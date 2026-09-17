Cháy nhà 2 người chết ở TP.HCM: 5 người bị bỏng nhập viện, có ca bỏng 45%

Rạng sáng 17.9, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận 4 bệnh nhân trong vụ cháy nhà tại một con hẻm trên đường Phạm Hữu Chí, phường Chợ Lớn khiến 2 người tử vong.

Cụ thể, bệnh nhân N.Q.V.T (nam, 43 tuổi) nhập viện trong tình trạng đừ, mặt ám khói. Vết thương bỏng da rải rác toàn thân độ II ở mặt, ngực bụng, tứ chi khoảng 30%.

Bệnh nhân được chẩn đoán bỏng hô hấp, bỏng da do lửa độ II ở mặt, ngực bụng, tứ chi diện tích khoảng 30%. Bệnh nhân được đặt nội khí quản, thở máy, dịch truyền, kháng sinh, giảm đau, nội soi phế quản và nhập vào Khoa Hồi sức - cấp cứu.

Bệnh nhân N.Q.T (nam, 24 tuổi) nhập viện trong tình trạng mặt ám khói. Vết thương bỏng da rải rác ở mặt, ngực bụng, tứ chi. Bệnh nhân được chẩn đoán bỏng hô hấp, bỏng da do lửa độ II - III ở mặt, ngực bụng, tứ chi diện tích khoảng 45%.

Bệnh nhân được thở ô xy mask, dịch truyền, kháng sinh, giảm đau, nội soi phế quản và nhập vào Khoa Bỏng - phẫu thuật tạo hình.

Bệnh nhân trong vụ cháy nhà đang được hồi sức tích cực tại Bệnh viện Chợ Rẫy ẢNH: BVCC

Bệnh nhân N.T.T.T (nữ, 38 tuổi) nhập viện trong tình trạng mặt ám khói. Vết thương bỏng da rải rác ở mặt, 2 tay. Bệnh nhân được chẩn đoán bỏng hô hấp, bỏng da do lửa độ I - II ở mặt, 2 tay, diện tích khoảng 15%.

Bệnh nhân được thở ô xy mask, dịch truyền, kháng sinh, giảm đau, nội soi phế quản và nhập vào Khoa Bỏng - phẫu thuật tạo hình.

Bệnh nhân N.P.T (nữ, 15 tuổi) nhập viện trong tình trạng mặt ám khói. Vết thương bỏng da rải rác ở mặt, 2 tay. Bệnh nhân được chẩn đoán bỏng hô hấp, bỏng da do lửa độ I - II ở mặt, 2 tay, diện tích khoảng 10%.

Bệnh nhân được thở ô xy mask, đặt nội khí quản, dịch truyền, kháng sinh, giảm đau, nội soi phế quản và nhập vào Khoa Hồi sức - cấp cứu.

Một bệnh nhân trong vụ cháy nhà lúc rạng sáng 17.9 đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy ẢNH: BVCC

Cùng ngày, Khoa cấp cứu Bệnh viện Trưng Vương cho biết đã tiếp nhận nạn nhân là bà N.T.T (66 tuổi). Qua đánh giá, bà T. bị bỏng độ II - III ở tay, chân và đầu mặt, bỏng 15% diện tích da.

Qua kiểm tra, xét nghiệm xác định bà T. không bị ngộ độc khí CO, không bỏng hô hấp. Bà tiếp tục được thở ô xy, truyền dịch, kháng sinh, chăm sóc vùng bỏng. Hiện bà T. được điều trị tại Khoa Bỏng - tạo hình thẩm mỹ.

Liên quan đến vụ cháy nhà ở TP.HCM rạng sáng nay, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07) Công an TP.HCM đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 1 giờ 23 phút ngày 17.9, Trung tâm Thông tin chỉ huy nhận tin báo cháy tại căn nhà số 101/11 đường Phạm Hữu Chí (phường Chợ Lớn, TP.HCM). Ngay sau đó, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 5 và khu vực 10 đã điều động 7 xe chuyên dụng cùng 44 cán bộ, chiến sĩ tức tốc đến hiện trường.

Thời điểm lực lượng chức năng tiếp cận, ngọn lửa cùng khói đen cuồn cuộn đã bao trùm khu vực tầng 1 và tầng 2 của ngôi nhà ống. Do vụ cháy xảy ra vào lúc rạng sáng, các nạn nhân đang ngủ say nên phát hiện muộn. Lượng khói độc bốc lên dày đặc làm giảm tầm nhìn, cản trở đáng kể công tác cứu hộ.

Các chiến sĩ cứu hỏa đã khẩn trương triển khai đội hình dập lửa và đeo thiết bị chuyên dụng xông vào bên trong tìm kiếm người mắc kẹt.

Vụ cháy nhà ở TP.HCM làm 2 người tử vong, 5 người đi cấp cứu ẢNH: BVCC

Đập tường cứu người trong vụ cháy nhà lúc rạng sáng ở TP.HCM

Lực lượng chức năng đã hướng dẫn, giải cứu thành công 5 người ra ngoài an toàn và nhanh chóng chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, qua công tác trinh sát tại tầng trệt và tầng lửng, lực lượng cứu hỏa phát hiện 2 nạn nhân đã tử vong.

Đến 2 giờ 36 phút cùng ngày, ngọn lửa bị dập tắt hoàn toàn. Hỏa hoạn đã thiêu rụi khoảng 145/200 m² diện tích căn nhà (quy mô 1 trệt, 1 lửng, 2 lầu và 1 sân thượng; tầng trệt để xe máy điện và xăng, các tầng trên để ở). Cảnh sát đã kịp thời bảo vệ được khoảng 55 m² còn lại, ngăn không để ngọn lửa cháy lan sang các dãy nhà lân cận trong hẻm. Hiện thiệt hại về tài sản đang được thống kê.