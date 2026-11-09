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    Khi du hành thời gian chỉ có thể hướng đến tương lai

    Hạo Nhiên
    Hạo Nhiên

    Nếu có cỗ máy thời gian, bạn sẽ muốn đi đâu? Các nhà khoa học cho hay có lẽ chỉ nên gói ghém hành lý cho các chuyến du hành đến tương lai, vì việc du hành về quá khứ đang là chuyện bất khả thi.

    Khi du hành thời gian chỉ có thể hướng đến tương lai- Ảnh 1.

    Các nhà khoa học nghiên cứu hố đen trong nỗ lực giải mã du hành thời gian

    ảnh: reuters

    Trong đời, nhiều người ắt hẳn từng nghĩ đến khả năng du hành thời gian, và tự hỏi mình rằng bản thân muốn đi đâu nếu thực sự có cỗ máy thời gian?

    Liệu bạn sẽ tìm cách quay về quá khứ như nhân vật Marty McFly trong bộ phim khoa học viễn tưởng nổi tiếng Back to the future (tựa Việt là Trở lại tương lai) của Hollywood? Thế nhưng, trước khi chuẩn bị cho chuyến đi, một nhà vật lý học cảnh báo có lẽ bạn chỉ được phép du hành theo một chiều duy nhất, và sự lựa chọn đó không phải là quay về quá khứ.

    Nhà nghiên cứu Hongsheng Zhang của Đại học Tế Nam (Trung Quốc) đã chứng minh trong một loạt các giả thuyết về vũ trụ, việc du hành trở về quá khứ là điều không thể xảy ra, theo bài viết trên ScienceAlert.

    Toàn bộ lập luận dựa trên một nguyên lý, đó là theo thuyết tương đối, ánh sáng truyền đi theo hướng không bao giờ có thể vuông góc với hướng chuyển động của một vật thể trong thời gian.

    Thử cắt lát không-thời gian thành nhiều lớp mà ánh sáng có thể di chuyển dọc theo. Bất kỳ vật thể nào chuyển động chậm hơn hoặc nhanh hơn ánh sáng đều phải vượt qua những bề mặt này theo cùng một hướng.

    Để dễ hình dung, điều này cũng giống như một người đang leo lên một cầu thang mà không bao giờ có thể quay ngược lại để đi xuống.

    Theo lập luận này, nếu chỉ có thể leo lên trên, bạn sẽ không bao giờ quay lại bậc thang đầu tiên vào thời điểm khởi hành. Và vì thế, du hành ngược thời gian là điều bất khả thi theo phát hiện mới.

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