội dung chất lượng và đáng tin cậy cho người xem, qua đó khuyến khích người dùng vừa học vừa chơi ngay trên nền tảng.

Cũng nhân dịp này, Khánh Vy đã có những chia sẻ về trải nghiệm của bản thân trong suốt quá trình trở thành một nhà sáng tạo nội dung có sức ảnh hưởng đến giới trẻ. Nói về động lực để duy trì và tạo nên những nội dung truyền cảm hứng trên TikTok, MC Đường lên đỉnh Olympia cho biết: “Về động lực thì đầu tiên, trong vai trò là một người dùng, tôi rất thích sử dụng TikTok. Đây cũng là động lực lớn nhất của tôi. Bởi vì nền tảng có nhiều nội dung hay, nên tôi cũng muốn trở thành một phần nhỏ bé trong cộng đồng ấy, để chia sẻ những điều thú vị với mọi người”. Đồng thời, Khánh Vy cho rằng việc quan sát những sản phẩm chất lượng của nhà sáng tạo khác sẽ giúp cô có thêm tinh thần để tiếp tục mang đến nhiều điều hữu ích, hay ho hơn đến cộng đồng của mình.

Có thể nói, việc xây dựng nội dung vừa phải đảm bảo sự giải trí vừa mang tính giáo dục không phải là một điều dễ dàng. Đặc biệt, đối với một người trẻ có tầm ảnh hưởng như Khánh Vy, áp lực là điều không thể tránh khỏi. Nữ vlogger bộc bạch: “Nếu là trước kia thì tôi sẽ cảm thấy hơi áp lực, bởi vì tôi từng băn khoăn rất nhiều về việc làm sao để có thể lên xu hướng, hay làm thế nào video có nhiều lượt xem. Nhưng sau đó, tôi nhận ra rằng, thực ra điều cốt lõi nhất khi làm một nhà sáng tạo nội dung đó là giá trị mà mình mang lại. Dù có một người xem hay là một triệu người xem, miễn là trong số đó có một người thấy video clip của mình có giá trị và học được một điều gì hữu ích thì đây đã là một thành công với tôi rồi. Vậy nên, ngày trước tôi bị áp lực nhiều nhưng bây giờ tôi đã cảm thấy vui hơn, vì với tôi, quan trọng hơn cả những con số là việc được mọi người đón nhận và cảm thấy có ích từ những video clip của mình”.





Khánh Vy nói thêm: “Khi một video được nhiều người ủng hộ cũng thể hiện rằng video đấy mang giá trị cao, như vậy mình càng có động lực để tự thúc đẩy bản thân phải học hỏi và trau dồi nhiều hơn nữa để chia sẻ với mọi người những thứ mình biết. “Leave someone better than you found them”, tức là bất kỳ ai tiếp cận TikTok của mình đều học được một cái gì đấy mà khiến cho họ tốt hơn”.

Bên cạnh đó, người đẹp sinh năm 1999 cũng tiết lộ định hướng phát triển nội dung tương lai đó là tiếp tục mang lại cho khán giả năng lượng tích cực, giúp mọi người cảm thấy vui vẻ hơn và học được nhiều hơn. “Tôi tin rằng tôi chỉ là một cá nhân nhỏ thôi và trên TikTok là hàng triệu những nhà sáng tạo nội dung khác luôn sẵn sàng mang đến những điều tốt đẹp nhất đến những người xem”, Khánh Vy khẳng định.

Khánh Vy có tên đầy đủ là Trần Khánh Vy, là một nữ vlogger, YouTuber, người dẫn chương trình và nhà sáng tạo nội dung đến từ Nghệ An. Năm 2016, cô bắt đầu được nhiều người biết đến nhờ video nói bảy ngôn ngữ khác nhau gồm tiếng Thái, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Ý, tiếng Anh, tiếng Nhật và tiếng Việt. Tên tuổi của Khánh Vy càng trở nên nổi tiếng sau khi đạt thành tích "khủng" 8.0 trong kỳ thi IELTS. Tháng 9.2021, Khánh Vy trở thành người dẫn chương trình mới của Đường lên đỉnh Olympia. Hiện cô đang là đại sứ chiến dịch Play2Learn của #LearnOnTikTok.