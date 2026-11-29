Một buổi sáng cuối tuần tại Ủy ban nhân dân phường Gò Vấp, TP.HCM. Hội trường lớn kín chỗ từ rất sớm. Những khán giả ngồi đây vốn quen đứng trên bục giảng. Nhưng sáng nay, họ trở lại làm học trò.

Giữa gần 700 người, thầy giáo trẻ Nguyễn Duy Quốc cặm cụi ghi từng dòng.

Những câu tiếng Anh ngắn và giản dị. Vậy mà người ghi chép say sưa lại là một giáo viên tiếng Anh của Trường THCS Quang Trung. Vì sao người dạy tiếng Anh vẫn đi học những câu đơn giản như thế?

Thầy giáo trẻ Nguyễn Duy Quốc học hỏi thêm phương pháp đưa tiếng Anh vào hoạt động giảng dạy ẢNH: CÔNG KHỞI

Thầy Quốc chia sẻ: "Thông qua những buổi tập huấn như thế này thì thầy cô cũng có thêm cơ hội để nâng cao năng lực chuyên môn, có một góc nhìn mới trong việc đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong nhà trường."

Ngôn ngữ thứ hai trong nhà trường. Đó cũng chính là nhiệm vụ mà Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, ban hành tháng 8.2025, đã đặt ra: từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, nâng chuẩn tiếng Anh cho cả giáo viên và học sinh.

Gần 700 giáo viên trở lại làm học trò, bắt đầu từ những điều giản dị

Muốn học trò mạnh dạn nói, trước hết người thầy phải tự tin cất lời. Phường Gò Vấp chọn bắt đầu từ chính đội ngũ đứng lớp. Sáng 28.11.2026, khoảng 700 cán bộ quản lý, giáo viên mầm non và phổ thông của phường Gò Vấp và một số phường lân cận như Hạnh Thông, An Nhơn, An Hội Đông, An Hội Tây và Thông Tây Hội cùng tham gia tập huấn với chuyên đề Sử dụng tiếng anh trong hoạt động dạy học. Đặc biệt buổi tập huấn còn kết nối điểm cầu trực tuyến. Đây đã là lần thứ 2 lớp tập huấn này được diễn ra.

Ông Nguyễn Hữu Tài (bìa phải), Phó chủ tịch UBND phường Gò Vấp, TP.HCM, tại buổi tập huấn tiếng Anh cho giáo viên ẢNH: CÔNG KHỞI

Theo ông Nguyễn Hữu Tài, Phó chủ tịch UBND phường Gò Vấp, việc tiếp tục tổ chức tập huấn xuất phát từ khả năng áp dụng và lan tỏa những kiến thức đã được truyền đạt trong thực tế.

Ông Tài cho biết: "Đợt tập huấn lần 2 này, thứ nhất là khả năng áp dụng và khả năng lan tỏa rất cao. Và thứ hai, nó phù hợp trong giai đoạn phát triển và hội nhập."

Để tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học

Không có những giờ giảng ngữ pháp dài dòng. Câu hỏi đầu tiên dành cho cả hội trường khá bất ngờ. Trong lớp học có hai loại ngôn ngữ. Ngôn ngữ kiến thức để giảng bài, mỗi môn một khác. Và ngôn ngữ giao tiếp để dẫn dắt, giao việc cho học trò, môn nào cũng dùng chung. Thầy cô sợ loại nào hơn?

Hội trường chia thành từng cặp. Người đọc, người nghe, rồi đổi vai. Có những thầy cô tóc đã điểm bạc, có người không dạy tiếng Anh, cũng lần lượt đọc to từng câu lệnh trước đồng nghiệp.

Buổi tập huấn kết nối trực tuyến đến nhiều điểm cầu, mở rộng phạm vi tiếp cận và lan tỏa nội dung đến đội ngũ giáo viên ở các đơn vị ẢNH: CÔNG KHỞI

Ở Trường THCS Quang Trung, nơi thầy Quốc công tác, tiếng Anh từ lâu không còn là việc riêng của tổ tiếng Anh. Nhiều thầy cô dạy Văn, Toán, Lý, Hóa, Sinh đã có chứng chỉ tiếng Anh B1, B2, không ít người có bằng ngôn ngữ Anh. Điều nhà trường cần là một lộ trình rõ ràng.

Từ hội trường về lớp học là cả một chặng đường dài. Nhưng với phường Gò Vấp, mỗi buổi tập huấn là một bước đi cụ thể, để nghị quyết không dừng lại trên trang giấy.

Buổi học khép lại bằng một câu chào quen thuộc. Những câu tiếng Anh vừa luyện sáng nay, thầy cô sẽ mang về lớp học của mình. Nghị quyết 71 đặt mục tiêu đến năm 2030, học sinh phổ thông đạt kết quả bước đầu về năng lực tiếng Anh. Con đường còn dài. Nhưng ở Phường Gò Vấp, nó đã bắt đầu, từ những câu tiếng Anh giản dị nhất, cất lên từ chính những người đứng lớp.