Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Blog phóng viên

Khi văn hóa bị bê tông hóa

Thúc Giáp
Thúc Giáp
16/10/2025 06:01 GMT+7

Mới đây, công trình nhà rông được xây dựng bằng bê tông cốt thép tại làng Ia Gri, xã Biển Hồ (Gia Lai) đã được tháo dỡ theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh này.

Dự án có tổng vốn hơn 9,4 tỉ đồng, đã thi công và giải ngân khoảng 4,6 tỉ đồng trước khi bị dừng. Theo UBND tỉnh Gia Lai, việc tháo dỡ nhà rông bê tông không chỉ nhằm bảo vệ cảnh quan thiên nhiên khu vực núi lửa Chư Đang Ya, mà còn để chuẩn bị mặt bằng cho tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2025.

Quyết định dừng và tháo dỡ công trình được xem là bước đi đúng đắn, kịp thời. Tuy nhiên, đằng sau sự việc ấy là câu hỏi đáng suy ngẫm: Vì sao lại có thể nảy sinh ý tưởng xây dựng một nhà rông bằng bê tông?

Có lẽ những người đề xuất dự án từng nghĩ họ đang "hiện đại hóa" biểu tượng văn hóa Tây nguyên bằng cách làm cho nhà rông bền hơn, đẹp hơn, phục vụ du lịch tốt hơn. Nhưng họ đã nhầm lẫn giữa hiện đại hóa và bê tông hóa.

Nhà rông không chỉ là một công trình kiến trúc. Đó là biểu tượng văn hóa của người Tây nguyên, là nơi sinh hoạt cộng đồng, là linh hồn của làng. Mỗi cột gỗ, mỗi tấm ván, mỗi đường chạm khắc đều mang hơi thở của núi rừng và bàn tay người dân cùng dựng nên. Khi thay thế những vật liệu ấy bằng bê tông, cốt thép, thì không chỉ là đổi vật chất, mà còn xóa đi linh hồn của di sản.

Đáng tiếc, không ít dự án văn hóa đã đi vào vết xe đổ này. Tư duy "hiện đại hóa" bị hiểu sai thành "bê tông hóa": cái gì cũng phải to, phải kiên cố, phải "đẹp" theo tiêu chuẩn công nghiệp. Nhưng giá trị của văn hóa không nằm ở độ bền vật chất, mà ở sự sống động của tinh thần, của cộng đồng còn sống cùng di sản.

Khi văn hóa bị biến thành những "gói thầu xây dựng" thì mục tiêu không còn là bảo tồn, mà là hoàn thành công trình, quyết toán kinh phí, cắt băng khánh thành. Và thế là thay vì gìn giữ, người ta lại sản xuất ra những phiên bản giả của văn hóa, rỗng hồn nhưng tốn kém.

Điều đáng mừng là lần này, dư luận đã lên tiếng mạnh mẽ và chính quyền tỉnh Gia Lai đã lắng nghe. Rõ ràng, bảo tồn văn hóa không phải là "hiện đại hóa" kiểu như xây nhà rông bằng bê tông, mà là giữ cho văn hóa được sống trong cộng đồng, trong không gian và trong tâm hồn của mỗi con người.

Tin liên quan

Xứ sở nhà rông tuyệt mỹ

Xứ sở nhà rông tuyệt mỹ

Có thể nói không ngoa rằng ở xã Hà Tây, H.Chư Pah (Gia Lai) đang có những nhà rông đẹp nhất Tây nguyên, do chính bàn tay tài hoa của cộng đồng thiểu số nơi đây dựng lên.

Khám phá thêm chủ đề

Nhà rông Tháo dỡ Bê tông cốt thép
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận