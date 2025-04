Khen thưởng cảnh sát hình sự truy 'nóng' vụ cướp giật, bảo vệ du khách

Chiều 14.4, bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Du lịch TP.Đà Nẵng, đã đến cảm ơn và khen thưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng cùng 2 cán bộ, chiến sĩ của phòng về thành tích truy xét nhanh các nghi phạm cướp giật của du khách nước ngoài.

Sở Du lịch TP.Đà Nẵng ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, quyết liệt của lực lượng Công an TP.Đà Nẵng, có vai trò đặc biệt của Phòng Cảnh sát hình sự trong việc đảm bảo an toàn cho người dân, du khách.

"Mùa cao điểm du lịch sắp tới, Sở Du lịch mong muốn lực lượng công an, trong đó có cảnh sát hình sự tiếp tục đồng hành với nhiều giải pháp, bám sát nhiệm vụ trọng tâm và công tác phối hợp nhịp nhàng, đảm bảo an toàn cho người dân và du khách. Qua đó, góp phần xây dựng hình ảnh TP.Đà Nẵng là điểm đến thân thiện, an toàn và hấp dẫn", bà Trương Thị Hồng Hạnh nói.

Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Du lịch TP.Đà Nẵng, khen thưởng lực lượng cảnh sát hình sự ẢNH: NGUYỄN TÚ

Trước đó, tối 17.3 tại khu vực biển Đà Nẵng (đường Bà Huyện Thanh Quan, Q.Ngũ Hành Sơn), một nữ du khách quốc tịch Mỹ đang đi dạo thì bị Đoàn Thanh Nam (18 tuổi, ngụ Quảng Nam) tiếp cận, giả vờ hỏi giờ để du khách này rút điện thoại ra xem.

Bất ngờ, Nam cướp giật iPhone 11 rồi bỏ chạy. Phòng Cảnh sát hình sự nhanh chóng vào cuộc, sau 3 ngày đã phục bắt Nam khi vừa quay về phòng trọ trên đường Chế Lan Viên gần nơi gây án.

Tiếp đó, Phòng Cảnh sát hình sự bắt tiếp Nguyễn Thanh Phong (21 tuổi, ngụ Quảng Nam) ngay sau khi Phong cướp giật túi xách của du khách Hàn Quốc đi dạo trên đường Võ Nguyên Giáp ven biển.

Du khách Hàn Quốc cảm ơn lực lượng công an bắt nhanh nghi phạm cướp giật ẢNH: NGUYỄN TÚ

Cả hai vụ việc đều làm du khách nước ngoài bất ngờ và cảm kích vì phá án nhanh, thu hồi tài sản và trả lại cho các nạn nhân đầy đủ.

Sáng ngày 14.4, thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, thừa ủy quyền Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cũng đã thưởng nóng cho các đơn vị, địa phương sau khi khám phá nhanh các vụ án nổi cộm. Thiếu tướng Vũ Xuân Viên thưởng nóng cho các đơn vị ẢNH: NGUYỄN TÚ Điển hình như bắt 2 nhóm làm giả giấy tờ quy mô toàn quốc. 2 nhóm này còn mạo danh công an để lừa đảo qua mạng chiếm đoạt tiền tỉ, buôn bán hung khí, vũ khí, công cụ hỗ trợ với số lượng hàng ngàn món. Đặc biệt, lực lượng công an còn bắt giữ đôi vợ chồng Việt kiều lừa đảo với thủ đoạn tinh vi, lợi dụng cơ chế của ngân hàng nước ngoài và sự thiếu hiểu biết trong chuyển tiền của nạn nhân, để lừa đảo xuyên quốc gia (Thanh Niên đã thông tin).