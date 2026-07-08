Khắp nơi chao đảo vì thời tiết cực đoan

Mối nguy không biên giới

Khắp các khu vực từ châu Á, châu Âu đến châu Mỹ, nhiều quốc gia đang oằn mình chống chọi các đợt nắng nóng kỷ lục hoặc mưa bão kéo dài trên diện rộng. Báo The Guardian ngày 7.7 đưa tin tại Trung Quốc, mưa lớn và gió giật mạnh ở miền trung đã khiến ít nhất 15 người thiệt mạng và 275 người bị thương. Giới chức địa phương ghi nhận lốc xoáy xuất hiện ở một số khu vực.

Lực lượng cứu hộ sơ tán người dân tại ngôi làng thuộc khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc sau đợt lũ ngày 6.7 ẢNH: REUTERS

Ngoài ra, do ảnh hưởng của bão Maysak, khu vực phía nam Trung Quốc xảy ra lũ lụt nghiêm trọng, buộc gần 48.000 người dân phải sơ tán. Nước lũ dâng cao đã nhấn chìm nhiều nhà cửa và phương tiện giao thông. Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã chỉ đạo dốc toàn lực cho công tác cứu hộ, cứu chữa người bị thương và tái định cư cho cư dân vùng thiên tai.

Tại châu Âu, hàng loạt vụ cháy rừng bùng phát tại Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Hy Lạp và Pháp. Một chặng của giải đua xe đạp Tour de France đã phải cấm khán giả do cháy rừng kéo dài gần 18 km gần biên giới Pháp - Tây Ban Nha. Ngoài ra, các đợt nắng nóng kỷ lục tại châu Âu vào cuối tháng 6 đã khiến hơn 3.700 người chết tại Pháp, Bỉ và Hà Lan, theo Hãng tin DW.

Khu vực Bắc Mỹ cũng đang đối mặt với các đợt sóng nhiệt gay gắt tương tự châu Âu. Ít nhất 25 trường hợp tử vong, phần lớn tại bang New Jersey, nghi do ảnh hưởng từ đợt nóng cao điểm vừa qua. Đồng thời, các quần đảo thuộc Mỹ ở Thái Bình Dương cũng dự báo chịu thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng của bão Bavi càn quét trong ngày 6.7.

Nỗi lo từ El Nino

Giới khoa học cảnh báo cường độ và tần suất của các hiện tượng thời tiết cực đoan sẽ ngày càng tăng do tác động của phát thải hóa thạch. Đặc biệt, hiện tượng El Nino đang mạnh lên nhanh chóng ở Thái Bình Dương. CNN dẫn các mô hình dự báo gần đây cho thấy El Nino có khả năng mạnh hơn so với những tính toán trước đây. El Nino chuyển biến phức tạp có thể khiến thời tiết cực đoan như lũ lụt, hạn hán, sóng nhiệt nghiêm trọng hơn. Ngoài ra, El Nino được biết đến là nguyên nhân làm giảm sản lượng lúa ở Ấn Độ và các khu vực khác của châu Á, dẫn đến lạm phát giá lương thực.

Tuyến phố ở làng Pingshan, khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) ngập lụt sau mưa lớn ngày 6.7 ẢNH: REUTERS

Ông Armel Castellan, cố vấn kỹ thuật về thời tiết nắng nóng của Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO), nêu ra một vấn đề ít được chú ý, đó là nhiệt độ thấp nhất vào ban đêm. Trong báo cáo của WMO ngày 29.6, ông giải thích ban đêm là lúc cơ thể con người hạ nhiệt và hệ tim mạch được nghỉ ngơi, đặc biệt là sau khi trải qua ban ngày nắng nóng. Khi xuất hiện các "đêm nhiệt đới" (nhiệt độ không hạ dưới 20 độ C), quá trình phục hồi này không thể diễn ra. "Đó là lý do khi đánh giá tác động sức khỏe, mức nhiệt tối thiểu vào ban đêm có thể nói lên nhiều điều hơn so với nhiệt độ buổi chiều", ông Castellan nêu rõ.

Trẻ em giải nhiệt tại đài phun nước ở TP.New York, Mỹ ngày 4.7 ẢNH: REUTERS

Trong khi đó, các cơ quan thời tiết Mỹ bày tỏ quan ngại tình trạng cắt giảm ngân sách cho ngành đã ảnh hưởng đến khả năng dự báo thời tiết. Theo tờ Politico ngày 6.7, việc chính quyền Mỹ thắt chặt chi tiêu đã làm giảm mạng lưới thả bóng thám không (được thả lên cao để thu thập dữ liệu khí quyển) định kỳ. Hệ quả là dẫn đến sai số nghiêm trọng, như việc dự đoán sai một trận lốc xoáy xảy ra tại bang Kansas hồi tháng 4. Cảnh báo về hệ lụy lâu dài, nhà khí tượng học Steve Bowen, từ Công ty tái bảo hiểm Gallagher Re (Anh), nhận định với Politico rằng việc thiếu hụt dữ liệu đầu vào làm tăng rủi ro sai số, khiến các nhà chức trách đánh mất "thời gian vàng" để cảnh báo người dân bảo vệ sinh mạng và tài sản.