Khi phụ nữ đến gym không chỉ để giảm cân

Từ thực tế đó, Shefit giới thiệu hành trình tập luyện khoa học, đặt trọng tâm vào việc giúp phụ nữ hiểu cơ thể, tập đúng và tự tin hơn.

Từ nỗi sợ phòng gym đến hành trình hiểu đúng cơ thể

Với nhiều phụ nữ, hành trình đến phòng tập thường bắt đầu bằng một mong muốn rất quen thuộc: giảm cân, gọn dáng, mặc đẹp hơn. Nhưng sau vài tuần, không ít người rơi vào vòng lặp nhịn ăn, chạy bộ quá sức, tập theo video trên mạng rồi mệt mỏi vì kết quả không như kỳ vọng. Có người ngại bước vào khu tập tạ vì sợ "thô", có người sợ bị đánh giá khi chưa biết dùng máy, cũng có người bỏ cuộc vì những cơn đau do tập sai kỹ thuật.

Tại Việt Nam, khảo sát STEPS 2021 thực hiện ghi nhận 28,3% phụ nữ từ 18 đến 69 tuổi chưa đạt mức hoạt động thể chất được khuyến nghị, cao hơn đáng kể so với tỷ lệ 16,1% ở nam giới.

Kết quả khảo sát trên cho thấy, vấn đề không hẳn nằm ở việc phụ nữ thiếu nỗ lực. Điều họ cần là một môi trường đủ an toàn để bắt đầu và một phương pháp thật sự phù hợp với cơ thể nữ.

Ban Chuyên môn Shefit đào tạo chuyên môn cho đội ngũ PT

Trong bối cảnh đó, Shefit định vị mình như một hệ thống phòng gym chuyên nữ tại TP.HCM, với cách tiếp cận không đặt việc giảm cân làm đích đến duy nhất. Với Shefit, "chuyển mình" là quá trình người phụ nữ hiểu cơ thể mình hơn, biết vì sao cần tập bài này, cần điều chỉnh cường độ ra sao và làm thế nào để xây dựng vóc dáng mong muốn một cách bền vững.

Không gian tập luyện tại Shefit được xây dựng trên tinh thần "3 không": không hội viên nam, không xoi mói và không phán xét. Điểm này có ý nghĩa đặc biệt với những người mới bắt đầu, bởi cảm giác an toàn đôi khi quan trọng không kém máy móc hay diện tích phòng tập. Khi không còn áp lực phải chứng minh mình "biết tập", hội viên có nhiều cơ hội lắng nghe cơ thể và duy trì thói quen lâu dài hơn.

Tại đây, huấn luyện viên (PT) không chỉ là người đếm số lần lặp. Vai trò của PT được nhấn mạnh như một người đồng hành, hướng dẫn kỹ thuật, quan sát phản ứng của cơ thể, điều chỉnh bài tập và giúp hội viên hiểu tiến trình thay đổi của chính mình.

Ban Chuyên môn Shefit hướng dẫn đội ngũ PT thực hành kỹ thuật theo phương pháp ShefiX

Chị M.A. (32 tuổi, TP.HCM), hội viên Shefit, chia sẻ: "Tôi từng nhiều lần bỏ cuộc vì nghĩ mình không hợp với phòng gym. Điều khiến tôi ở lại không phải vì phải giảm cân thật nhanh, mà vì có người hướng dẫn từng bước, được điều chỉnh bài tập theo thể trạng và cảm thấy mình không bị phán xét. Khi hiểu cơ thể hơn, việc tập luyện cũng trở nên nhẹ nhàng và dễ duy trì hơn".

Sự xuất hiện của các phòng gym chuyên nữ cho thấy một thay đổi trong cách phụ nữ nhìn về việc tập luyện. Gym không còn chỉ là nơi "ép cân" trong thời gian ngắn, mà trở thành không gian để chăm sóc bản thân. Với nhóm phụ nữ văn phòng, phụ nữ sau sinh hoặc những người từng nhiều lần thất bại với các phương pháp giảm cân, điều họ tìm kiếm không phải là một lời hứa thay đổi sau vài tuần, mà là một lộ trình đủ rõ và một đội ngũ đủ kiên nhẫn để đi cùng.

Không chỉ truyền cảm hứng, Shefit giới thiệu ShefiX - Phương pháp tập luyện dành riêng cho phái nữ

ShefiX được xem như bước cụ thể hóa bằng chuyên môn. Theo Shefit, ShefiX là phương pháp được phát triển trong 11 tháng, dành riêng cho phái nữ. Phương pháp này hướng đến mục tiêu giảm mỡ nhưng không đánh mất đường cong, giữ cơ và xây dựng vóc dáng cân đối theo định hướng X Shape.

WHO khuyến nghị người trưởng thành nên duy trì ít nhất 150 phút hoạt động thể chất cường độ vừa hoặc 75 phút hoạt động cường độ mạnh mỗi tuần để bảo vệ sức khỏe. Tuy nhiên, với phụ nữ, duy trì tập luyện lâu dài không chỉ phụ thuộc vào quyết tâm, mà còn phụ thuộc vào giáo án có phù hợp với thể trạng, chu kỳ sinh hoạt, nền tảng thể lực và mục tiêu vóc dáng hay không. ShefiX được giới thiệu theo hướng cá nhân hóa, giúp người mới hoặc phụ nữ thừa cân tiếp cận tập luyện an toàn hơn.

Huấn luyện viên hướng dẫn hội viên thực hiện bài tập kháng lực theo phương pháp Shefi

Đại diện Ban chuyên môn Shefit cho biết "ShefiX được xây dựng từ những nhu cầu thực tế của phụ nữ khi tập luyện: giảm mỡ nhưng vẫn giữ được khối cơ, cải thiện vóc dáng một cách cân đối, tập luyện hiệu quả nhưng vẫn bảo đảm an toàn và duy trì động lực sau mỗi buổi tập".

Hệ thống Shefit đã đồng hành cùng khoảng 1.000 trường hợp và đặt mục tiêu tiếp cận 2.026 phụ nữ trong năm 2026. Thương hiệu muốn nhấn mạnh một cách nhìn khác về tập luyện: không chạy theo chuẩn đẹp nào, không xem giảm cân là áp lực duy nhất, mà giúp phụ nữ có quyền lựa chọn phiên bản khỏe mạnh, tự tin của chính mình.

Chiến dịch “Cùng nàng chuyển mình” của Shefit, truyền tải định hướng giúp phụ nữ tập luyện đúng cách, cải thiện hình thể, khỏe mạnh và tự tin theo lựa chọn của chính mình

Điều nhiều phụ nữ cần là một nơi đủ hiểu cơ thể mình, một phương pháp đủ đúng để bắt đầu và những người đủ kiên nhẫn để đồng hành. Với Shefit, hành trình ấy được gửi gắm trong thông điệp: "Cùng nàng chuyển mình. Chuẩn vóc dáng, sáng tự tin".