Khi chip máy tính trở thành vũ khí công nghệ trong cuộc đua toàn cầu

Thế giới hiện đại vận hành dựa vào chip, bởi không có nó, chúng ta không có smartphone, tên lửa hay dịch vụ giải trí trực tuyến như Netflix. Vi mạch giờ đây đã trở thành những quân cờ quan trọng trên bàn cờ toàn cầu. Vai trò của chip máy tính lý giải tại sao các quốc gia siêu cường hiện nay đều đang chạy đua để sở hữu công nghệ bán dẫn tiên tiến.

Để tạo ra những con chip máy tính tiên tiến là cả một quy trình không hề đơn giản ẢNH: REUTERS

Mỹ là một trong những quốc gia sản xuất nhiều vi mạch, nhưng TSMC (Đài Loan) lại chiếm ưu thế khi sản xuất khoảng 90% chip tiên tiến nhất thế giới, bao gồm cả chip Snapdragon của Qualcomm. Tuy nhiên, cuộc đua chip không chỉ đơn thuần là về sản xuất khi mà khoa học đằng sau nó cũng đầy khốc liệt và hấp dẫn.

Cách để có một chip máy tính tiên tiến

Ít ai biết rằng bộ phận trung tâm của smartphone, laptop hay xe hơi lại được làm từ… cát biển. Chip máy tính có nguồn gốc từ cát thạch anh, được nung nóng và tinh chế thành silicon nguyên chất. Quá trình này bắt đầu bằng việc đúc silicon thành các đĩa gọi là wafer. Sau khi được cắt và đánh bóng, những wafer này trở thành nền tảng cho việc chế tạo chip trong một môi trường vô trùng, được gọi là phòng sạch - nơi có không khí sạch hơn cả phòng phẫu thuật.

Giai đoạn tiếp theo trong quy trình sản xuất chip là công nghệ in thạch bản cực tím (EUV), một quy trình quan trọng để tạo ra những con chip nhỏ gọn và mạnh mẽ. Công ty Hà Lan ASML là đơn vị duy nhất trên thế giới có khả năng chế tạo cỗ máy EUV thực hiện quy trình này.

Cỗ máy sử dụng các giọt thiếc được bắn 50.000 lần mỗi giây, với 2 tia laser mạnh mẽ chiếu vào để tạo ra plasma. Ánh sáng EUV phát ra từ plasma này sẽ được phản xạ qua gương và in ra các mẫu mạch trên wafer, từ đó tạo ra những chip máy tính hiện đại phục vụ cho các thiết bị như bộ xử lý iPhone hay card đồ họa hàng đầu của Nvidia.

Với những yếu tố này, cuộc đua chip không chỉ là một cuộc chiến công nghệ mà còn là một cuộc chiến về quyền lực và tương lai của nền kinh tế toàn cầu.