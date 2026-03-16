Khi nào khôi phục chạy tàu qua khu gian Hải Vân - Hải Vân Nam?

Huy Đạt
16/03/2026 21:46 GMT+7

Sau sự cố đá tảng lăn làm gãy đường ray, gây trật bánh tàu hàng và gián đoạn tuyến đường sắt Bắc - Nam qua đèo Hải Vân, ngành đường sắt dự kiến khôi phục chạy tàu qua khu vực này từ rạng sáng 17.3.

Tối 16.3, thông tin từ ngành đường sắt cho biết, dự kiến 0 giờ ngày 17.3, các đoàn tàu khách sẽ lần lượt được tổ chức chạy qua vị trí Km768+875, khu gian Hải Vân Nam - Hải Vân (thuộc địa phận đèo Hải Vân), sau khi công tác khắc phục hạ tầng và kiểm tra an toàn hoàn tất. 

- Ảnh 1.

Ngành đường sắt khắc phục sự cố, chuẩn bị khôi phục chạy tàu qua khu gian Hải Vân - Hải Vân Nam

ẢNH: Đ.X

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, sáng 14.3, tàu hàng AH1 do đầu máy D18E-604 kéo khi chạy đến Km769+850, khu gian Hải Vân – Hải Vân Nam (địa phận TP.Đà Nẵng) thì bị trật bánh 3 trục đầu máy. Qua kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng xác định đá từ taluy dương trên đèo Hải Vân rơi xuống, va đập làm cong vẹo, đứt gãy đường ray khiến đoàn tàu không thể tiếp tục hành trình. Sau khoảng 6 giờ khắc phục, đoạn ray hư hỏng được thay mới và đến 14 giờ 5 cùng ngày (14.3), tàu đã có thể lưu thông trở lại qua khu vực này. 

Tuy nhiên, tối 14.3, đá tiếp tục rơi xuống tại vị trí cũ, nằm chắn ngang đường ray, buộc ngành đường sắt phải tạm dừng chạy tàu qua khu gian Hải Vân - Hải Vân Nam để đảm bảo an toàn. Trong thời gian tuyến đường sắt bị gián đoạn, ngành đường sắt đã tổ chức trung chuyển hành khách bằng ô tô giữa ga Kim Liên (TP.Đà Nẵng) và ga Lăng Cô (TP.Huế). Theo Đội khách vận ga Đà Nẵng, có 4 đoàn tàu khách phải chuyển tải hành khách, mỗi đoàn khoảng 100 – 150 người. 

Hiện các lực lượng chức năng tiếp tục theo dõi hiện trường, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn trước khi cho tàu lưu thông trở lại qua khu vực đèo Hải Vân.

Tạm dừng nhiều chuyến tàu qua đèo Hải Vân do đá rơi làm hư hỏng đường ray

Ngành đường sắt thông báo điều chỉnh kế hoạch chạy tàu trên tuyến Bắc - Nam qua khu vực đèo Hải Vân (TP.Đà Nẵng) sau sự cố đá rơi làm hư hỏng đường ray.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
