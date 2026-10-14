Khen thưởng nhà khoa học ứng dụng công nghệ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trao phần thưởng cho các cá nhân của ĐH Quốc gia TP.HCM tham gia "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" ảnh: ĐHQG-HCM

Sáng nay (14.10), TP.HCM tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng. Trước đó, ngày 13.10, trong khuôn khổ lễ khai khóa ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã trực tiếp trao phần thưởng cho các cá nhân tham gia "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ". Đây là một trong những điểm nhấn ý nghĩa của buổi lễ, ghi nhận đóng góp của đội ngũ nhà khoa học và người học của ĐH Quốc gia TP.HCM trong việc ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Tham gia chiến dịch, 15 giảng viên, cán bộ chuyên môn, học viên và cựu người học của Trường ĐH Bách khoa TP.HCM và Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM đã ứng dụng công nghệ địa vật lý trong khảo sát, khoanh vùng các vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ, góp phần cung cấp cơ sở khoa học cho lực lượng chức năng trong quá trình tìm kiếm và khai quật.

Trong quá trình tham gia chiến dịch, nhóm chuyên gia Trường ĐH Bách khoa TP.HCM đã sử dụng thiết bị đo ảnh điện Syscal Pro để khảo sát tại Công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM) và khu vực Bệnh viện K76A, xã Hòa Hiệp. Phương pháp đo điện trở suất giúp nhận diện các vùng dị thường dưới lòng đất mà không cần đào hoặc khoan. Đáng chú ý, kết quả khảo sát tại Công viên Lê Thị Riêng ghi nhận các vùng dị thường ở độ sâu 3–8 m, hỗ trợ xác định phạm vi tìm kiếm. Nhóm tiếp tục triển khai khảo sát trên diện tích hơn 10 ha tại khu vực Bệnh viện K76A, nơi có địa hình và cấu trúc đất phức tạp.

Các cá nhân được trao phần thưởng trong lễ khai khóa ảnh: đhqg-hcm

Cùng với đó, nhóm chuyên gia bộ môn vật lý địa cầu Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM đã ứng dụng công nghệ radar xuyên đất (GPR) và các phương pháp thăm dò địa vật lý để khảo sát tại nhiều địa bàn ở TP.HCM và tỉnh Quảng Ngãi, hỗ trợ khoanh vùng những vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ.

Bên cạnh khảo sát thực địa, các chuyên gia còn tham gia tư vấn lựa chọn thiết bị và tập huấn kỹ thuật cho lực lượng chức năng. Tiêu biểu, PGS-TS Lê Văn Anh Cường, Trưởng bộ môn vật lý địa cầu, tham gia tư vấn kỹ thuật trong chương trình hỗ trợ trang thiết bị của Quỹ Thiện Tâm, góp phần nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Cũng trong khuôn khổ lễ khai khóa ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham quan triển lãm về "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ". Triển lãm đã giới thiệu những tư liệu hình ảnh về sự tham gia của các nhà khoa học ĐH Quốc gia TP.HCM trong hành trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, qua đó làm rõ khả năng ứng dụng các phương pháp nghiên cứu và công nghệ hiện đại vào nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt đối với đất nước.