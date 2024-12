Khi sao nhí tái xuất

T HỜI ĐIỂM ĐỂ "LỘT XÁC"

Trong Chị đẹp đạp gió 2024, sự góp mặt của ca sĩ Xuân Nghi được nhiều khán giả quan tâm. Từng là sao nhí đình đám trước đây song giọng ca sinh năm 1994 có giai đoạn sang Mỹ học tập, nên gần như vắng bóng trên thị trường âm nhạc. Gần đây, cô trình làng một số dự án cá nhân, tuy nhiên chưa thật sự tạo tiếng vang. Cho đến khi tranh tài ở Chị đẹp đạp gió, Xuân Nghi dần thuyết phục được công chúng nhờ sự đa tài của mình trong sáng tác, sản xuất, giọng hát lẫn vũ đạo.

Xuân Nghi đang tạo được thiện cảm trong show Chị đẹp đạp gió ảnh: BTC

Nói về lần trở lại này, Xuân Nghi tâm sự cô xem cuộc thi là sự trải nghiệm cần thiết. Cô xúc động vì tình yêu thương của mọi người ngoài sức tưởng tượng của mình. "Đó là điều tôi mong mỏi, tìm kiếm suốt mấy chục năm nay khi làm nghề mà bây giờ mới có được. Mọi công sức, sự cố gắng đã được đền đáp", Xuân Nghi chia sẻ.

Thời gian qua, thị trường giải trí cũng chứng kiến màn tái xuất của nhiều sao nhí, trong đó phải kể đến "thần đồng âm nhạc" Nguyễn Huy (Bé Châu). Từng trải qua giai đoạn im ắng, giọng ca sinh năm 1997 đánh dấu sự trở lại của mình bằng việc tham gia Cười xuyên Việt hay Thách thức giới hạn. Từ bước đệm đó, nam ca sĩ đầu quân về công ty của nhạc sĩ Tuấn Mario, cho ra mắt sản phẩm Vẽ hồi ức hồi cuối tháng 10, đánh dấu màn "lột xác" trong phong cách âm nhạc của mình.

Rap Việt và Anh trai "say hi" được xem là cột mốc đáng nhớ trong chặng đường làm nghề của Rhyder (Quang Anh). Giành quán quân Giọng hát Việt nhí 2013, song do tập trung cho việc học cũng như bị vỡ giọng nên Rhyder có quãng thời gian im ắng trên thị trường giải trí. Mãi đến khi tham gia Rap Việt 2023, Rhyder như "tái sinh" và dần chứng minh được năng lực nhờ quá trình rèn luyện bền bỉ.

Nguyễn Huy (Bé Châu) đánh dấu sự trở lại với sản phẩm âm nhạc vừa ra mắt Ảnh: Jet Studio

"Tôi thấy khi được trải qua những chương trình như thế, tôi đứng vững hơn trên con đường làm nghệ thuật. Ngoài ra, tôi chưa bao giờ nghĩ giải thưởng quán quân Giọng hát Việt nhí là áp lực vì tôi phải rất may mắn mới được mọi người yêu thương, dành tình cảm cho mình. Mọi người biết đến mình đã là một điều hạnh phúc", Rhyder chia sẻ.

Từng được kỳ vọng sẽ có những bước tiến trong nghề sau khi giành á quân Giọng hát Việt nhí 2013, song thay vì lập tức dấn thân vào các sân khấu ca nhạc, Trần Ngọc Duy chọn con đường theo ca - nhạc sĩ Thanh Bùi để rèn luyện thanh nhạc, sáng tác, vũ đạo…

10 năm sau cuộc thi, Trần Ngọc Duy mới chính thức ra mắt khán giả với tư cách một ca sĩ chuyên nghiệp mang nghệ danh Duybi. Tuy nhiên, sản phẩm âm nhạc mới của giọng ca quê Hải Dương chưa thật sự tạo tiếng vang sau nhiều năm vắng bóng.

Cơ hội đi kèm thách thức

Không thể phủ nhận màn tái xuất của loạt sao nhí thổi làn gió mới cho thị trường giải trí hiện tại, song không phải ai khi trở lại cũng được đón nhận. Thực tế cho thấy sự nổi tiếng lúc bé vừa là thuận lợi nhưng cũng là thách thức đối với những nghệ sĩ trẻ khi quyết định chinh phục khán giả một lần nữa. Điều đó đòi hỏi họ phải đủ bản lĩnh, kiên trì, không ngại trau dồi, làm mới bản thân để thuyết phục công chúng bằng năng lực thay vì sống trong hào quang cũ.

Khác với "tân binh", sao nhí khi trở lại có lợi thế lớn vì tên tuổi vốn đã được công chúng biết đến trước đó. Đây được xem là bước đệm giúp họ dễ tạo được dấu ấn với người hâm mộ nếu có những dự án chất lượng hay chứng minh được tài năng. Tuy vậy, "cái bóng" hay "hào quang" của quá khứ cũng là áp lực lớn mà họ phải vượt qua.

Rhyder chứng minh được thực lực trong show Anh trai say hi ảnh: VieOn

Việc bị so sánh với phiên bản cũ là điều khó có thể tránh khỏi. Nguyễn Huy cho biết anh từng bị nói "dậy thì không thành công" hay "hết thời" khi trở lại với nghề. Song nam ca sĩ thừa nhận điều khiến anh cảm thấy áp lực là sự kỳ vọng của công chúng, bởi: "Mọi người sẽ xem tôi làm gì khi thay đổi thành Nguyễn Huy, có duyên dáng như Bé Châu ngày xưa hay không".

Theo ca sĩ Xuân Nghi, sẽ không có công thức chung nào cho các sao nhí khi trở lại với nghệ thuật ngoài việc trau dồi bản thân và đón nhận mọi thứ một cách tích cực. Từ quan điểm đó, cô chưa từng chối bỏ "bé Xuân Nghi" trong quá khứ và xem đó là một phần không thể thiếu trong hành trình làm nghệ thuật của mình.

Ở góc độ cá nhân, Xuân Nghi cho biết trước khi được công chúng ủng hộ ở Chị đẹp đạp gió, cô cũng phải trải qua quãng thời gian loay hoay sau khi từ Mỹ trở về VN hoạt động nghệ thuật. "Hành trình này rất dài đối với tôi và có nhiều lúc tôi muốn từ bỏ. Cũng đã có nhiều con đường, cánh cửa khác mở ra. Nhưng chỉ cần mình hiểu bản thân và nỗ lực thì thời khắc và cơ hội sẽ đến", giọng ca 9X nhắn nhủ.