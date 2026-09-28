Cổng chào đổ sập, học sinh lớp 3 bị thương

Vụ việc xảy ra khoảng 13 giờ 20 cùng ngày. Thời điểm đó, một xe tải cẩu lưu thông trên tuyến đường huyện hướng vào thôn Hương Phong. Khi đến cổng chào của thôn, tài xế dừng xe, xuống kiểm tra độ cao trước khi tiếp tục điều khiển phương tiện đi qua.

Cổng chào thôn Hương Phong đổ sập sau khi xe tải cẩu đi qua ẢNH: TÂN KỲ

Ngay sau khi xe tải cẩu đi qua được một đoạn, cổng chào bằng bê tông bất ngờ đổ sập xuống mặt đường.

Đúng lúc này, chị Lê Thị Giang (38 tuổi, ngụ thôn Phú Gia, xã Hương Khê) điều khiển xe máy chở con trai là cháu Trần Đức Thắng (9 tuổi, học sinh lớp 3) đi ngang qua.

Khối bê tông đổ trúng xe máy khiến cháu Thắng bị thương nặng ở vùng tay, còn chị Giang thoát nạn. Chiếc xe máy bị hư hỏng.

Người dân đưa cháu Thắng đến Trung tâm y tế Hương Khê cấp cứu. Do vết thương phức tạp, cháu sau đó được chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều trị.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Trọng Vỹ, Phó chủ tịch UBND xã Hương Khê, xác nhận vụ việc và cho biết nguyên nhân bước đầu được xác định liên quan đến việc xe tải cẩu đi qua, va vào cổng chào khiến công trình đổ sập.

Công an xã Hương Khê đang phối hợp với lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh điều tra, làm rõ vụ việc.