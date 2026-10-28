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    Phát hiện ứng viên hành tinh lùn ở rìa hệ mặt trời

    Hạo Nhiên
    Hạo Nhiên

    Ứng viên hành tinh lùn hiện có tên 2026 ED138 và nằm trong số những phát hiện đầu tiên của Đài thiên văn Vera C. Rubin vừa trình làng ở Chile.

    Phát hiện ứng viên hành tinh lùn nằm ngoài Pluto - Ảnh 1.

    Mô phỏng quỹ đạo của ứng viên hành tinh lùn mới phát hiện

    ảnh: NSF–DOE Vera C. Rubin

    Năm 2006, Hiệp hội Thiên văn Quốc tế (IAU) đã loại Pluto khỏi danh sách các hành tinh của hệ mặt trời và đưa thiên thể này vào nhóm hành tinh lùn.

    Hai mươi năm sau, Đài thiên văn Vera C. Rubin mang đến chứng cứ đầu tiên về một ứng viên hành tinh lùn mới nhất, hiện cách mặt trời gần 7 tỉ km, theo Phys.org hôm 28.10.

    "Hy vọng đây chỉ là phát hiện đầu tiên trong số rất nhiều khám phá trong thời gian tới", theo nhà khoa học Mario Jurić, phụ trách nghiên cứu hệ mặt trời tại Đài thiên văn Vera C. Rubin, phát biểu bên lề sự kiện của IAU tại Spokane (bang Washington, Mỹ) hôm 27.10.

    Đài thiên văn Vera C. Rubin là dự án của Quỹ Khoa học Quốc gia Mỹ phối hợp thực hiện với Bộ Năng lượng nước này. Từ đỉnh núi ở Chile, đài thiên văn liên tục quét bầu trời đêm và trong thời gian ngắn đã phát hiện khoảng 2.300 thiên thể nằm ngoài Pluto.

    Trong số này, thiên thể tạm thời được ký hiệu là 2026 ED138 có kích thước lớn nhất.

    Dựa trên độ sáng, khoảng cách và một số yếu tố khác, các nhà thiên văn học có thể đưa ra kích thước ước tính của ứng viên hành tinh lùn mới.

    Nếu 2026 ED138 có bề mặt tương đối sáng và phản chiếu tốt, bề ngang của thiên thể này có thể khoảng 600 km. Còn trong trường hợp bề mặt tối, đường kính của nó có thể lên đến 1.545 km.

    Theo định nghĩa của IAU, một hành tinh lùn phải đủ lớn để duy trì hình dạng gần như hình cầu. Đối với các thiên thể băng giá ở rìa hệ mặt trời, giới khoa học cho rằng thiên thể có đường kính trên 400 km nhiều khả năng đáp ứng điều kiện này.

    Kể từ khi công nhận 5 hành tinh lùn đầu tiên vào năm 2006, IAU chưa từng bổ sung thiên thể nào khác vào danh sách này.

    Năm hành tinh được công nhận đến nay là Ceres, Pluto, Eris, Haumea và Makemake.

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    ứng viên hành tinh lùn 2026 ED138 Đài thiên văn Vera C. Rubin PLUTO

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