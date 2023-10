Đề nghị cung cấp dữ liệu giám sát hành trình các xe kinh doanh chạy trên QL20

Ngoài ra, Công an tỉnh Đồng Nai làm rõ thiết bị giám sát hành trình trên xe 16 chỗ tắt hay bật và xác minh những người ngồi trên xe có thắt dây an toàn hay không.

Đó là những nội dung được ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ nhiệm Ủy ban ATGT Quốc gia nhấn mạnh tại buổi họp với UBND tỉnh Đồng Nai tối 30.9 liên quan đến vụ tai nạn giao thông trên QL20, làm 5 người tử vong.

Ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ nhiệm Ủy ban ATGT Quốc gia, phát biểu tại cuộc họp

LÊ LÂM

Trước đó, khoảng 2 giờ 30 ngày 30.9, xe khách Thành Bưởi BS 50F-004.83 (chở 32 hành khách) lưu thông trên QL20 (hướng Đồng Nai - Lâm Đồng). Khi đến khu vực xã Phú Vinh (H.Định Quán, Đồng Nai) thì va chạm trực diện với xe khách 16 chỗ BS 86B-015.75 (chở 8 hành khách) đang lưu thông theo chiều ngược lại.

Vụ tai nạn khiến 4 người tử vong tại chỗ (gồm tài xế và 3 hành khách), 5 người bị thương nặng và đến sáng 1.10, thêm một nạn nhân tử vong tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai. Tất cả nạn nhân thuộc xe 16 chỗ.

Nguyên nhân ban đầu được xác định xe khách Thành Bưởi vượt trái nhưng không đảm bảo an toàn.

Xe khách 16 chỗ bị biến dạng sau vụ tai nạn làm 5 người tử vong H.K

Tại buổi họp, ông Khuất Việt Hùng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Theo ông Hùng, trong vụ việc này nếu không có camera, không có hình ảnh trích xuất từ thiết bị giám sát hành trình thì rất khó kết luận. "Trong dự thảo luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ tới đây, sẽ mở rộng tất cả các loại hình xe kinh doanh vận tải, yêu cầu phải lắp thiết bị giám sát hành trình", ông Hùng cho biết.

Bên cạnh đó, ông Khuất Việt Hùng đề nghị Công an tỉnh Đồng Nai làm rõ thiết bị giám sát hành trình trên xe khách 16 chỗ trong vụ tai nạn nói trên, trích xuất sâu dữ liệu và kiểm tra trạng thái thiết bị giám sát hành trình tắt hay bật, bởi vì vào lúc 2 giờ 13 phút ngày 30.9 là hết tín hiệu, trước đó xe này chạy trên 80 km/giờ.

Ông Hùng cũng đề nghị xác minh rõ hành khách trên xe 16 chỗ có thắt dây an toàn hay không vì ông cho rằng khi va đập, nếu thắt dây an toàn thì khả năng sống sót cao hơn. Ngoài ra, để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến QL20, thời gian tới sẽ xử lý mạnh tay những xe khách, xe chở rau chạy quá tốc độ.