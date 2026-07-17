Khi thánh đường bóng đá kết nối triệu trái tim

Giữa chảo lửa Bắc Mỹ, những "rollercoaster" cảm xúc gọi tên

Với không ít người hâm mộ, những ký ức đáng nhớ nhất về World Cup 2026 đôi khi không nằm ở tỷ số chung cuộc mà ở chính những tần số cảm xúc tập thể được kiến tạo bên trong và ngoài sân cỏ.

Đó là cảm xúc bùng nổ và kinh ngạc khi Lionel Messi và tuyển Argentina lội ngược dòng nghẹt thở, ghi liền 3 bàn thắng trong vỏn vẹn 13 phút sau khi Ai Cập tưởng như đã đặt gần cả hai chân vào tứ kết, hay khoảnh khắc vỡ òa khi Jude Bellingham đưa tuyển Anh vào bán kết, đánh thức niềm tin mang chiếc Cúp Vàng về lại quê hương sau đúng 60 năm.

Một khoảnh khắc trọn vẹn cảm xúc của các cổ động viên xứ Tango

Cũng thật bồi hồi khi cả sân vận động dõi theo những bước chạy cuối cùng của tiền vệ tài hoa 40 tuổi Luka Modrić trong màu áo tuyển Croatia, khép lại chương cuối cùng của một sự nghiệp trải dài qua 5 kỳ World Cup. Hoặc nhiều năm nữa, có thể người ta vẫn sẽ nhắc đến câu chuyện cổ tích mùa hè của Cape Verde - một quốc đảo chỉ hơn 525.000 dân nhưng ngay lần đầu góp mặt đã hiên ngang tiến vào vòng knock-out, chơi ngang tầm trước cả đương kim vô địch Euro và đương kim vô địch World Cup.

Cảm xúc của World Cup còn là sự thăng hoa khi hàng chục triệu người xa lạ cùng khoác vai nhau, hòa giọng cùng Harry Kane và tuyển Anh hát vang khúc khải hoàn ca Wonderwall; là khoảnh khắc văn hóa sống dậy khi Erling Haaland bắt nhịp cho cả sân vận động tái hiện điệu chèo "Viking Row" - gợi nhớ sự đồng lòng vượt sóng dữ của các chiến binh trung cổ; và đẹp hơn cả, là hình ảnh các cổ động viên Nhật Bản lặng lẽ nán lại nhặt sạch từng mảnh rác trên khán đài sau mỗi trận đấu.

Bức tranh người hâm mộ từ nhiều quốc gia đắm mình vào những cung bậc của tàu lượn cảm xúc đã biến World Cup thành một không gian giao thoa giữa thể thao, âm nhạc và văn hóa, nơi con người hòa chung một nhịp đập. Người hâm mộ không chỉ chờ đợi những pha làm bàn đẹp mắt mà đang mong ngóng một bầu không khí quây quần - nơi những người xa lạ bỗng chốc hóa thân quen chỉ sau những tiếng hò reo ăn mừng.

"Tiếp lửa" đam mê bằng trải nghiệm 24h thực tế

Làn sóng năng lượng tích cực ấy đã tìm thấy sự cộng hưởng hoàn hảo khi dịch chuyển về Việt Nam. Dù lệch múi giờ nửa vòng Trái Đất, người hâm mộ Việt vẫn tạo nên một nét văn hóa xem bóng đá World Cup độc nhất vô nhị. Đó là bầu không khí cuồng nhiệt tại các quán cà phê bóng đá 24/7 chật kín chỗ từ trước giờ bóng lăn. Đó là khoảnh khắc hàng trăm người xa lạ quây quần bên chiếc màn hình máy chiếu vỉa hè, ngáp ngắn ngáp dài trong những phút bù giờ nhưng lập tức vỡ òa ôm chầm lấy nhau ăn mừng khi lưới rung. Năng lượng ấy còn lan tỏa đến cả những "kèo" bóng phủi giao hữu mỗi buổi chiều, nơi giới trẻ hào hứng tái hiện lại những pha kiến tạo kinh điển của thần tượng ngay trên sân bóng địa phương.

Lệch múi giờ nhưng chung một nhịp đập đam mê

Thấu hiểu sâu sắc sợi dây liên kết vô hình của trái bóng tròn và mong muốn mang mọi người xích lại gần nhau hơn, trong suốt hành trình gần nửa thế kỷ qua, Coca-Cola luôn là người giữ lửa bền bỉ đồng hành cùng ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Không dừng lại ở việc tiếp lửa từ xa, Coca-Cola Việt Nam đã hiện thực hóa giấc mơ kết nối bằng sự kiện "24h Trọn Vẹn Cảm Xúc". Diễn ra liên tục trong suốt 24 giờ (từ 8 giờ ngày 19.7 đến 8 giờ ngày 20.7.2026) tại Công viên Bờ sông Sài Gòn (TP.Thủ Đức), sự kiện mang đến một lễ hội giao thoa đích thực giữa thể thao, âm nhạc, văn hóa và ẩm thực.

Sự kiện Văn hóa - Thể thao "24h Trọn Vẹn Cảm Xúc" sẽ diễn ra ngày 19.7 tại Công viên bờ sông Sài Gòn

Tại đây, tinh thần kết nối được cụ thể hóa bằng chuỗi hoạt động tương tác thể thao đầy cuồng nhiệt trước giờ bóng lăn. Trải nghiệm suốt ngày đêm tiếp tục được nối dài tại Camping Zone - không gian trải nghiệm lấy cảm hứng từ xu hướng cắm trại kết hợp âm nhạc ngoài trời được giới trẻ yêu thích, nơi người tham dự có thể thư giãn, thưởng thức các tiết mục âm nhạc sôi động từ các nghệ sĩ trẻ hàng đầu hay chuyện trò xuyên đêm về các huyền thoại sân cỏ. Ngay bên cạnh là Food Zone - trạm tiếp năng lượng sôi động với bản đồ ẩm thực lấy cảm hứng từ các quốc gia tham dự World Cup, sẵn sàng giữ lửa cho một đêm sôi động.

Tâm điểm của sự kiện chính là chiếc màn hình LED khổng lồ hơn 1.000 m². Người hâm mộ sẽ được đắm mình vào bầu không khí cuồng nhiệt tưởng như đang đứng tại chảo lửa MetLife, để rồi cùng nín thở, cùng vỡ òa, cùng chia sẻ những giọt nước mắt thăng hoa trong đêm chung kết lịch sử.

Giữa nhịp sống bận rộn thường nhật, không gian kết nối lành mạnh này sẽ tạo ra một khoảng nghỉ tinh thần cần thiết, giúp nạp lại năng lượng tích cực khi được cùng đám đông vỡ òa theo từng nhịp đập của trái bóng tròn. Mùa hè này, hãy để dòng năng lượng tích cực dẫn lối! Lên lịch cùng hội bạn thân ghé Công viên Bờ sông Sài Gòn vào ngày 19.7 tới để viết nên những kỷ niệm "trọn vẹn cảm xúc" không thể nào quên!