Vì sao siêu du thuyền hơn 500 triệu USD của tỉ phú Jeff Bezos bị dọa ném trứng?

Chiếc siêu du thuyền của tỷ phú 59 tuổi Jeff Bezos đã gây ra tranh cãi trước khi nó được ra khơi và phá vỡ các kỷ lục ngay cả khi chưa được đóng xong.



Siêu du thuyền có tên Koru mất 5 năm để hoàn thành và dài gần gấp đôi chiều dài của một chiếc Airbus A380 (417 feet, khoảng 127m). Đầu năm nay, quái vật khổng lồ Koru với tổng dung tích 3.300 GT đã được phát hiện khi đang chạy thử trên Biển Bắc.

Siêu du thuyền mới sắm của ông chủ Amazon trị giá nửa tỉ đô LURSSEN

Koru có ba cột buồm dài tới 70m, cao gần bằng một nửa Kim tự tháp Giza, chắc chắn phù hợp với người giàu thứ ba hành tinh, hiện có tài sản ròng ước tính trị giá 117 tỉ USD.

Koru được đóng bởi Oceanco có trụ sở tại Hà Lan và chi phí bảo trì có thể không dưới 50 triệu USD một năm. Nói chung, chi phí hàng năm để vận hành và bảo trì một siêu du thuyền chiếm gần 10% giá của nó, và Koru là chiếc đắt tiền với giá trị lên tới 500 triệu USD.

Cây cầu Koningshaven của Hà Lan vẫn tồn tại sau các vụ đánh bom trong Thế chiến thứ hai, chứng nhân lịch sử của đất nước này đang dự kiến tạm thời tháo dỡ để du thuyền đi qua.

Điều đó đã khiến người dân địa phương phẫn nộ, với hơn 5.000 người đăng ký một nhóm trên Facebook để ném trứng vào thuyền ba cột buồm nếu nó băng qua chỗ cây cầu bị tháo dỡ.

Tờ New York Times sau đó đưa tin, công ty đóng tàu Oceanco đã quyết định không xin giấy phép tháo dỡ cầu, và thay vào đó, các cột buồm khổng lồ của du thuyền sẽ được lắp đặt tại một cơ sở riêng biệt.

Ba cột buồm khổng lồ có thể giúp vận hành con tàu chủ yếu bằng động năng. Với sức chứa 45 người, bao gồm thủy thủ đoàn, khách và nhân viên chuyên môn; du thuyền có bãi đáp trực thăng cho Bezos, một kho "đồ chơi" bao gồm ván trượt phản lực và một chiếc tàu ngầm cá nhân.

Koru dài gần gấp đôi một chiếc máy bay và có giá trị tương đương SUPERYATCHTIMES

Siêu du thuyền trị giá 500 triệu USD này có thân màu đen và cấu trúc thượng tầng màu trắng, đồng thời có hình dáng trang nhã, nhưng cho đến nay vẫn có rất ít thông tin về hình dáng bên trong của nó. Tổng cộng có 3 tầng, trong đó một tầng có bể bơi; ngoài ra còn có phòng tập thể dục, spa và phòng xông hơi khô.

Cũng do Oceanco chế tạo, chiếc thuyền buồm Ngọc trai đen (Black Pearl) trị giá 200 triệu USD thuộc sở hữu của doanh nhân người Nga Oleg it Burlakov. Tuy nhiên, người ta không thể không thắc mắc tại sao Bezos không chọn hệ thống gấp thông minh như Black Pearl để cho phép du thuyền đi qua các con kênh một cách an toàn…