Khi cổng chào trở thành mối nguy

Tại nhiều địa phương, các vụ tai nạn tương tự đã từng xảy ra khi xe tải, xe ben hoặc phương tiện có chiều cao lớn va vào cổng chào, khiến các cấu kiện đổ xuống đường, gây thương vong cho người đi đường hoặc chính tài xế.

Cổng làng từ lâu đã gắn với đời sống văn hóa của người Việt. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, nhiều địa phương tiếp tục xây dựng cổng chào tại các tuyến đường vào thôn, xã như một cách tạo điểm nhấn cảnh quan, thể hiện diện mạo và bản sắc địa phương.

Tuy nhiên, giao thông nông thôn hiện nay đã khác so với trước đây. Những con đường làng nhỏ trước kia nay có thể trở thành tuyến giao thông kết nối các xã. Phương tiện lưu thông ngày càng đa dạng, trong đó có xe tải, xe ben, xe chuyên dụng và các phương tiện phục vụ xây dựng, vận chuyển hàng hóa. Một cổng chào được thiết kế từ nhiều năm trước, với chiều cao và khẩu độ hạn chế, có thể trở thành điểm xung đột với phương tiện giao thông.

Trong bối cảnh làng quê ngày càng mở rộng kết nối với bên ngoài, ranh giới giữa các làng không còn khép kín như trước. Hàng hóa, phương tiện và các hoạt động kinh tế lưu chuyển liên tục. Do đó, việc xây dựng một cổng chào chỉ để tạo dấu ấn địa phương cần được cân nhắc kỹ về yếu tố kỹ thuật. Nếu công trình gây hạn chế chiều cao phương tiện, thu hẹp không gian giao thông hoặc tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thì nhất thiết phải được rà soát để tháo dỡ hoặc cải tạo.

Giữ gìn bản sắc làng quê là cần thiết. Nhưng trong thực tế, có những cổng chào xây dựng rất tốn kém lại trở thành sự đàm tiếu vì thiếu tính thẩm mỹ, gây khó khăn cho việc đi lại. Vì thế, có lẽ đã đến lúc các địa phương cần lựa chọn những hình thức nhận diện khác phù hợp hơn với không gian giao thông hiện đại, chẳng hạn biển tên thôn, xã, cụm cảnh quan hoặc các công trình trang trí nằm ngoài phạm vi xe cộ lưu thông.

Một biểu tượng văn hóa trước hết cần phải đáp ứng được tiêu chí an toàn, thẩm mỹ, văn minh và không gây cản trở giao thông.