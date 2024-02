Khi vé số ở đỉnh tiêu thụ: Trăm ngàn tỉ doanh số mà người bán 'mệt mỏi là đói'

Cô gái câm điếc và chiếc túi màu trắng

Con gái bà Dung (tên là Chung) bị câm điếc bẩm sinh, bán vé số dạo đã 6 năm nay. Không được như mẹ, Chung chỉ bán 180 tờ/ngày.

Hằng ngày đi bán vé số, Chung thường đeo chiếc túi màu trắng do cô tự sắm. Thấy tôi có vẻ thắc mắc, Chung vô phòng trọ của mình lấy một cái túi màu xanh do công ty xổ số tặng, chỉ cho tôi những đường may tay hai bên quai. Chung lắc đầu, ú ớ một lúc rồi ôm cái túi đeo màu trắng với vẻ hài lòng.

Một người cùng đại lý với Chung diễn giải: "Ý nó là công ty xổ số tặng giỏ dỏm quá, nên nó dùng giỏ riêng của mình cho chắc ăn!".

Được biết, những công ty xổ số kiến thiết thường tặng túi đeo, áo mưa, mũ cho người bán vé số. Tuy nhiên, nhiều người bán vé số dạo và một số chủ đại lý vé số cho rằng các đồ tặng đó rất kém chất lượng, mau rách.