Tài xế xe tải vượt ẩu trên cầu gây tai nạn bị phạt tiền, tước bằng lái

Ngày 5.10, tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với tài xế xe tải vượt ẩu trên cầu gây tai nạn.

Tài xế L.C.P nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo đó, nhiều ngày qua, trên các trang mạng xã hội có đăng tải, chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh xe tải BS 66H-036.98 có dấu hiệu vi phạm các quy định luật Giao thông đường bộ khi vượt xe trên cầu Cái Gia Lớn (thuộc TP.Vĩnh Long, Vĩnh Long) làm 1 xe máy ngã và gây nguy hiểm cho các phương tiện đi đúng chiều.

Hình ảnh xe tải do tài xế P. chạy ẩu gây tai nạn trên cầu ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Đoạn clip trên thu hút nhiều người quan tâm và bình luận với ý kiến bất bình trước hành động của tài xế. Đồng thời, yêu cầu lực lượng CSGT nhanh chóng vào cuộc, xử phạt nghiêm tài xế coi thường pháp luật và mạng sống người đi đường.

Tiếp nhận thông tin, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp Phòng CSGT Công an tỉnh nhanh chóng xác minh chủ phương tiện và tài xế điều khiển xe vào thời điểm vi phạm.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định tài xế điều khiển phương tiện vi phạm là ông L.C.P (51 tuổi, ngụ P.2, TP.Sa Đéc, Đồng Tháp). Ngày 3.10, ông P. được mời lên làm việc và thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long đã lập biên bản vi phạm hành chính với lỗi vượt xe trong những trường hợp không được vượt (vượt trên cầu) và xử phạt vi phạm hành chính ông L.C.P số tiền 5 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe trong thời gian 2 tháng.