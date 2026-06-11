Khi CSGT tiếp sức thí sinh đi thi

Sáng nay 11.6, cùng với hơn một triệu thí sinh trên cả nước, các sĩ tử tại TP.Đà Nẵng bước vào môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Từ sáng sớm, lực lượng Công an TP.Đà Nẵng đã có mặt tại các điểm thi để điều tiết giao thông, đảm bảo an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh và phụ huynh.

Lực lượng CSGT tiếp sức tinh thần cho thí sinh bằng những phần quà nhỏ cùng lời chúc may mắn trước môn thi đầu tiên ẢNH: HUY ĐẠT

Ghi nhận của PV Thanh Niên tại điểm thi Trường THPT Phan Châu Trinh (P.Hải Châu), lực lượng Công an P.Hải Châu, Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng đã túc trực từ rất sớm để phân luồng giao thông, hướng dẫn phụ huynh dừng đỗ phương tiện đúng quy định, giữ thông thoáng các tuyến đường xung quanh khu vực thi.

Bên cạnh nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, Đoàn cơ sở Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng còn tổ chức điểm tiếp sức mùa thi ngay trước cổng trường. Những chai nước mát, bánh ngọt cùng những lời chúc may mắn được các đoàn viên, thanh niên trao tận tay thí sinh trước giờ làm bài.

Không khí tại điểm thi vì thế trở nên ấm áp hơn khi bên cạnh sự hồi hộp của kỳ thi quan trọng là những nụ cười, lời động viên chân thành từ lực lượng công an và các tình nguyện viên.

Thiếu tá Phan Thịnh Hưng cho biết tuổi trẻ Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng luôn sẵn sàng hỗ trợ thí sinh và phụ huynh trong suốt kỳ thi tốt nghiệp THPT ẢNH: HUY ĐẠT

Thiếu tá Phan Thịnh Hưng, Bí thư Đoàn cơ sở Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng, cho biết thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị, hằng năm Đoàn cơ sở Phòng CSGT Công an thành phố đều tổ chức các hoạt động Tiếp sức mùa thi tại các điểm thi trên địa bàn thành phố.

"Song song với nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông, các đoàn viên, thanh niên còn hướng dẫn, hỗ trợ thí sinh và phụ huynh khi cần thiết. Với trách nhiệm của tuổi trẻ Phòng CSGT, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ các em trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi để các em có tâm lý thoải mái, tự tin bước vào phòng thi", thiếu tá Hưng chia sẻ.

Theo thiếu tá Hưng, đoàn viên, thanh niên đơn vị đã chủ động chuẩn bị nước uống, bánh ngọt và nhiều phần quà nhỏ gửi tặng các thí sinh. Mỗi phần quà không chỉ là sự hỗ trợ thiết thực mà còn mang theo những lời chúc, lời động viên để các em bình tĩnh, tự tin hoàn thành tốt bài thi của mình.

Những món quà nhỏ giúp các sĩ tử giảm bớt căng thẳng trước kỳ thi quan trọng ẢNH: HUY ĐẠT

Nhận chai nước và bánh ngọt từ CSGT trước giờ thi, Ngọc Lan (thí sinh tại điểm thi Trường THPT Phan Châu Trinh) xúc động gửi lời cảm ơn đến lực lượng công an.

"Em cảm thấy rất vui và được tiếp thêm động lực. Những lời chúc của các anh chị giúp em bớt căng thẳng và tự tin hơn khi bước vào phòng thi", Ngọc Lan nói.

Hoạt động Tiếp sức mùa thi của Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng công an trong lòng người dân ẢNH: HUY ĐẠT

Đứng chờ con gái ngoài cổng trường, bà Hoàng Thị Thanh Trà (trú P.Hòa Cường) cho biết hình ảnh lực lượng CSGT và các đoàn viên, thanh niên tận tình hỗ trợ thí sinh nhiều năm qua đã để lại nhiều thiện cảm trong lòng phụ huynh.

"Nhìn các anh công an vừa làm nhiệm vụ vừa ân cần động viên các cháu, phụ huynh chúng tôi rất yên tâm. Những việc làm tuy nhỏ nhưng thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm và tình cảm dành cho các thí sinh trong ngày thi quan trọng", bà Trà chia sẻ.

Sáng nay, đại tá Nguyễn Đại Đồng, Phó giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, cùng đoàn công tác cũng đã đến kiểm tra công tác bảo đảm an ninh, an toàn tại các điểm thi trên địa bàn, đồng thời động viên cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ và lực lượng thanh niên tình nguyện.

Tại điểm thi Trường THPT Phan Châu Trinh, đại tá Nguyễn Đại Đồng thăm hỏi, động viên các đoàn viên, thanh niên, lực lượng công an đang làm nhiệm vụ và ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự chủ động trong công tác hỗ trợ thí sinh.

Đại tá Nguyễn Đại Đồng thăm, động viên các cán bộ, chiến sĩ công an đang thực hiện nhiệm vụ tại điểm thi Trường THPT Phan Châu Trinh ẢNH: HUY ĐẠT

Phó giám đốc Công an TP.Đà Nẵng đặc biệt lưu ý các lực lượng cần tiếp tục thực hiện nghiêm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự vòng ngoài khu vực thi, không để xảy ra các tình huống ảnh hưởng đến kỳ thi. Đồng thời, các đơn vị phải luôn trong tâm thế sẵn sàng hỗ trợ, xử lý kịp thời những tình huống phát sinh liên quan đến thí sinh và phụ huynh như quên giấy tờ, gặp sự cố trên đường đến điểm thi hoặc các trường hợp cần trợ giúp khẩn cấp.

Với sự đồng hành của lực lượng công an, các đoàn viên, thanh niên, nhiều thí sinh tại TP.Đà Nẵng đã bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với tâm thế tự tin, vững vàng hơn.