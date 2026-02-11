Khi mua sắm hiện đại trở thành thói quen mới của người Việt

Khi tiện lợi và niềm tin trở thành tiêu chí hàng đầu của người tiêu dùng

Trong bối cảnh tiêu dùng nội địa phục hồi rõ nét, thị trường bán lẻ Việt Nam đang bước vào một giai đoạn chuyển dịch mang tính cấu trúc. Người tiêu dùng, dù ở thành thị hay nông thôn, ngày càng ưu tiên những không gian mua sắm hiện đại, nơi sự tiện lợi đi cùng với an tâm về nguồn gốc và chất lượng hàng hóa. Xu hướng này không còn là câu chuyện của riêng các đô thị lớn, mà đang lan tỏa mạnh mẽ tới khu vực nông thôn - nơi chiếm hơn 60% dân số Việt Nam.

Bên trong một cửa hàng WinMart+

Sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng đó đang tạo điều kiện cho các mô hình bán lẻ hiện đại mở rộng nhanh hơn, với trọng tâm không chỉ là quy mô mà còn là hiệu quả vận hành và mức độ phù hợp với từng khu vực dân cư. Chị Hoàng Anh (35 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: "Trước đây tôi thường tranh thủ đi chợ sớm để chọn đồ tươi, nhưng thói quen đó dần thay đổi từ khi các cửa hàng hiện đại xuất hiện ngay gần nhà. Điều tôi cần đơn giản là một nơi có thể tin tưởng hoàn toàn về nguồn gốc hàng hóa, sạch sẽ và quan trọng là giúp mình tiết kiệm thời gian cho gia đình." Bán lẻ hiện đại đang dần trở thành một phần trong đời sống hằng ngày của người Việt. Một số nhà bán lẻ lớn như WinMart (thuộc WinCommerce, công ty thành viên của Masan) đã chọn hướng đi len lỏi vào từng khu dân cư để đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của người dân.

Phủ rộng mạng lưới, cá nhân hóa trải nghiệm mua sắm

Thay vì áp dụng một công thức cứng nhắc, WinMart chọn cách tiếp cận "may đo" cho từng khu vực. Mỗi cửa hàng được thiết kế danh mục hàng hóa và cách trưng bày phù hợp với nhu cầu thực tế của người tiêu dùng địa phương - từ các khu dân cư đô thị đông đúc đến những xã, huyện vùng nông thôn.

Đa dạng lựa chọn giỏ quà Tết cho người tiêu dùng

Tại khu vực nông thôn, các siêu thị mini WinMart+ được thiết kế để ưu tiên các mặt hàng thiết yếu, mức giá phù hợp và không gian mua sắm hiện đại. Việc đưa các sản phẩm "tươi - sạch - tiện lợi" về gần khu dân cư giúp người dân nông thôn tiếp cận hàng hóa chất lượng cao mà không cần di chuyển xa hay phụ thuộc hoàn toàn vào chợ truyền thống.

Bà Phạm Thị Hiền Trang - Giám đốc chuỗi WinMart+ cho biết: "WinMart+ tập trung phục vụ các nhóm hàng thiết yếu như gạo, dầu ăn, gia vị, mì ăn liền, cùng các sản phẩm tiêu dùng nhanh, tiện lợi cho sinh hoạt hằng ngày. Người tiêu dùng hiện nay không chỉ quan tâm đến giá, mà ngày càng chú trọng hơn đến chất lượng và nguồn gốc sản phẩm. Xu hướng này cho thấy người tiêu dùng ngày càng cởi mở hơn với mô hình bán lẻ hiện đại, tiện lợi và minh bạch."

Hệ thống tiếp tục phát huy thế mạnh với các sản phẩm có truy xuất nguồn gốc rõ ràng như rau sạch WinEco chuẩn VietGap/GlobalGap/Organic hay thịt ủ mát MEATDeli theo công nghệ châu Âu, hoặc những mặt hàng tươi sống nhập khẩu đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng tại nông thôn. Sự kết hợp giữa độ phủ rộng, danh mục hàng hóa phù hợp và hiệu quả vận hành giúp chuỗi WinMart/WinMart+ không chỉ gia tăng doanh thu, mà còn từng bước xây dựng thói quen mua sắm mới cho người tiêu dùng ở cả thành thị lẫn nông thôn.

Hàng hóa Tết phong phú tại cửa hàng WiN

Bên cạnh đó, hệ thống này đang nỗ lực tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng thông qua công nghệ và sự kết nối. Chương trình Hội viên WiN với hơn 11 triệu thành viên là một ví dụ điển hình, giúp hiểu rõ hơn về thói quen mua sắm tiêu dùng của khách hàng và quản lý dữ liệu. Chính việc làm chủ được chuỗi cung ứng và quản trị dữ liệu hiệu quả đã giúp nhà bán lẻ này không chỉ đảm bảo hàng luôn đầy kệ mà còn giảm được chi phí vận hành, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu của khách hàng.

Cách làm này được phản ánh rõ qua tốc độ mở rộng mạng lưới trong năm 2025. Theo báo cáo cập nhật kết quả kinh doanh tháng 12.2025, WinCommerce đã mở mới 764 cửa hàng trong cả năm - mức cao nhất kể từ khi Masan bắt đầu vận hành hệ thống bán lẻ này vào năm 2019. Đáng chú ý, 602 cửa hàng trong số đó hướng đến người tiêu dùng tại khu vực nông thôn, chiếm gần 80% tổng số cửa hàng mở mới.

Tính đến cuối năm 2025, hệ thống WinMart/WinMart+ đạt gần 4.600 cửa hàng trên toàn quốc, với mạng lưới tập trung chủ yếu tại miền Bắc và miền Trung - hai khu vực đóng góp tới 98% số cửa hàng mở mới trong năm. Qua đó, góp phần rút ngắn khoảng cách tiếp cận giữa người tiêu dùng và trải nghiệm mua sắm hiện đại, đặc biệt tại khu vực nông thôn.

Không chỉ mở rộng về quy mô, năm 2025 còn đánh dấu bước chuyển quan trọng của WinCommerce khi lần đầu tiên ghi nhận kết quả lợi nhuận rõ nét trên toàn hệ thống. Theo báo cáo tài chính năm 2025, WinCommerce đạt lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số 501 tỉ đồng, tăng gấp 86,6 lần so với cùng kỳ. Đáng chú ý, hơn 90% cửa hàng mở mới đã nhanh chóng đạt điểm hòa vốn, cho thấy chiến lược mở rộng gắn với kỷ luật vận hành đang phát huy hiệu quả.

Khách hàng lựa chọn thực phẩm tươi sống tại WinMart, đảm bảo chất lượng cho bữa cơm ngày Tết

Hành trình hiện đại hóa bán lẻ và câu chuyện dài hạn

Nhìn từ bức tranh tổng thể, hành trình mở rộng của hệ thống WinMart không đơn thuần là câu chuyện tăng trưởng về số lượng cửa hàng hay doanh thu hàng chục nghìn tỉ đồng. Điều quan trọng hơn nằm ở việc hệ thống này đang góp phần thu hẹp khoảng cách tiêu dùng giữa các khu vực, đưa trải nghiệm tiêu dùng hiện đại trở thành điều quen thuộc trong đời sống hằng ngày của người Việt. Hành trình hiện đại hóa bán lẻ, vì thế, không chỉ là mở rộng quy mô, mà còn là mang đến cho người tiêu dùng sự an tâm khi cầm trên tay một sản phẩm sạch, sự thoải mái khi mua sắm trong một không gian văn minh.

Khách hàng mua sắm tại cửa hàng WiN

Trong bối cảnh tiêu dùng nội địa tiếp tục phục hồi và thị trường bán lẻ bước vào giai đoạn chính quy hóa sâu hơn, những mô hình bán lẻ hiện đại có khả năng thấu hiểu hành vi người tiêu dùng, kiểm soát tốt chuỗi cung ứng và mở rộng hiệu quả như chuỗi WinMart được kỳ vọng sẽ tiếp tục đóng vai trò then chốt trong việc định hình diện mạo mới của bán lẻ Việt Nam.