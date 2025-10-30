Khi Standard Chartered biến mỗi bước chạy thành hành trình kết nối cộng đồng

Giải chạy cũng là minh chứng cho cam kết lâu dài của Ngân hàng về giá trị bền vững và trách nhiệm xã hội mà ngân hàng đã và đang thực hiện trong suốt hơn 120 năm qua tại Việt Nam.

Bà Trịnh Như Quỳnh, Giám đốc Đối ngoại, Marketing và Thương hiệu Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam chia sẻ nhiều thông tin thú vị về giải chạy.

Marathon không chỉ đơn thuần là những cuộc đua. Theo bà, điều gì đã truyền cảm hứng cho Standard Chartered trở thành nhà tài trợ chính giải chạy Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội?

Bà Trịnh Như Quỳnh: Việt Nam là thị trường quan trọng của ngân hàng Standard Chartered - nơi chúng tôi luôn muốn được gắn bó lâu dài & chung tay gây dựng vì một đất nước ngày càng phát triển thịnh vượng và bền vững, Với lời hứa thương hiệu 'here for good' (tạm dịch: vì những điều tốt đẹp nơi đây), chúng tôi đã quyết định đem giải Standard Chartered Marathon danh tiếng toàn cầu đến Việt Nam với mong muốn kết nối cộng đồng, thúc đẩy lối sống lành mạnh, lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống.

Bà Trịnh Như Quỳnh, Giám đốc Đối ngoại, Marketing và Thương hiệu Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam

Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội là minh chứng cho cam kết mạnh mẽ của chúng tôi với Việt Nam. Giải chạy này không chỉ là sự kiện thể thao thuần túy, mà còn là cầu nối văn hóa, du lich… nhằm tôn vinh các di sản kiến trúc Hà Nội và lan tỏa những giá trị cộng đồng bền vững. Đây cũng là giải chạy thứ 10 trong hệ thống giải Standard Chartered Marathon toàn cầu.

Ngân hàng Standard Chartered là Nhà Tài trợ Chính giải chạy Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội

Theo bà, mùa giải 2025 có điểm gì độc đáo hoặc khác biệt so với mùa giải trước?

Bà Trịnh Như Quỳnh: Mùa giải năm nay đánh dấu một bước ngoặt đột phá với việc lựa chọn Cung Thể thao Quần Ngựa làm điểm Xuất phát - Về đích, mang lại không gian tổ chức rộng rãi, và tạo điểm nhấn mới cho cộng đồng yêu chạy bộ. Với cung đường chạy qua các di tích, danh lam thắng cảnh đặc sắc của Hà Nội, đặc biệt đoạn đường về đích dài hơn 10km ven Hồ Tây hứa hẹn mang đến trải nghiệm mới cho các VĐV bứt phá và cải thiện thành tích cá nhân.

Ngoài ra, có rất nhiều các hoạt động thể thao văn hóa thú vị khác bên lề giải chạy với thông điệp kết nối và đề cao tinh thần gắn kết cộng đồng.

Standard Chartered đang có những hoạt động nào chuẩn bị cho giải marathon sắp tới?

Bà Trịnh Như Quỳnh: Chúng tôi có rất nhiều hoạt động diễn ra trước ngày khai mạc giải, Nổi bật nhất phải kể đến là "Ngày hội vui khỏe trực tuyến - Fun Fit Fest". Sáng kiến này là cơ hội cho tất cả những người yêu vận động bày tỏ tấm lòng luôn muốn giúp đỡ, sẻ chia khó khăn với người yếu thế. Người tham gia có thể tự lựa chọn 1 trong ba môn thể thao hoặc tham gia cả 3 môn Chạy bộ, Đi bộ và Đạp xe trên nền tảng V-Race trực tuyến hay đơn giản là đăng tải hình ảnh tập luyện bất kỳ môn thể thao nào của bản thân trên Facebook. Mỗi kilomet tập luyện, hình ảnh post trên trang cá nhân Facebook sẽ được Ban tổ chức quy đổi thành tiền ủng hộ Quỹ Nghị Lực Sống để hỗ trợ cho người khuyết tật

Chỉ trong 2 tuần phát động, Ngày hội vui khỏe trực tuyến Fun Fit Fest đã chứng minh sức mạnh tuyệt vời của cộng đồng khi thu hút: Hơn 11.000 người tham gia trên cả vRace và Facebook, cùng hơn 170 triệu đồng gây quỹ, tương đương 85% mục tiêu gây quỹ!

Ngày hội vui khỏe trực tuyến - Fun Fit Fest", diễn ra từ ngày 1.10 đến ngày 4.11.2025

Bà có thể chia sẻ một số sáng kiến xã hội và bền vững gắn với giải chạy không?

Bà Trịnh Như Quỳnh: Một trong những hoạt động chúng tôi đã triển khai ngay từ năm đầu tiên của giải chạy và gặt hái thành công là chương trình "Trao giày cũ - Nhận yêu thương" với gần 400 đôi giày đã được trao tặng cho học sinh khó khăn. Ngoài ra, toàn bộ doanh thu từ hoạt động The Leaders Run - đường chạy dành riêng cho các lãnh đạo doanh nghiệp, sẽ được sử dụng cho các hoạt động cộng đồng ý nghĩa, nhằm lan tỏa tinh thần thể thao nhân văn, kết nối xã hội và mang lại giá trị bền vững.

Gần 400 đôi giày đã được trao tặng cho học sinh khó khăn.

Ngoài ra, Liên hoan Hợp ca, hợp xướng "Thanh Âm Di Sản" lần đầu tiên sẽ diễn ra tại mùa giải 2025. Hoạt động văn hóa nghệ thuật này nhằm gắn kết âm nhạc và thể thao, tôn vinh các giá trị di sản văn hóa phi vật thể, hiện đại và truyền thống. Sáng kiến này khẳng định SCHM không chỉ là một sự kiện thể thao thuần túy, mà còn là cầu nối văn hóa - xã hội, nơi tinh thần bền vững và trách nhiệm cộng đồng được thể hiện rõ nét.

Đa dạng và hòa nhập là một trong những giá trị cốt lõi của Standard Chartered. SCHM làm thế nào để đảm bảo mọi người, bao gồm cả người khuyết tật, đều có thể tiếp cận và tham gia?

Bà Trịnh Như Quỳnh: Đa dạng và hòa nhập là giá trị cốt lõi mà Standard Chartered luôn đề cao trong mọi hoạt động. Với SCHM, chúng tôi mong muốn bất kỳ ai - từ người yêu thích thể thao, VĐV chuyên nghiệp, cho tới người khuyết tật - đều có thể tham gia và tận hưởng niềm vui chạy bộ.

Năm nay, giải SCHM2025 đã ghi nhận sự đăng ký tham gia gần 2500 vận động viên quốc tế đến từ gần 70 quốc gia, tăng gần gấp đôi so với năm 2024. Giải cũng tiếp tục duy trì hoạt động "Thắp sáng đường chạy", nơi những người khiếm thị sẽ tham gia cùng bạn đồng hành, lan tỏa tinh thần nhân văn, và khích lệ cộng đồng người khuyết tật vượt qua giới hạn bản thân.

Có thể nói, giải chạy Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội không chỉ là một sự kiện thể thao, mà còn là sân chơi của hòa nhập & gắn kết.

Đó cũng là cam kết lâu dài của Standard Chartered về giá trị bền vững và trách nhiệm xã hội mà ngân hàng đã và đang thực hiện trong suốt hơn 120 năm qua tại Việt Nam.