Khi 'siêu nhân bay qua sàn nhà' là một đứa trẻ bại não

Siêu nhân bay qua sàn nhà là cuốn artbook do anh Bùi Mạnh Hà - ba của cậu bé bại não Little Mark, đồng thời là Phó chủ tịch Hội Gia đình trẻ bại não - chấp bút cùng tác giả sách thiếu nhi Lê Thị Minh Nguyệt, với phần minh họa của Funtikid. Điều đặc biệt là trong cuốn sách đẹp đẽ ấy, người cha đã lựa chọn viết bằng giọng kể của chính con trai mình.

Siêu nhân bay qua sàn nhà là một hành trình tâm lý đầy cảm hứng... ẢNH: nxb

Vì thế, Siêu nhân bay qua sàn nhà có đoạn mở đầu như một lời chào của Mark: "Chào các bạn, tớ là Mark đây! Tớ là một siêu nhân - như cách ba Hà của tớ và các ba mẹ trong cộng đồng trẻ bại não gọi tớ như vậy".

Cậu bé trong tác phẩm cũng giải thích: "Ba Hà nói, siêu năng lực của tớ không phải là bay lượn hay nhả tơ, mà là siêu năng lực thư giãn. Tớ sẽ luôn cười tươi, khi thì nắc nẻ, khi thì giòn tan, khi thì tít cả mắt. Tớ cũng có thể ngủ rất nhiều và rất ngon, mặc kệ mọi người xung quanh đang chuẩn bị một giải chạy hay vui lễ hội Halloween rất náo nhiệt. Tớ sẽ vui vẻ với mọi thứ ngay bây giờ".

Chỉ đơn giản là hạnh phúc ngay bây giờ

Vào ngày ra mắt cuốn sách Siêu nhân bay qua sàn nhà, nhiều cô chú đã đến chia vui cùng cha con bé Mark. Họ là những người nhiều năm làm “thủ lĩnh” trong cộng đồng người khuyết tật, đặc biệt là những gia đình có người bại não.

Một trong số đó là chị Nguyễn Thùy Chi, Phó chủ tịch thường trực Hội Gia đình trẻ em và người bại não Việt Nam. Nhiều năm qua, chị không ngừng tìm cách hòa nhập với xã hội và tạo ra những sáng kiến cho cộng đồng. “Sau khi tốt nghiệp, tôi đi xin việc khắp Hà Nội. Qua email, họ đồng ý phỏng vấn, nhưng khi tôi đến nơi, có chỗ tìm cách từ chối khéo, có nơi từ chối thẳng”, chị Thùy Chi nhớ lại.

Giờ đây, Thùy Chi cũng là một “siêu nhân” theo cách của riêng mình, với nhiều sáng kiến cộng đồng.

... và truyền đi sự tôn trọng dành cho những người yếu thế, trong đó có cộng đồng người bại não ẢNH: BTC

Từ câu chuyện hòa nhập, những nụ cười đến châm ngôn “hạnh phúc ngay bây giờ, trong từng khoảnh khắc”, anh Bùi Mạnh Hà đã truyền cảm hứng cho không chỉ cộng đồng người bại não mà cả những gia đình đang học cách bước tiếp cùng một dạng khuyết tật nặng nề.

Nhưng sau tất cả những “kế hoạch tác chiến” và hành trình gồng mình cùng các con, điều người cha ấy mong mỏi lại rất giản dị: “Mục tiêu cuối cùng của mọi kế hoạch tác chiến, mọi nỗ lực gồng mình của tôi với các con, chỉ đơn giản là hạnh phúc ngay bây giờ - by now".

Qua giọng của kể của Mark, Siêu nhân bay qua sàn nhà dường như là nhật ký hành trình từ khi trong bụng mẹ của một em bé bại não. Ở đó, có sự bình đẳng, khi các em được ôm ấp trong tử cung của người mẹ, được chào đón khi ra đời cho dù các em có chút khác với những anh chị của mình. Mark có thể sẽ ăn thô chậm hơn chị gái, có thể sẽ dễ nhiễm bệnh hơn… nhưng trên tất cả, cậu cảm nhận được: "Ba sẽ yêu tớ vô điều kiện và sẽ luôn ở bên tớ".

Siêu nhân bay qua sàn nhà là một hành trình tâm lý đầy cảm hứng. Trong những năm tháng được thu gọn lại qua từng trang sách, hiện lên không chỉ tình yêu thương mà còn là bản lĩnh của người cha, của những người đã đồng hành cùng gia đình trong hành trình trị liệu để Mark ngày càng hòa nhập tốt hơn với cuộc sống.

Đó cũng là sự động viên mà gia đình Mark muốn gửi đến cộng đồng người bại não.

Qua câu chuyện của hai cha con, cộng đồng ấy - dù luôn hướng tới hạnh phúc trong từng phút giây - chưa bao giờ đòi hỏi sự ưu tiên hay thương hại. Với họ, “cứ coi con mình bình thường, con sẽ bình thường”.

Vì thế, Siêu nhân bay qua sàn nhà không chỉ là một cuốn sách về hành trình của một đứa trẻ bại não, mà còn là một cách truyền đi sự tôn trọng dành cho những người yếu thế, trong đó có cộng đồng người bại não.