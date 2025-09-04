Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Khi nào nên thay nồi áp suất mới?

Như Quyên
Như Quyên
04/09/2025 16:03 GMT+7

Nồi áp suất cũ tiềm ẩn nhiều nguy cơ về an toàn và sức khỏe do bị hao mòn theo thời gian sử dụng. Nên kiểm tra thường xuyên, kịp thời thay mới khi nồi có các dấu hiệu bất thường.

Rủi ro từ những dấu hiệu nhỏ

Nồi áp suất được sử dụng rộng rãi vì khả năng làm chín thức ăn nhanh chóng, giữ được hương vị và dưỡng chất món ăn. Nhưng theo thời gian, nồi áp suất có thể phát sinh các vấn đề ảnh hưởng đến cả an toàn và vệ sinh như:

Vòng đệm và miếng đệm bị mòn: Dẫn tới rò rỉ hơi nước, có thể làm giảm hiệu quả nấu nướng và tăng nguy cơ bỏng khi sử dụng.

Nồi bị ăn mòn bề mặt hoặc ăn mòn dạng rổ: Sự hư hỏng của kim loại, đặc biệt là với nồi nấu bằng nhôm, có thể giải phóng các chất có hại ngấm vào thực phẩm.

Van an toàn bị lỗi: Có thể khiến áp suất quá cao, tăng nguy cơ tai nạn khi nấu.

Khi nào nên thay nồi áp suất mới? - Ảnh 1.

Nồi áp suất được sử dụng rộng rãi vì khả năng làm chín thức ăn nhanh chóng, giữ được dưỡng chất món ăn

ẢNH: AI

Các hư hại trên không phải lúc nào cũng dễ phát hiện. Do đó, mọi người cần theo dõi, thay ngay nồi mới nếu nhận thấy:

  • Khó khăn trong việc đóng kín nắp.
  • Nhìn thấy vết ăn mòn, vết lõm hoặc hư hỏng trên thân hoặc nắp nồi.
  • Van an toàn hoặc đồng hồ đo áp suất không hoạt động bình thường.
  • Nồi đã qua sử dụng hơn 10 năm tuổi với tần suất dùng thường xuyên.

Nên lựa chọn nồi áp suất như thế nào là tốt?

Khi mua một nồi áp suất mới, cần chú ý chọn loại đảm bảo an toàn cho sức khỏe. Hãy ưu tiên tìm những mẫu có đồng hồ đo áp suất và van an toàn, được làm từ chất liệu thép không gỉ. Luôn kiểm tra chế độ bảo hành, chọn nhà sản xuất có uy tín; tránh sử dụng nồi có nhiều vết xước hoặc lớp phủ bị mòn.

Ngay cả khi đã đổi sang một nồi áp suất mới, việc bảo quản thường xuyên vẫn rất cần thiết:

  • Vệ sinh bếp thật sạch sau mỗi lần sử dụng.
  • Kiểm tra xem miếng đệm và van an toàn có bị mòn không và thay thế khi cần thiết.
  • Bảo quản bằng cách mở hé nắp để tránh ẩm mốc và mùi khó chịu.
  • Tránh sử dụng các dụng cụ vệ sinh có tính mài mòn vì có thể làm hỏng bề mặt nồi.

Khám phá thêm chủ đề

Nồi áp suất Nấu ăn Miếng đệm Vết xước Dưỡng chất thức ăn Vòng đệm
