Văn hóa

Khi Lê Bá Đảng, Lê Thanh Trừ, Trần Khánh Chương ‘gặp nhau’ ở 'Miền lưu dấu'

Lê Công Sơn
28/05/2026 18:56 GMT+7

Chuyên đề 'Miền lưu dấu' quy tụ tác phẩm của nhiều họa sĩ tên tuổi như Lê Bá Đảng, Lê Thanh Trừ, Trần Khánh Chương..., góp phần khẳng định sức biểu đạt phong phú và sức sống bền bỉ của nghệ thuật đồ họa Việt Nam.

Kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, 50 năm ngày TP.Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh và chào mừng hội nghị Thực trạng và giải pháp xây dựng, phát triển hệ thống Bảo tàng tại TP.HCM do Sở VH - TT TP.HCM tổ chức, chiều 28.5, Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM đã khai mạc trưng bày chuyên đề nghệ thuật đồ họa Miền lưu dấu.

Phó giám đốc phụ trách Bảo tàng Mỹ thuật TP. HCM Trần Minh Công (thứ 3 từ trái sang) và các khách mời cắt băng khai mạc triển lãm

Ảnh: QUỲNH TRÂN

Chiêm ngưỡng các tác phẩm hội họa đặc sắc

Ảnh: QUỲNH TRÂN

Theo ông Trần Minh Công - Phó giám đốc phụ trách Bảo tàng Mỹ thuật TP. HCM: "Không giống như các tác phẩm hội họa được vẽ từ những nét cọ trực tiếp, các tác phẩm đồ họa là kết quả của một quá trình trung gian đầy nghiêm cẩn giữa tư duy nghệ sĩ và đặc tính vật liệu. Đó là sự đối thoại giữa người nghệ sĩ với thớ gỗ qua những đường khắc, là phản ứng hóa học khắc nghiệt của axit trên bề mặt kim loại, hay sự lưu giữ màu sắc tinh tế trên thạch bản. Chính quy trình kỹ thuật phức hợp, đòi hỏi sự chuẩn xác tuyệt đối này đã biến mỗi bản in thành một 'miền nghệ thuật' độc bản, lưu giữ vẹn nguyên tư duy và xúc cảm của người nghệ sĩ".

Trưng bày giới thiệu 77 tác phẩm khắc gỗ, khắc kẽm, thạch bản… được sắp đặt theo nhiều “miền” nội dung liên kết, dẫn dắt người xem đi từ ký ức, trải nghiệm thực tế đến những tìm tòi mới trong nghệ thuật biểu đạt và trở về với hiện tại.

Trưng bày giới thiệu 77 tranh khắc gỗ, khắc kẽm, thạch bản...; trong đó có những tác phẩm thạch bản của họa sĩ Lê Bá Đảng về chủ đề Ngựa và không gian

Ảnh: QUỲNH TRÂN


Hà Nội, Huế, Hội An, Sài Gòn hiện lên đầy hoài niệm trong Miền lưu dấu

Đến với “Miền lưu dấu”, người xem sẽ được gặp lại những tác phẩm thạch bản đầy chuyển động của họa sĩ Lê Bá Đảng về chủ đề Ngựa và không gian, đồng thời lắng lại trước các tác phẩm về ký ức kháng chiến của các họa sĩ Lê Lam, Huỳnh Quốc Trọng, Trịnh Kim Vinh, Phạm Nguyên Cẩn…, qua đó thêm trân trọng giá trị của hòa bình hôm nay.

Tác phẩm Trở lại Tam Bạc của họa sĩ Trần Nguyên Đán

Ảnh: QUỲNH TRÂN

Chùa Cầu (Hội An) trầm mặc theo thời gian

Ảnh: QUỲNH TRÂN

Góc chợ bán củi ở Bắc Hà (tác giả Nguyễn Đức Hòa)

Ảnh: QUỲNH TRÂN

Gióng của họa sĩ Trần Khánh Chương

Ảnh: QUỲNH TRÂN

Ở không gian “Những nơi đã đi qua”, các họa sĩ như Lê Thanh Trừ, Trần Nguyên Đán, Nguyễn Đức Hòa, Nguyễn Phú Hậu hay Trần Khánh Chương đã dùng ngôn ngữ khắc gỗ để khắc họa vẻ đẹp quê hương, tạo nên sự giao hòa giữa chất liệu truyền thống và tư duy thẩm mỹ hiện đại.

Khép lại chuyên đề, không gian “Những ngày đang sống” như mở ra những lát cắt gần gũi của đời sống đương đại qua các tác phẩm như Biệt phố làng chài, Lò gạch Sa Đéc, Sau lũy tre làng, Làm bánh chưng, Ngày hội…, gợi trong lòng người xem nhiều hoài niệm về những miền quê đầy lưu dấu.

Tại Không gian mỹ thuật TAA Gallery (29 đường số 103, P.Cát Lái, TP.HCM), triển lãm Hình tượng ngựa trong nghệ thuật Lê Bá Đảng giới thiệu đến công chúng hơn 70 bức tranh và hiện vật về ngựa đẹp và ấn tượng, được lựa chọn trong "kho di sản Lê Bá Đảng" gồm hơn 300 tác phẩm do nhà sưu tập Trần Thắng cất công tìm mua và sưu tập tại Mỹ trong suốt hơn 20 năm qua.

