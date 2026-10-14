Khen thưởng nam sinh lớp 12 quật ngã 2 kẻ trộm chó

Sáng 14.10, Công an TP.Bắc Ninh cho biết, cơ quan này vừa tổ chức lễ trao thưởng cho nam sinh Phạm Trần Tuấn Phong (học sinh lớp 12 Trường THPT Thái Thuận) vì có thành tích dũng cảm trong phòng, chống tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn.

Trước đó, tối 25.9, trên đường Lê Lợi (P.Bắc Giang, TP.Bắc Ninh), Phạm Trần Tuấn Phong phát hiện 2 nam thanh niên đi xe máy không biển kiểm soát có hành vi bắt trộm một con chó của người dân. Ngay lập tức, Phong hô hoán để người dân xung quanh biết và hỗ trợ

Camera an ninh ghi lại thời điểm Tuấn Phong một mình đối đầu với 2 người trộm chó ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Bị phát hiện, 2 đối tượng liền bỏ chạy. Lợi dụng lúc Phong không đề phòng, 2 đối tượng lái xe áp sát từ phía sau rồi dùng gậy và kiếm chém nhiều nhát vào vùng đầu và tay nam sinh.

Dù bị tấn công bất ngờ và bị thương, Phong vẫn dũng cảm chống trả, quật ngã cả 2 tên trộm, sau đó 2 đối tượng phải bỏ chạy.

Phong sau đó cũng được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 1.

Nhận thông tin, thiếu tướng Bùi Duy Hưng, Giám đốc Công an TP.Bắc Ninh, đã chỉ đạo các lực lượng khẩn trương điều tra, làm rõ và bắt giữ 2 người gây án là Vũ Ngọc Thương (30 tuổi, trú P.Bắc Giang) và Trịnh Văn Cương (34 tuổi, trú xã Mỹ Thái, TP.Bắc Ninh).

Cả 2 người này đều có tiền án về tội trộm cắp tài sản, riêng Thương có thêm tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Công an TP.Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thương và Cương về các tội trộm cắp tài sản, sử dụng vũ khí quân dụng và cố ý gây thương tích.

Tuấn Phong nhận khen thưởng ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Ghi nhận hành động dũng cảm tố giác và đấu tranh với tội phạm, Chủ tịch UBND TP.Bắc Ninh đã ký quyết định thưởng cho Phạm Trần Tuấn Phong 15 triệu đồng trích từ Quỹ phòng, chống tội phạm thành phố.

Đồng thời, Giám đốc Công an TP.Bắc Ninh cũng quyết định tặng giấy khen cho Phạm Trần Tuấn Phong.

Theo Công an TP.Bắc Ninh, hành động dũng cảm của Phạm Trần Tuấn Phong không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật cao của thế hệ trẻ, mà còn là tấm gương sáng trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", góp phần lan tỏa những giá trị tích cực vì cộng đồng.