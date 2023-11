Khi quy hoạch khu công nghiệp, khu dân cư cần đánh giá tác động giao thông

Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam cung cấp toàn bộ dữ liệu giám sát hành trình của tất cả các xe kinh doanh vận tải lưu thông trên QL20 cho Công an tỉnh Đồng Nai và Công an tỉnh Lâm Đồng.