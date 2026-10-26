Giải mã bí ẩn nấm dại 'triệu hồi hàng trăm yêu tinh thần thoại' sau khi ăn

Loại nấm gây ra ảo giác kỳ lạ ảnh: Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Utah

Hàng chục đến hàng trăm người tí hon với bề ngoài chẳng khác nào yêu tinh trong thần thoại, cao từ 3 đến 30 cm, khoác lên mình những bộ quần áo sặc sỡ, di chuyển tự do trong phòng bếp nhà bạn. Người tí hon không hề lơ lửng trên không trung, mà đi lại đường hoàng theo mép bàn, ngã khỏi các bề mặt và bơi trong tô canh.

Những hình ảnh trên được gọi là ảo giác Lilliput, đặt theo tên người tí hon trong tác phẩm Gulliver du ký. Trong nhiều thập niên, các nhà nghiên cứu từng cho rằng tín ngưỡng văn hóa và các câu chuyện dân gian truyền miệng có thể là lời giải thích cho việc người dân ở nhiều khu vực khác nhau của địa cầu, từ Trung Quốc đến Philippines, mới có thể mô tả cùng trải nghiệm tương tự.

Giờ đây, một báo cáo mới đã cung cấp chứng cứ cho thấy hiện tượng trên có thể giải thích bằng khoa học.

Khi khoa học bắt kịp truyện thần thoại

Các nhà nghiên cứu của Đại học Utah (Mỹ) đã sử dụng kỹ thuật giải trình tự gien để xác định Lanmaoa asiatica chính là loài nấm đằng sau những ảo giác bất thường trên, theo trang Science Daily hôm 25.10.

Khi người ăn loại nấm dại trên nhưng chưa nấu chín kỹ, các áo giác xuất hiện sau 12 – 24 giờ kể từ khi ăn nấm, và có thể kéo dài từ 1 đến 7 ngày, thậm chí vài tuần trong một số trường hợp.

Điều khiến hiện tượng này gây khó hiểu cho giới khoa học suốt nhiều năm qua là người ăn phải nấm chưa nấu chín vẫn giữ được trạng thái tỉnh táo trong suốt quá trình bị ảnh hưởng. Họ không hề rơi vào trạng thái hưng phấn, cũng không gặp hiện tượng trộn lẫn nhiều cảm giác khác nhau.

Họ vẫn cảm thấy thế giới xung quanh hoàn toàn bình thường, ngoại trừ sự xuất hiện của những sinh vật tí hon với bề ngoài giống yêu tinh nhỏ bé trong các truyện thần thoại.

Tuy nhiên, chỉ cần nấu nấm chín kỹ trong vòng 15 phút là có thể xử lý toàn bộ những hình ảnh trên, theo các nhà nghiên cứu Mỹ.