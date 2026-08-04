Khi 'thợ đụng' kiếm việc bằng một cú chạm

Có công việc thường xuyên, thu nhập cao hơn

Từng có thời nghề sửa chữa điện nước hay các dịch vụ dân dụng phụ thuộc rất lớn vào "mối quen". Người làm nghề phải rong ruổi khắp nơi, phát card visit, dán quảng cáo lên cột điện, tường nhà hoặc chờ khách giới thiệu qua truyền miệng.

Nhưng vài năm gần đây, sự xuất hiện của các ứng dụng và nền tảng công nghệ đã dần thay đổi cách làm việc của nhóm lao động này.

Nhiều người có thêm thu nhập khi trở thành thợ trên những ứng dụng kết nối việc làm ẢNH: THANH NAM

Hiện có nhiều nền tảng hoạt động như sàn kết nối giữa khách hàng và người làm nghề, như: Thợ Việt (Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật Thợ Việt), Vua thợ (Công ty TNHH công nghệ Vua Thợ), 5Sao (Công ty cổ phần công nghệ FiveSS), Sửa nhà Sài Gòn (Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Nam Sài Gòn)… Khách hàng có thể dễ dàng tìm thợ sửa điện, sửa nước, vệ sinh máy lạnh, lắp đặt thiết bị hay sửa đồ gia dụng chỉ qua vài thao tác trên điện thoại.

Nguyễn Hoàng Minh (29 tuổi, ngụ đường Lê Văn Lương, xã Nhà Bè, TP.HCM) cho biết anh là "thợ đụng", có thể làm điện nước và vệ sinh công nghiệp. Nửa năm nay, Minh đăng ký làm thợ trên nền tảng 5Sao để nhận các đơn chăm sóc nhà cửa. "Trước đây tôi chạy xe công nghệ để kiếm thêm thu nhập, sau đó thấy mình có tay nghề nên đăng ký làm thợ trên ứng dụng", Minh kể.

Không ít người trẻ cũng cho biết đã trở thành "thợ online", có thêm việc làm nhờ các nền tảng công nghệ.

Anh Trần Văn Hậu (34 tuổi) cho biết ngoài công việc chính ở P.Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM, anh còn nhận thêm việc qua ứng dụng Vua thợ với các dịch vụ sửa chữa, lắp đặt và vệ sinh thiết bị điện lạnh, điện, nước.

Theo anh Hậu, trước đây công việc sửa điện nước phụ thuộc nhiều vào khách quen nên khá bấp bênh. "Có ngày làm 4 - 5 chỗ nhưng cũng có tuần gần như không có khách", anh kể. Từ khi trở thành thợ trên ứng dụng, anh cho biết lượng việc ổn định hơn và thu nhập cũng cải thiện đáng kể.

Có thể đăng ký trở thành thợ để làm thêm những công việc như vệ sinh công nghiệp, sửa điện, sửa nước... từ các ứng dụng ẢNH: THANH NAM

Tương tự, anh Đỗ Tiến Hải (30 tuổi, ngụ đường Hoàng Hữu Nam, P.Tăng Nhơn Phú, TP.HCM) cho biết trước đây chỉ nhận việc quanh khu phố, nay có thể làm khắp thành phố nhờ đăng ký làm thợ điện lạnh, điện nước trên ứng dụng Thợ Việt. "Nhờ có thêm đơn từ nền tảng nên thu nhập cũng tốt hơn trước", anh Hải chia sẻ.

"Số hóa" lao động phổ thông

Ở góc độ người dùng, sự xuất hiện của các ứng dụng cung cấp dịch vụ sửa chữa, xây dựng, chăm sóc nhà cửa… đã mang lại cảm giác an tâm hơn.

Chị Hà Thị Oanh (32 tuổi, ngụ đường Hồ Học Lãm, P.An Lạc, TP.HCM) cho biết trước đây mỗi khi bồn rửa chén hay bồn cầu bị nghẹt, chị phải hỏi hàng xóm hoặc tìm số điện thoại trên các tờ rơi ngoài đường để gọi thợ. "Giờ chỉ cần mở ứng dụng đặt dịch vụ sửa chữa gia đình, chưa đầy 30 phút đã có thợ đến tận nơi. Tôi thấy tiện hơn vì không phải tìm ngẫu nhiên hay gọi các số không rõ nguồn gốc", chị Oanh nói.

Anh Hải cho biết có thêm thu nhập khi làm “thợ đụng” ẢNH: THANH NAM

Trong khi đó, anh Hoàng Vũ Long (31 tuổi, làm việc tại P.Phú Lợi, TP.HCM) cho biết các nền tảng kết nối dịch vụ giúp người dùng dễ tìm kiếm, so sánh giá cả và lựa chọn nhà cung cấp phù hợp. "Điều tôi thích là tính minh bạch. Trước đây từng gặp cảnh thợ báo một giá, tính một giá, còn nay nhiều ứng dụng cho xem giá trước, đọc đánh giá từ khách hàng khác và lưu lại lịch sử giao dịch, nên hạn chế được tình trạng chặt chém", anh Long cho hay.

Theo chuyên gia xã hội học Đỗ Hồng Tuyên, Công ty TNHH tư vấn Insight Sociology (P.Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM), hiện nay nhiều lao động phổ thông như thợ điện, thợ nước, thợ sửa máy lạnh, hút hầm cầu, dọn vệ sinh… đang dần chuyển sang tìm việc thông qua các nền tảng số. "Theo đó, nghề lao động phổ thông cũng trở nên chuyên nghiệp hơn. Người thợ giờ không chỉ mang theo đồ nghề mà còn phải biết dùng điện thoại thông minh, nhận đơn online, cập nhật vị trí và trao đổi với khách qua ứng dụng", bà Tuyên nói.

Nhiều nền tảng kết nối đang mở thêm cơ hội việc làm cho lao động phổ thông ẢNH: THANH NAM

Bà Tuyên nhận định các nền tảng kết nối đang mở ra cơ hội việc làm ổn định cho lao động phổ thông. "Trước đây, nhiều nghề như sửa điện nước hay vệ sinh thường bị xem là bấp bênh; nhưng khi lên môi trường số, họ có thêm cơ hội tăng thu nhập và tiếp cận nhiều khách hàng hơn", bà Tuyên cho hay.

Chuyên gia nghiên cứu thị trường lao động Nguyễn Thế Thắng, Trung tâm nghiên cứu nhân lực và xu hướng nghề nghiệp Việt Future (xã Tân Nhựt, TP.HCM), cho rằng sự xuất hiện của các nền tảng kết nối dịch vụ đang góp phần "số hóa" nhóm lao động phổ thông vốn trước đây hoạt động rời rạc, thiếu ổn định.

Theo ông Thắng, trước kia phần lớn thợ điện nước, sửa chữa dân dụng hay vệ sinh công nghiệp phụ thuộc vào quan hệ quen biết, truyền miệng hoặc các hình thức quảng cáo thủ công nên cơ hội tiếp cận khách hàng khá hạn chế. Hiện nay, khi nền tảng công nghệ phát triển, người lao động có thể tự tạo "hồ sơ nghề nghiệp" thông qua đánh giá, phản hồi và lịch sử công việc.

"Đây là sự thay đổi đáng chú ý của thị trường lao động phi chính thức. Một người thợ giỏi giờ không chỉ cạnh tranh bằng tay nghề mà còn bằng uy tín số. Những đánh giá tốt trên nền tảng có thể giúp họ tăng thêm thu nhập", ông Thắng nhận định.

Chuyên gia tâm lý học lao động Vũ Phương Huyền, Trung tâm tham vấn và trị liệu, tư vấn tâm lý Khải An (P.Bình Trưng, TP.HCM), cho rằng sự phát triển của các ứng dụng sửa chữa, vệ sinh, điện nước… không chỉ giúp người dân thuận tiện hơn mà còn góp phần thay đổi cách nhìn về lao động phổ thông. "Trước đây nhiều người xem các nghề như sửa điện nước, hút hầm cầu hay vệ sinh là công việc tạm bợ, nhưng bây giờ không ít người trẻ làm nghề này có thu nhập tốt và chủ động thời gian", bà Huyền chia sẻ.