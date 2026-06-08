Khi phi hành gia NASA lên mặt trăng mặc đồ hiệu Prada

Bộ trang phục lớp trong do Prada thiết kế với hệ thống làm mát bằng chất lỏng dành riêng cho các phi hành gia NASA Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn Reuters vừa dẫn lại công bố đầy bất ngờ của nhà mốt Ý Prada vào hôm chủ nhật vừa qua, giới thiệu bộ trang phục lớp trong (undergarment) dành riêng cho các phi hành gia NASA khi lên Mặt trăng. Đây được xem là bằng chứng rõ ràng nhất cho tham vọng trở thành thương hiệu xa xỉ lớn đầu tiên thâm nhập vào ngành công nghiệp vũ trụ của ông lớn thời trang này.

Theo thông tin từ nhà sản xuất, bộ đồ bó sát cơ thể này được tạo ra từ sự hợp tác chặt chẽ giữa Prada và Axiom Space, một "ông lớn" trong lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng vũ trụ có trụ sở tại Houston (Mỹ). Điểm đặc biệt của bộ trang phục là các ống thông gió và làm mát bằng chất lỏng được dệt trực tiếp, tinh tế vào các thớ vải.

Xuất hiện bên cạnh ma-nơ-canh mặc bộ trang phục mới tại sự kiện ở Manhattan (Mỹ), ông Lorenzo Bertelli, Giám đốc tiếp thị của Prada, tự hào: "Chúng tôi thực sự sở hữu năng lực và bí quyết công nghệ rất rộng". Đồng quan điểm, ông Jonathan Cirtain, Giám đốc điều hành của Axiom Space, cũng nhận định rằng chuyên môn để phát triển các sản phẩm thám hiểm không gian đôi khi có thể đến từ những ngành công nghiệp tưởng chừng như chẳng liên quan gì nhau.

Thực tế, đây không phải lần đầu Prada "chạm ngõ" không gian. Bước đi mới này tiếp nối thành công vang dội của hãng vào năm 2024 khi ra mắt bộ đồ du hành vũ trụ bên ngoài, dự kiến sẽ được đưa vào sử dụng cho cuộc đổ bộ lên mặt trăng trong sứ mệnh Artemis 4 của NASA vào năm 2028.

Prada muốn gom thị phần từ giới siêu giàu

Nhìn nhận về cái bắt tay lịch sử này, bà Thomai Serdari, chiến lược gia thương hiệu hàng xa xỉ kiêm giáo sư tiếp thị tại Trường Kinh doanh Stern (Đại học New York), cho biết từ lâu các hãng đồ hiệu đã lấy cảm hứng từ vũ trụ. Tuy nhiên, Prada đã đi xa hơn thế rất nhiều. Thay vì chỉ lấy cảm hứng trên sàn diễn, họ đã biến nó thành mối quan hệ hợp tác thực sự trong bối cảnh ngành du lịch vũ trụ đang phát triển bùng nổ.

Theo bà Serdari, có hai lý do cốt lõi thúc đẩy tham vọng này của Prada. Thứ nhất là tiếp cận tệp khách hàng siêu giàu, những người đang sẵn sàng chi tiền cho các chuyến du lịch ngoài trái đất của các công ty như Blue Origin (Jeff Bezos) hay SpaceX (Elon Musk). Thứ hai là định vị thương hiệu gắn liền với tư duy tiên phong, dẫn dắt tương lai.

Cận cảnh lớp áo bó sát do Prada phát triển để chuẩn bị cho sứ mệnh lên mặt trăng của NASA Ảnh: Reuters

Ông Luca Solca, người đứng đầu bộ phận hàng hóa xa xỉ toàn cầu tại Bernstein, nhận định rằng việc đưa con người trở lại mặt trăng chắc chắn sẽ thu hút trọn truyền thông thế giới. Do đó, các thương hiệu xa xỉ buộc phải tìm cách xuất hiện để duy trì sự nổi bật và phù hợp với thời đại.

Đáng chú ý, bước đi táo bạo này của Prada diễn ra trong bối cảnh ngành hàng xa xỉ toàn cầu đang trải qua giai đoạn đầy thách thức. Sau hai năm suy giảm liên tiếp, thị trường vừa có chút tín hiệu ổn định thì lại bị dội gáo nước lạnh do căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông nổ ra vào cuối tháng 2 vừa qua. Biến động này làm gián đoạn việc đi lại của giới nhà giàu và ảnh hưởng mạnh đến tâm lý chi tiêu hàng hiệu trên diện rộng.

Trước đó, một số hãng thời trang thể thao và dã ngoại cũng đã nhanh chân thử sức ở lĩnh vực này. Đơn cử như Under Armour từng hợp tác với Virgin Galactic để làm trang phục không gian, hay Columbia Sportswear bắt tay với Intuitive Machines về công nghệ vải chịu nhiệt. Thế nhưng, ở phân khúc hàng xa xỉ (luxury), Prada vẫn đang là cái tên duy nhất đơn độc mở lối.

Liệu các ông lớn khác như Louis Vuitton, Hermès hay Chanel có chịu ngồi yên nhìn đối thủ độc chiếm khoảng không vũ trụ? Câu trả lời là rất khó. Tuy nhiên, theo chuyên gia Serdari, giới thượng lưu của ngành hàng xa xỉ có một nguyên tắc bất di bất dịch: không bao giờ sao chép lẫn nhau. Để khẳng định vị thế người tạo ra xu hướng, các ông lớn khác chắc chắn sẽ tìm những lối đi riêng biệt, độc bản khác để thâm nhập thị trường này.