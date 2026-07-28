Khi gen Z làm trưởng thôn: Trẻ quá có làm được không?

Với Thực, làm trưởng thôn không chỉ là một nhiệm vụ mà còn là cơ hội đóng góp sức trẻ cho nơi mình sinh ra.

Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, nhiều địa phương tiến hành kiện toàn đội ngũ cán bộ cơ sở. Từ ngày 1.7, Hoàng Văn Thực được giao đảm nhận cương vị trưởng thôn. Quyết định này khiến chính anh cũng bất ngờ.

"Tôi khá bất ngờ khi được tin tưởng giao nhiệm vụ", Thực chia sẻ. Tốt nghiệp THPT, yêu thích thể thao và công nghệ, Thực chưa từng nghĩ sẽ đảm nhận vị trí vốn thường gắn với những người lớn tuổi, có nhiều kinh nghiệm trong công tác ở địa phương.

"Thời điểm nhận nhiệm vụ, tôi vừa hồi hộp vừa lo lắng. Đây là công việc liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân nên bản thân luôn tự nhắc phải cẩn trọng trong từng việc làm và từng quyết định", Thực nói.

Cách một trưởng thôn trẻ làm việc và vượt định kiến

Theo Thực, trưởng thôn không chỉ là người truyền đạt chủ trương, chính sách của chính quyền đến người dân mà còn phải lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con để kịp thời phản ánh lên cấp trên.

Công việc hằng ngày của Thực khá đa dạng: triển khai các văn bản của địa phương, tuyên truyền chủ trương, chính sách; nắm tình hình đời sống, kinh tế, an ninh trật tự; tiếp nhận kiến nghị của người dân; vận động bà con tham gia xây dựng nông thôn mới, giữ gìn vệ sinh môi trường, hòa giải các mâu thuẫn và hỗ trợ giải quyết những khó khăn phát sinh trong thôn.

Thực muốn đóng góp sức trẻ cho quê nhà ẢNH: NVCC

Thử thách lớn nhất với vị trưởng thôn trẻ lại đến từ chính tuổi đời của mình. Làm việc với nhiều cô bác lớn tuổi, anh từng chịu không ít áp lực khi bị nghi ngờ vì còn quá trẻ.

"Có người hỏi vui: 'Cháu làm được không?'. Lúc đầu tôi cũng áp lực, bởi kinh nghiệm làm công tác dân vận và giao tiếp với bà con chưa nhiều", Thực kể.

Để vượt qua điều đó, Thực chủ động học hỏi từ các trưởng thôn đi trước, lắng nghe góp ý của cán bộ xã và rèn luyện kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống. Theo Thực, người làm trưởng thôn không chỉ cần thực hiện đúng quy định mà còn phải gần dân, hiểu dân và tạo được sự tin tưởng của bà con.

Nếu các thế hệ đi trước có lợi thế về kinh nghiệm và sự am hiểu phong tục, tập quán thì người trẻ lại có ưu thế ở sự năng động và khả năng ứng dụng công nghệ.

Thực giúp đỡ bà con trong thôn ẢNH: NVCC

Thay vì chỉ sử dụng loa truyền thanh như cách làm truyền thống, Thực thường xuyên dùng Zalo, Facebook và các nền tảng số để thông báo nhanh những chủ trương mới, lịch họp và các thông tin cần thiết đến người dân. Mạng xã hội cũng trở thành công cụ giúp Thực kết nối chính quyền với người dân, đồng thời vận động các nguồn lực xã hội hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn trong thôn.

Một trong những kỷ niệm khiến Thực nhớ nhất là lần trực tiếp kêu gọi các mạnh thường quân trên mạng xã hội chung tay giúp đỡ những hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

"Khi nhìn thấy bà con nhận được những món quà thiết thực và cảm nhận được sự sẻ chia từ cộng đồng, tôi thực sự xúc động. Khoảnh khắc đó giúp tôi hiểu rằng nếu biết tận dụng công nghệ đúng cách thì người trẻ hoàn toàn có thể tạo ra những giá trị tích cực cho cộng đồng", Thực chia sẻ.

Thành quả, sự ghi nhận và mong muốn truyền cảm hứng

Sau một thời gian làm việc, sự nghi ngại ban đầu của nhiều người dân dần được thay bằng sự tin tưởng khi thấy Thực luôn nhiệt tình, sẵn sàng có mặt mỗi khi bà con cần. Với Thực, tuổi tác không phải yếu tố quyết định mà điều quan trọng nhất là tinh thần trách nhiệm, sự chân thành và luôn đặt lợi ích của người dân lên trên hết.

Trưởng thôn Thực (ngoài cùng bên trái) cùng cán bộ thăm gia đình khó khăn ẢNH: NVCC

"Là người trẻ, tôi mong muốn đóng góp sức trẻ cho quê hương. Mỗi khi giúp được một hộ dân giải quyết khó khăn, hoàn thành một công việc chung của thôn hay nhận được sự đồng thuận của bà con, tôi đều thấy những cố gắng của mình là xứng đáng. Tôi cũng hy vọng sẽ truyền cảm hứng để nhiều bạn trẻ mạnh dạn tham gia công tác ở cơ sở", Thực nói.

Đồng hành cùng Hoàng Văn Thực trong quá trình thực hiện nhiệm vụ là Bí thư Chi bộ thôn Hoàng Văn Tiếu. Theo ông Tiếu, trước khi được giao làm trưởng thôn, Thực từng là Bí thư Chi đoàn và luôn thể hiện sự năng động, trách nhiệm trong các hoạt động của địa phương.

"Dù mới nhận nhiệm vụ từ ngày 1.7, Thực đã nhanh chóng bắt nhịp với công việc, luôn nhiệt tình, linh hoạt và có tinh thần trách nhiệm cao. Khó khăn lớn nhất của Thực là tuổi còn trẻ nên chưa nắm hết địa bàn sau sáp nhập. Tuy nhiên, với tinh thần cầu thị, anh luôn chủ động học hỏi khi gặp những vấn đề chưa rõ để hoàn thành tốt công việc", ông Tiếu nhận xét.

Chị Đỗ Thị Yên, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn, cũng cho biết sau khi 3 thôn được hợp nhất, địa bàn quản lý rộng hơn, khối lượng công việc của trưởng thôn tăng lên đáng kể. Dù vậy, Thực vẫn thường xuyên xuống cơ sở để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, nhiệt tình hỗ trợ bà con dù mức phụ cấp dành cho trưởng thôn còn khiêm tốn.

Sau thời gian đảm nhận cương vị mới, chàng trai 26 tuổi cho biết bản thân ngày càng tự tin hơn nhờ sự hướng dẫn của cấp trên và sự tin tưởng của người dân. Với anh, đó cũng là động lực để tiếp tục học hỏi, hoàn thiện bản thân và làm tốt công việc.

"Tôi còn trẻ, kinh nghiệm chưa nhiều nhưng luôn tâm niệm người làm trưởng thôn phải biết lắng nghe, gần dân và đặt lợi ích của người dân lên trên hết. Tôi sẽ tiếp tục học hỏi từ các thế hệ đi trước, phát huy sức trẻ và ứng dụng công nghệ để góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển, văn minh và đáng sống hơn", Thực nói.