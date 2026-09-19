Sức khỏe người phụ nữ bị cây ngã đè bị thương nặng ở TP.HCM

Chiều 19.9, Bệnh viện Chợ Rẫy thông tin về tình hình sức khỏe nữ bệnh nhân bị cây ngã đè trên đường An Dương Vương, phường Chợ Quán, TP.HCM.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Lê Đoàn Khắc Duy, Khoa Chấn thương sọ não, Bệnh viện Chợ Rẫy bệnh nhân D.T.T (57 tuổi, ở Ninh Bình) được chẩn đoán tụ máu ở não, gãy lún thân sống T6, gãy xương 3, 4, 5, 6 bên phải, xẹp phần thùy dưới hai phổi, gãy kín 1/3 dưới xương mác phải và gãy chỏm đốt gần ngón III bàn chân phải.

Hiện bệnh nhân được tiếp tục theo dõi, điều trị.

Nữ bệnh nhân bị đa chấn thương sau khi bị cây ngã đè ẢNH: BVCC

Trước đó, khoảng 18 giờ 25 ngày 18.9, lực lượng chức năng phường Chợ Quán tiếp nhận tin báo của người dân về sự cố cây ngã trước trạm xe buýt gần Trường đại học Sư phạm TP.HCM.

Tại hiện trường, thân cây ngã đè lên xe buýt biển số 50E - 653.xx do tài xế L.A.T (47 tuổi, ở phường Bàn Cờ) điều khiển và một xe máy biển số 90B2 - 498.xx do ông L.V.D (59 tuổi, ở tỉnh Ninh Bình) điều khiển, chở phía sau là bà D.T.T (57 tuổi, vợ ông D.).

Nhận tin báo, Công an phường Chợ Quán phối hợp lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM nhanh chóng có mặt, phong tỏa khu vực, bảo vệ hiện trường và đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Tuy nhiên, do chấn thương quá nặng, ông D. đã tử vong tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Riêng bà T. được điều trị, theo dõi tại Bệnh viện An Bình trước khi chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy.

Công an phường Chợ Quán phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ việc.