Khi hai siêu du thuyền lớn nhất thế giới lần đầu chạm mặt nhau

Kỳ quan biển cả (Wonder of the Seas) của Royal Caribbean và con tàu mới nhất gia nhập đội tàu chuyên chở du khách của công ty, Biểu tượng biển cả (Icon of the Seas), đã cập cảng Perfect Day tại CocoCay, hòn đảo tư nhân trị giá 350 triệu USD của hãng tàu ở Bahamas vào ngày 15.1. Chúng ta hãy thử so sánh hai siêu du thuyền này.

Hai con tàu khổng lồ lần đầu giáp mặt nhau Royal Caribbean

Kỳ quan biển cả có tổng trọng tải 235.600 tấn, là tàu du lịch lớn nhất thế giới, dài 1.188 feet (khoảng 362m) và cao 18 tầng. "Khu nghỉ dưỡng nổi" có thể chứa 9.288 người ra mắt vào tháng 3.2022 với 2.867 cabin dành cho khách và các tiện nghi như lối đi bộ lót ván trên biển.

Cả hai đều được ví như "khu nghỉ dưỡng" trên biển

Tuy nhiên, vào cuối năm 2023, danh hiệu "lớn nhất thế giới" của Wonder of the Seas đã bị "tước bỏ" và được trao cho Icon of the Seas 20 tầng, một con tàu khổng lồ dài 1.198 feet (khoảng 365m), nặng 250.800 tấn.

Biểu tượng biển cả có thể chở 9.950 người với tổng cộng 2.805 cabin, công viên nước trên biển và 40 nhà hàng, quán bar và sảnh khách vào hàng rộng lớn nhất thế giới trong lĩnh vực du thuyền.

Icon of the Seas sẽ bắt đầu chuyến đi thương mại vào ngày 27.1 tới.

Icon of the Seas, trái và Wonder of the Seas, phải, là hai tàu du lịch lớn nhất thế giới, mỗi chiếc đều có đầy đủ các tiện nghi đầy màu sắc thân thiện với gia đình

Icon of the Seas được đóng tại Meyer Turku ở Turku, Phần Lan và là một trong những con tàu đắt nhất từ trước đến nay với chi phí khổng lồ lên tới 2 tỉ USD. Con tàu được cung cấp năng lượng bằng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG).

Trong khi đó, Wonder of the Seas tiêu tốn 1,35 tỉ USD, ít hơn đáng kể nhưng vẫn ấn tượng, được đóng tại Chantiers de L'Atlantique ở St. Nazaire, Pháp.

Con tàu có công viên nước lớn nhất trên biển, Thrill Island, nơi cũng có đường trượt rơi tự do đầu tiên trên biển. Có 6 đường trượt nước phá kỷ lục, 7 hồ bơi và 9 xoáy nước trên tàu

Về mặt kỹ thuật, Aquadome - mái vòm đứng tự do lớn nhất trên biển, được tạo thành từ 700 tấm kính, là hạng mục kỳ công nhất. Vào ban ngày, nơi này sẽ có tầm nhìn toàn cảnh ra đại dương và vào ban đêm có nhà hát AquaTheater với thác nước đổ xuống sân khấu bên dưới. Con tàu được bố trí 8 khu vực riêng biệt - Công viên Trung tâm là khu vực thư giãn có một công viên thực sự với 33.500 cây thật

Phát ngôn viên của hãng tàu cho Business Insider biết, trước khi Icon of the Seas ra mắt công chúng, Royal Caribbean đã có một "hành trình chạy thử nghiệm dành cho nhân viên" từ Phần Lan đến Miami, Mỹ và sau đó cập cảng tại Bahamas.

Nhờ thế, hai con tàu lớn nhất thế giới đã có cơ hội chạm mặt nhau khi Kỳ quan biển cả cũng cập cảng Perfect Day trong khuôn khổ hành trình kéo dài 7 đêm ở khu vực Caribbean.

Mới ra mắt chỉ hơn một năm, các kỷ lục của Kỳ quan biển cả đã bị phá vỡ

Icon of the Seas hiện đã quay trở lại PortMiami, Mỹ trong khi Wonder of the Seas đã đến cảng tiếp theo ở Mexico. Trong thời gian tới, Icon of the Seas thực hiện các chuyến du ngoạn 7 đêm trong vùng Đông và Tây Caribbean.