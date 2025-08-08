Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Khi chip máy tính trở thành vũ khí công nghệ trong cuộc đua toàn cầu

Kiến Văn
Kiến Văn
08/08/2025 08:37 GMT+7

Chip máy tính đã chuyển mình từ những mảnh ghép công nghệ đơn giản thành vũ khí mạnh mẽ trong cuộc cách mạng đổi mới, tạo ra của cải, quyền lực và kiểm soát.

Thế giới hiện đại vận hành dựa vào chip, bởi không có nó, chúng ta không có smartphone, tên lửa hay dịch vụ giải trí trực tuyến như Netflix. Vi mạch giờ đây đã trở thành những quân cờ quan trọng trên bàn cờ toàn cầu. Vai trò của chip máy tính lý giải tại sao các quốc gia siêu cường hiện nay đều đang chạy đua để sở hữu công nghệ bán dẫn tiên tiến.

Khi chip máy tính trở thành vũ khí công nghệ trong cuộc đua toàn cầu - Ảnh 1.

Để tạo ra những con chip máy tính tiên tiến là cả một quy trình không hề đơn giản

ẢNH: REUTERS

Mỹ là một trong những quốc gia sản xuất nhiều vi mạch, nhưng TSMC (Đài Loan) lại chiếm ưu thế khi sản xuất khoảng 90% chip tiên tiến nhất thế giới, bao gồm cả chip Snapdragon của Qualcomm. Tuy nhiên, cuộc đua chip không chỉ đơn thuần là về sản xuất khi mà khoa học đằng sau nó cũng đầy khốc liệt và hấp dẫn.

Cách để có một chip máy tính tiên tiến

Ít ai biết rằng bộ phận trung tâm của smartphone, laptop hay xe hơi lại được làm từ… cát biển. Chip máy tính có nguồn gốc từ cát thạch anh, được nung nóng và tinh chế thành silicon nguyên chất. Quá trình này bắt đầu bằng việc đúc silicon thành các đĩa gọi là wafer. Sau khi được cắt và đánh bóng, những wafer này trở thành nền tảng cho việc chế tạo chip trong một môi trường vô trùng, được gọi là phòng sạch - nơi có không khí sạch hơn cả phòng phẫu thuật.

Giai đoạn tiếp theo trong quy trình sản xuất chip là công nghệ in thạch bản cực tím (EUV), một quy trình quan trọng để tạo ra những con chip nhỏ gọn và mạnh mẽ. Công ty Hà Lan ASML là đơn vị duy nhất trên thế giới có khả năng chế tạo cỗ máy EUV thực hiện quy trình này.

Cỗ máy sử dụng các giọt thiếc được bắn 50.000 lần mỗi giây, với 2 tia laser mạnh mẽ chiếu vào để tạo ra plasma. Ánh sáng EUV phát ra từ plasma này sẽ được phản xạ qua gương và in ra các mẫu mạch trên wafer, từ đó tạo ra những chip máy tính hiện đại phục vụ cho các thiết bị như bộ xử lý iPhone hay card đồ họa hàng đầu của Nvidia.

Với những yếu tố này, cuộc đua chip không chỉ là một cuộc chiến công nghệ mà còn là một cuộc chiến về quyền lực và tương lai của nền kinh tế toàn cầu.

Tin liên quan

Chip máy tính lượng tử mới của Google gây 'sốc' với sức mạnh không tưởng

Chip máy tính lượng tử mới của Google gây 'sốc' với sức mạnh không tưởng

Google công bố chip máy tính lượng tử với sức mạnh đánh bại mọi siêu máy tính trên thế giới.

Khám phá thêm chủ đề

Chip Máy tính công nghệ bán dẫn TSMC ASML công nghệ EUV
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận