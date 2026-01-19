Khi gen Z và phụ huynh 'lệch pha' ngày Tết: Sao Việt gợi ý cách 'dệt' kết nối

Từ những khoảng cách "không ai nói ra"…

Cứ mỗi dịp cận Tết, Internet lại xuất hiện những dòng trạng thái "than thở" nhẹ nhàng của gen Z. Đó là áp lực từ những câu hỏi khó, là sự ngán ngẩm trước những cách thức trang trí lặp lại, hay đơn giản là mong muốn phá cách mâm cỗ Tết nhưng sợ làm "phật lòng" phụ huynh. Ở chiều ngược lại, thế hệ ba mẹ cũng mang trong mình nỗi lo Tết sẽ "nhạt" đi nếu thiếu vắng những nghi thức truyền thống.

Nỗi niềm của 52Hz khi đối mặt với không gian Tết "năm nào cũng như năm nấy”

Thực tế, sự "lệch pha" này không xuất phát từ việc thiếu yêu thương, mà bởi nhiều gia đình chưa tìm được một điểm chạm chung. Nắm bắt được tâm lý này, Coca-Cola Việt Nam kết hợp cùng Yeah1 Phim Việt và Grab vừa tung ra series phim ngắn "Dệt nên Tết mới". Với nội dung hóm hỉnh, chuỗi phim là những lát cắt đời thực đầy tinh tế, nơi người xem tìm thấy chính mình qua câu chuyện của các đại diện gen Z như: 52Hz, Ma Ran Đô, Nguyên Thảo và Sơn Lê từ đó mở ra những cách thức "dệt" nên Tết mới thật nhiều niềm vui rộn ràng.

... Đến hành trình "Dệt nên Tết mới"

Điều thú vị của series này nằm ở chỗ thương hiệu không đóng vai "người hùng" giải quyết mâu thuẫn, mà lùi lại làm chất xúc tác để các nhân vật tự tay "dệt" nên cái Tết của riêng mình.

Câu chuyện mở đầu với 52Hz, đại diện cho nỗi niềm của những người trẻ yêu cái đẹp và luôn mong muốn điều tươi mới. Đang trong lúc cô nàng "bế tắc" trước không gian phòng khách "năm nào cũng như năm nấy" của mẹ, thì nhân vật Sơn Lê trong vai anh Grab vui tính, xuất hiện như một "cứu cánh" đúng lúc cùng những thùng Coca-Cola đỏ rực.

"Bật mood" hứng khởi, 52Hz quyết định cùng cả nhà "tái sinh" những vỏ lon Coca-Cola, làm nên dây pháo hứng khởi. Cảnh cả nhà cùng hì hụi thao tác, vừa làm vừa trêu đùa nhau trong phim đã gửi đi một thông điệp nhẹ nhàng: Sự gắn kết không nằm ở món đồ trang trí đắt tiền, mà nằm ở khoảng thời gian chất lượng chúng ta dành cho nhau để cùng "dệt" nên niềm vui.

Khi những ý tưởng làm mới ngày Tết của gen Z va chạm với nếp nhà truyền thống của ba mẹ

Đến lượt Ma Ran Đô, anh chàng lại "gãi đúng chỗ ngứa" của biết bao người mỗi dịp Tết về: Nỗi ám ảnh mang tên... lì xì. Qua nhiều mùa xuân, phong bao đỏ không chỉ là nét đẹp truyền thống mang ý nghĩa chúc phúc đầu năm, mà đôi khi còn khiến cả người trao lẫn người nhận có thêm những băn khoăn, suy nghĩ về cách thể hiện tấm lòng sao cho trọn vẹn.Từ câu chuyện quen thuộc ấy, Ma Ran Đô đã được tặng kèm bao lì xì Tâm Ý khi mua Coca-Cola. Thay vì những tờ tiền mới cứng nhưng lạnh lùng, chiếc bao này được thiết kế để chứa đựng những điều vô giá theo đúng nghĩa đen: một lời chúc cho ba mẹ, một tấm ảnh "dìm hàng" nhưng đầy kỷ niệm với anh em, hay một lời hứa chạy bộ cùng nhau. Giải pháp bao lì xì Tâm Ý xuất hiện trong phim như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng: Giá trị thực sự của Tết nằm ở sự quan tâm chân thành. Một lời chúc viết tay, một tấm ảnh in vội đôi khi còn "đắt giá" hơn những con số, bởi nó gói ghém cả tâm tư của người trao.

Ma Ran Đô "phá băng" áp lực lì xì bằng những lời chúc chân thành và kỷ niệm vô giá bằng “bao lì xì tâm

Cao trào của sự khác biệt thế hệ thường diễn ra trên bàn ăn, và câu chuyện của Nguyên Thảo đã giải quyết điều này một cách đầy văn minh. Khăn trải bàn giao thoa, với thiết kế một bên tôn vinh món Tết cổ truyền, một bên chào đón ẩm thực hiện đại, chính là biểu tượng cho sự dung hòa. Không ai phải "chọn phe", không ai phải hy sinh sở thích cá nhân. Tết hiện đại là khi chúng ta tôn trọng sự khác biệt và tìm thấy niềm vui trong chính sự đa dạng đó.

Khăn trải bàn giao thoa giúp hóa giải những khác biệt thế hệ ngay trên bàn ăn ngày Tết

Xuyên suốt 3 tập phim, sự xuất hiện của "anh Grab Sơn Lê" cùng những thùng Coca-Cola đóng vai trò như một nhịp cầu nối vui tươi. Anh chàng mang đến những công cụ sáng tạo từ Coca-Cola để các gia đình xích lại gần nhau hơn.

“Anh Grab Sơn Lê” giao Coca-Cola, đóng vai trò "chất xúc tác" gắn kết các gia đình

Thông qua diễn xuất tự nhiên và kịch bản mang tính hài hước, nhẹ nhàng, chiến dịch "Dệt nên Tết mới" của Coca-Cola đã đưa ra một định nghĩa Tết "được lòng" công chúng. Tết không nhất thiết phải gồng mình thay đổi những giá trị cốt lõi, cũng không cần phải rập khuôn theo lề lối cũ mèm. Tết trọn vẹn nhất là khi các thế hệ chịu mở lòng, thấu cảm và cùng nhau làm nên những niềm vui hứng khởi.

Độc giả có thể theo dõi trọn bộ series đầy cảm xúc này tại đây để tìm thấy những gợi ý "làm mới" mùa Tết cho chính gia đình mình.