Khi kịch bản Thanos có lẽ cứu được thế giới thực tế

Hình ảnh do Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) công bố cho thấy châu Âu về đêm ảnh: nasa

Nghe qua chẳng khác nào một kịch bản của bộ phim siêu anh hùng của Marvel, nhưng các nhà khoa học cho rằng nếu dân số toàn cầu bằng cách nào đó có thể giảm dần chỉ còn một nửa hiện nay (8,3 tỉ người) trong vòng 2 thế kỷ tới, trái đất có thể bền vững hơn đáng kể nhờ giảm mạnh tình trạng tiêu dùng quá mức.



Trong bộ phim bom tấn Avengers: Infinity War (2018) của Hollywood, nhân vật phản diện Thanos đã sử dụng cái gọi là "găng tay vô cực" để lập tức xóa sổ phân nửa sự sống trong vũ trụ. Mục đích của nhân vật này là chấm dứt những đau khổ đến từ tình trạng dân số ngày càng phình to.

Giờ đây, các nhà nghiên cứu tính toán được việc giảm dân số bằng một nửa như hiện nay, diễn ra dần trong khoảng 200 năm, có thể giảm bớt đáng kể những ảnh hưởng tiêu cực như quần thể động vật hoang dã bị giảm đi, hoặc lượng phát thải carbon gia tăng, theo báo cáo đăng trên chuyên san Sustainable Development.

Lâu nay, giới khoa học cho rằng việc con người khai thác tài nguyên thiên nhiên vô tội vạ đã gây ra những hệ lụynghiêm trọng cho môi trường, từ suy giảm đa dạng sinh học đến biến đổi khí hậu.

Và báo cáo mới được công bố đã chỉ ra rằng quy mô dân số có mối liên hệ chặt chẽ với mức độ suy giảm đa dạng sinh học, tốc độ tiêu thụ tài nguyên và mức độ ô nhiễm môi trường.

Các ước tính cho thấy tốc độ tăng trưởng dân số hiện ở mức khoảng 0,85%/năm. Bên cạnh đó, người dân ở các nước thu nhập cao còn có khuynh hướng tiêu thụ năng lượng bình quân đầu người cao gấp khoảng 13 lần so với các quốc gia có thu nhập thấp.

Đội ngũ nghiên cứu cảnh báo rằng tình trạng dân số tiếp tục tăng, và lượng tiêu thụ tài nguyên tăng theo, hoàn toàn không mang lại lợi ích gì cho các thế hệ tương lai.

"Việc chấm dứt đà tăng dân số và từng bước giảm dân số một cách công bằng, đồng thời với giảm mức tiêu thụ bình quân đầu người, là hy vọng lớn nhất để xây dựng một tương lai bền vững và đáng sống trên phạm vi toàn cầu", theo các tác giả.