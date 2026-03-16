Khi nào khôi phục chạy tàu qua khu gian Hải Vân - Hải Vân Nam?

Tối 16.3, thông tin từ ngành đường sắt cho biết, dự kiến 0 giờ ngày 17.3, các đoàn tàu khách sẽ lần lượt được tổ chức chạy qua vị trí Km768+875, khu gian Hải Vân Nam - Hải Vân (thuộc địa phận đèo Hải Vân), sau khi công tác khắc phục hạ tầng và kiểm tra an toàn hoàn tất.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, sáng 14.3, tàu hàng AH1 do đầu máy D18E-604 kéo khi chạy đến Km769+850, khu gian Hải Vân – Hải Vân Nam (địa phận TP.Đà Nẵng) thì bị trật bánh 3 trục đầu máy. Qua kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng xác định đá từ taluy dương trên đèo Hải Vân rơi xuống, va đập làm cong vẹo, đứt gãy đường ray khiến đoàn tàu không thể tiếp tục hành trình. Sau khoảng 6 giờ khắc phục, đoạn ray hư hỏng được thay mới và đến 14 giờ 5 cùng ngày (14.3), tàu đã có thể lưu thông trở lại qua khu vực này.

Tuy nhiên, tối 14.3, đá tiếp tục rơi xuống tại vị trí cũ, nằm chắn ngang đường ray, buộc ngành đường sắt phải tạm dừng chạy tàu qua khu gian Hải Vân - Hải Vân Nam để đảm bảo an toàn. Trong thời gian tuyến đường sắt bị gián đoạn, ngành đường sắt đã tổ chức trung chuyển hành khách bằng ô tô giữa ga Kim Liên (TP.Đà Nẵng) và ga Lăng Cô (TP.Huế). Theo Đội khách vận ga Đà Nẵng, có 4 đoàn tàu khách phải chuyển tải hành khách, mỗi đoàn khoảng 100 – 150 người.

Hiện các lực lượng chức năng tiếp tục theo dõi hiện trường, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn trước khi cho tàu lưu thông trở lại qua khu vực đèo Hải Vân.