Khi ba mẹ ‘bé lại’ để cùng con lớn lên
Khi ba mẹ 'bé lại' để cùng con lớn lên

Nguyên Ân - Triệu Hà
15/04/2026 08:00 GMT+7

Bỏ qua áp lực điểm số, không khí sôi động của sự kiện TEDx ICS Youth 2026 đã thu hút hơn 700 phụ huynh và học sinh tham gia. Tại đây, ba mẹ trở thành “bạn học” để cùng con lớn lên, trải nghiệm nhiều hoạt động sáng tạo và nuôi dưỡng sự tự tin trong con, giúp con dám nói lên suy nghĩ của mình để xây dựng tương lai.

Trong không gian sáng tạo tại DSpace (Phường An Khánh), hơn 700 học sinh và phụ huynh đã đến tham dự sự kiện TEDx ICS Youth 2026 với chủ đề “IDEAS FOR TOMORROW” do Hệ thống Trường Liên cấp Song ngữ ICS tổ chức. Không khí của ngày hội diễn ra vô cùng rộn ràng, sôi nổi với nhiều khoảnh khắc bất ngờ, thích thú đến từ các bạn nhỏ và ba mẹ của mình, nơi ba mẹ "bé lại" để cùng con lớn lên.

Khi ba mẹ 'bé lại' để cùng con lớn lên- Ảnh 1.

Vượt ra khỏi khuôn khổ những giờ học lý thuyết vốn bị xem là khô khan, hàng chục gian hàng workshop đã biến hoạt động học tập trở thành một “phòng thí nghiệm” mở, nơi khơi dậy niềm vui và khả năng sáng tạo trong mỗi đứa trẻ.

Không còn khoảng cách thế hệ, ba mẹ như hóa thành những người “bạn học” say sưa cùng con điều chế tinh dầu, pha màu vẽ tranh, hay hào hứng khám phá không gian thực tế ảo và tự tay lập trình những chú robot thông minh.

