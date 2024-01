Ngắm siêu du thuyền lớn nhất thế giới trị giá 2 tỉ USD lần đầu ra khơi

Icon of the Seas lớn đến mức nào so với Titanic? Khi tàu Titanic thực hiện chuyến đi đầu tiên - và duy nhất - vào tháng 4.1912, đây là con tàu lớn nhất từng được chế tạo. Nó dài 269m, nặng 46.328 tấn và có 9 tầng. Con tàu có sức chứa hành khách tối đa là 2.345 người