Khi tài xế nằm ngủ trên cao tốc

Hình ảnh này gây sốc đối với nhiều người tham gia giao thông trên tuyến cao tốc này. Chỉ khi tổ tuần tra của CSGT đến gọi dậy thì tài xế mới thức giấc. Trong điều kiện đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết hẹp, không có làn dừng khẩn cấp, cũng không có đèn chiếu sáng, ô tô này lại dừng đỗ không bật đèn, mà may mắn không xảy ra tai nạn, thì nói kiểu dân dã là "chỉ có thể là… ông bà "độ" cho bác tài ấy!".

Tài xế trải chăn ngủ qua đêm trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Nói vậy có nghĩa tài xế ngủ trên cao tốc mà chưa xảy ra điều tồi tệ nào, không chỉ là may mắn mà còn do các chiến sĩ CSGT đi tuần tra phát hiện kịp thời. Hình ảnh tài xế ngủ ngay trước đầu ô tô trong đêm trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết không chỉ dấy lên sự lo ngại về tính an toàn trên tuyến cao tốc này mà còn khiến các cơ quan chức năng về an toàn giao thông nghĩ ngay đến hiện trạng tuyến đường này vẫn chưa có trạm dừng nghỉ. Cũng có thể do tài xế kia chạy từ Phú Yên, khi vào đến H.Bắc Bình, Bình Thuận (nơi tài xế nằm ngủ) thì đã quá mệt, cần nghỉ chợp mắt để đi tiếp; nhưng ngặt nỗi tuyến đường dài hàng trăm cây số chưa có trạm nghỉ chân.

Sau 17 tháng đi vào hoạt động, tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông, làm nhiều người thiệt mạng. Theo thống kê của CSGT Công an tỉnh Bình Thuận, tính từ tháng 12.2023 đến ngày 26.9.2024, trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã xảy ra 17 vụ tai nạn, làm chết 11 người và bị thương 11 người khác. So với cùng kỳ, số vụ tai nạn tăng 9 vụ và tăng 9 người chết.

Đáng chú ý, các vụ tai nạn xảy ra vào ban đêm, và chủ yếu là xe sau tông vào xe trước cùng chiều. Từ đó mới thấy rằng việc xây dựng trạm dừng nghỉ trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết cần được khẩn trương hơn. Và mong rằng các tài xế cần ý thức hơn.