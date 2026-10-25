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    Chứng kiến hiện tượng kỳ ảo 3.200 năm tuổi ở đền thờ pharaoh

    Hạo Nhiên
    Hạo Nhiên
    Một năm hai lần, mặt trời lại chiếu tia nắng vào căn phòng chìm trong bóng tối của Đền thờ lớn Ramses II, soi sáng bức tượng của vị pharaoh hùng mạnh và hai vị thần bên cạnh.
    Tourists sleep outside temple in Egypt to catch a glimpse of pharaoh phenomenon - Ảnh 1.

    Đền thờ lớn Ramses II ở Abu Simbel, cách thủ đô Cairo khoảng 870 km về phía nam, xuất hiện vệt nắng chiếu vào các bức tượng bên trong hôm 22.10

    ảnh: ap

    Viện Nghiên cứu Quốc gia về Thiên văn học và Địa vật lý Ai Cập tính toán được, chỉ trong một khung thời ngắn, một tia nắng đủ sức xuyên qua 60 m để chiếu sáng bộ ba bức tượng của pharaoh Ramses II cùng hai vị thần Amun-Ra và Ra-Horakhty nằm sâu trong đền thờ pharaoh.

    Từ cách đây 3.200 năm, hiện tượng chiếu sáng xuất hiện vào ngày 22.10 và 22.2, lần lượt tương ứng với lễ đăng quang và ngày sinh của pharaoh Ramses II đầy uy quyền của vương triều Ai Cập cổ đại.

    Mỗi lần kéo dài khoảng 20 phút, hiện tượng này diễn ra do ngôi đền được bố trí thẳng hàng với mặt trời, theo AP.

    Để chiêm ngưỡng hiện tượng đặc biệt được lưu truyền từ nhiều ngàn năm trước, mỗi năm các du khách quốc tế và người dân địa phương lại tập trung bên ngoài đền thờ cổ ở miền nam Ai Cập. Thậm chí một số người ngủ ngoài trời vào đêm trước đó để không bỏ lỡ thời khắc quan trọng này.

    Vào thập niên 1960, các nhà khảo cổ học triển khai một chiến dịch di dời quy mô lớn để tháo dỡ ngôi đền và chuyển đến vị trí mới nhằm bảo vệ công trình cổ đại khỏi nguy cơ bị nhấn chìm do đập Aswan được xây dựng gần đó.

    Khi đó, các kỹ sư đảm bảo rằng đền thờ di dời vẫn giữ được hướng thẳng hàng với mặt trời, để ánh sáng vẫn tiếp tục chiếu sâu vào bên trong điện thờ sau nhiều thiên niên kỷ xây dựng.

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